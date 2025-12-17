Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бежевый ковёр уходит на покой: пол в квартире стал главным источником уюта и статуса

Натуральные ковры из шерсти, джута и сизаля стали трендом 2026 года — Martha Stewart
Недвижимость

Ковры снова выходят на первый план в интерьере и перестают быть второстепенным элементом оформления. В 2026 году дизайнеры всё чаще говорят о переосмыслении ковровых покрытий — от материалов до цвета и роли в пространстве. Натуральные фактуры, сложные узоры и индивидуальный подход меняют отношение к ковру от стены до стены, об этом сообщает Martha Stewart.

уютная гостиная с ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
уютная гостиная с ковром

Ковры как часть новой интерьерной эстетики

Долгое время ковровые покрытия ассоциировались с однотонными бежевыми вариантами из синтетических волокон и эстетикой конца XX века. Сегодня эта репутация стремительно уходит в прошлое. На смену универсальным и безликим решениям приходят ковры из натуральной шерсти, джута и сизаля, которые воспринимаются как полноценный дизайнерский инструмент.

Современные ковры работают по-разному: одни становятся спокойным фоном и легко сочетаются с винтажными элементами, другие, напротив, задают характер всему интерьеру. Узор, цвет и фактура всё чаще используются для создания визуального акцента, а не просто как практичное напольное покрытие, влияющее на ощущение тепла и уюта в доме.

"Паркет всегда будет классикой, но сейчас мы видим, что домовладельцы воспринимают ковёр как пространство для экспериментов", — отмечает владелица и главный дизайнер J Balis Interiors Джудит Балис.

Как узор и фактура влияют на восприятие пространства

Выбор рисунка всё чаще зависит от назначения комнаты. Клетка или тартан органично смотрятся в библиотеке или кабинете, полосы подчёркивают динамику лестницы, а анималистичные мотивы добавляют игривости детской или игровой комнате. Такой подход делает интерьер более продуманным и цельным, особенно когда ковёр используется от стены до стены.

Не меньшее значение имеет и практическая сторона. Плотность ворса, подложка и способ укладки влияют на акустику и теплоизоляцию пола, а правильно подобранная основа помогает дольше сохранять внешний вид покрытия и комфорт при ежедневной эксплуатации.

"Мы всё чаще выбираем ковры с берберским или петлевым ворсом и используем узоры, чтобы пространство выглядело живым и уютным", — говорит соучредитель Huron Interiors Келли Сметхиллс.

Ковры в спальнях и жилых зонах

В течение многих лет паркет и инженерная доска считались признаком качественного ремонта, а ковёр от стены до стены — компромиссным вариантом. Сейчас ситуация меняется. Плюшевые шерстяные покрытия всё чаще появляются в спальнях, где особенно ценятся комфорт, тишина и тактильные ощущения.

Ковёр в спальне смягчает шаги, улучшает микроклимат и делает пространство визуально цельным. В гостиных он помогает объединить мебель и зону отдыха, а также снижает ощущение холода, особенно в квартирах с плитными перекрытиями и большими окнами.

Яркие цвета и смелые акценты

Нейтральная гамма по-прежнему востребована, но дизайнеры отмечают рост интереса к насыщенным оттенкам и активным орнаментам. Цвет возвращается в интерьеры, и ковры становятся одним из самых простых способов добавить выразительность без капитального ремонта.

Темно-синие ковры в гостиных, ромбовидные мотивы в детских, лаймово-зелёные покрытия с рисунком "ёлочка" в солнечных комнатах позволяют менять настроение пространства, не затрагивая стены и мебель.

Джут и сизаль как основа интерьера

Ковры из джута и сизаля давно считаются классикой, но теперь их всё чаще используют именно как покрытие от стены до стены. Такая основа хорошо сочетается с винтажными коврами, пледами и текстилем, создавая ощущение тёплого, обжитого пространства.

Эти материалы особенно ценят за износостойкость и натуральную фактуру. Они подходят для гостиных, кабинетов и зон отдыха, где важен баланс между эстетикой и практичностью.

"Смеси на основе сизаля или джута отлично работают в помещениях с высокой нагрузкой, создавая ощущение тепла и оставаясь практичными", — говорит дизайнер и основательница Britta Design Бритта Маккарти.

Индивидуальный крой и уход за покрытием

Ковры, изготовленные на заказ, становятся всё более популярными. Они позволяют точно подогнать покрытие под размеры комнаты, обойти вентиляционные решётки и сложные архитектурные элементы, что особенно актуально для нестандартных планировок.

При этом владельцы всё чаще задумываются и о дальнейшем уходе. Плотные натуральные ковры требуют регулярной чистки и грамотного подхода к удалению загрязнений, особенно в зонах с высокой проходимостью, где вопрос чистоты покрытия становится принципиальным.

"Ковры на заказ можно адаптировать под конкретное пространство, и именно это делает интерьер более дорогим и продуманным", — отмечает владелица Kim Piroli Design Ким Пиролли.

Сравнение ковров из натуральных и искусственных материалов

Ковры из искусственных волокон выигрывают по цене и простоте ухода, однако часто уступают по тактильным ощущениям и визуальной глубине. Натуральная шерсть, джут и сизаль выглядят более благородно, лучше стареют и со временем становятся частью характера интерьера.

Шерстяные ковры мягкие и тёплые, но требуют аккуратного ухода. Джут и сизаль более жёсткие, зато долговечны и хорошо подходят для помещений с активной эксплуатацией. Выбор зависит от назначения комнаты и образа жизни владельцев.

Плюсы и минусы ковров от стены до стены

Ковровое покрытие имеет ряд очевидных преимуществ. Оно повышает уровень комфорта, улучшает звукоизоляцию и визуально объединяет пространство, особенно в спальнях и гостиных.

При этом ковры требуют регулярной уборки и внимательного отношения к пятнам и влаге. Важно учитывать материал, плотность ворса и условия эксплуатации, чтобы покрытие служило долго и сохраняло аккуратный внешний вид.

Советы по выбору ковра для дома

  1. Оцените назначение комнаты и уровень нагрузки на пол.

  2. Выберите материал с учётом ухода и долговечности.

  3. Обратите внимание на цвет и узор — они должны поддерживать общую концепцию интерьера.

  4. Продумайте подложку, которая влияет на тепло и комфорт пола, особенно если используется подложка под ковёр.

Популярные вопросы о коврах в интерьере

Как выбрать ковёр для спальни?
Лучше всего подойдут шерстяные или плюшевые покрытия с мягким ворсом и спокойной цветовой палитрой.

Сколько стоит ковёр на заказ?
Цена зависит от материала, размера и сложности кроя, но индивидуальные решения обычно дороже стандартных.

Что лучше — джут или сизаль?
Оба материала практичны, но сизаль чаще выбирают для помещений с высокой проходимостью.

Как поддерживать чистоту ковра в гостиной?
Регулярная уборка и своевременное удаление загрязнений помогают сохранить внешний вид, особенно если учитывать рекомендации по чистке ковра от пятен.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
