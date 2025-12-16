Продал — назад не вернёшь: громкое дело Долиной создало новый прецедент для вторички

Решение ВС по квартире Долиной назвали справедливым — риелтор Сырцов

Решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной стало заметным сигналом для рынка вторичного жилья. Оно затрагивает не только судьбу конкретного объекта недвижимости, но и баланс интересов между продавцами и добросовестными покупателями.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Позиция Верховного суда и правовые последствия

Верховный суд РФ оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье, одновременно направив дело о выселении Ларисы Долиной на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Таким образом, была разделена оценка самой сделки и вопроса фактического проживания прежнего собственника.

Суд не стал отменять регистрацию права, но допустил дальнейшее разбирательство по поводу использования жилья, напоминает Газета.Ru.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов назвал такой подход сбалансированным. По его словам, суд сохранил ключевой принцип защиты добросовестного приобретателя, не перекладывая на него последствия преступных действий третьих лиц. При этом за певицей остается право проживания в квартире в силу регистрации, однако этот вопрос еще может быть решен иначе.

"На мой взгляд, решение ВС РФ является максимально взвешенным и справедливым. Право собственности без реституции сохранено за Лурье", — отметил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Влияние на рынок вторичного жилья

Эксперт считает, что принятое решение формирует позитивный прецедент для всего вторичного рынка. Продавцы, которые под воздействием мошенников утратили полученные средства, больше не смогут автоматически рассчитывать на отмену сделки. Это меняет правоприменительную практику, сложившуюся после серии громких дел.

По оценке Сырцова, подобный подход логичен, поскольку лица, не причастные к преступлению, не должны нести финансовую ответственность за действия аферистов. Он подчеркнул, что компенсация ущерба жертвам мошенничества остается важной задачей, но решать ее следует иными правовыми механизмами, не нарушая права покупателей.

"Эффект Долиной" и падение доверия

На рынке недвижимости подобные споры получили неформальное название "эффект Долиной". Так называют ситуации, когда продавец уже после регистрации сделки пытается оспорить продажу, заявляя о неосознанных действиях или давлении со стороны мошенников. Термин закрепился после истории с квартирой певицы, проданной летом 2024 года и впоследствии возвращенной через суд без компенсации покупателю.

После резонанса и появления аналогичных случаев осенью 2025 года доверие к сделкам на вторичном рынке заметно снизилось. Покупатели стали особенно осторожно относиться к объектам, принадлежащим пожилым собственникам, опасаясь потери и жилья, и денег. На этом фоне решение Верховного суда может стать фактором стабилизации и вернуть рынку предсказуемость.