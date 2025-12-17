Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выращивание в горшках сделало гвоздику домашним растением — Ciceksel
Запуск двигателя с толкача вызывает ударную нагрузку на трансмиссию
Натуральные ковры из шерсти, джута и сизаля стали трендом 2026 года — Martha Stewart
Малахов будет вести сериал про мошенников "Цифровая броня"
Ягодичный мост, выпады и тяга улучшают тонус ягодиц за 14 дней — фитнес-специалисты
В Араксе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 — Центр сейсмологии USP
В санатории Нальчика заразили 71 пациента ВИЧ и гепатитом — Царьград
Дельфин Коммерсона с чёрно-белым окрасом обитает у берегов Патагонии — зоологи
Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные

Швы светлеют сами: методы, которые вытягивают грязь без щёток, трения и утомительной уборки

Потемневшую затирку между плиткой очищают паром и отбеливателем — The Spruce
Недвижимость

Потускневшая плитка и потемневшая затирка способны испортить впечатление даже от аккуратного интерьера. При этом вернуть полу свежий вид можно без многочасового оттирания щёткой. Существуют способы, которые работают за счёт химической реакции или температуры, а не физического усилия. Об этом сообщает издание The Spruce.

Волшебное средство для мытья плитки в ванной
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волшебное средство для мытья плитки в ванной

Почему затирка теряет вид быстрее плитки

Затирка между плитками имеет пористую структуру, поэтому со временем впитывает влагу, жир и мелкую грязь. Особенно быстро это происходит на кухне, в ванной и в зонах с высокой проходимостью. Даже при регулярной уборке обычной водой загрязнения постепенно накапливаются и меняют цвет швов, провоцируя появление налёта и следов, похожих на плесень в швах плитки.

Хорошая новость в том, что для обновления внешнего вида пола не всегда требуется жёсткая чистка. Есть методы, которые позволяют осветлить и освежить затирку почти без механического воздействия.

Пароочиститель: чисто без трения

Один из самых эффективных и "безконтактных" способов — использование пароочистителя. Горячий пар, нагретый более чем до 200°F, проникает в поры затирки и буквально выталкивает грязь наружу.

Пароочистители часто комплектуются насадкой-щёткой, которая помогает направлять струю пара точно в швы. После обработки участок достаточно промокнуть губкой или тряпкой, чтобы удалить грязную влагу, пока она не впиталась обратно.

Пищевая сода и перекись водорода

Эта комбинация работает за счёт двойного эффекта. Перекись водорода мягко отбеливает, а пищевая сода действует как деликатный абразив. Раствор наносят на швы на несколько минут, после чего слегка проходят мягкой щёткой — по тому же принципу, что используют при глубокой очистке межплиточных швов.

Важно, чтобы смесь при нанесении слегка шипела — это признак активной реакции. Наилучший эффект даёт свежая перекись водорода, так как со временем она теряет активные свойства.

Кислородный отбеливатель и тёплая вода

Порошковый кислородный отбеливатель хорошо подходит для осветления и обновления цвета затирки. Его разводят в тёплой или горячей воде до состояния пасты и оставляют на швах на 10-15 минут.

Метод особенно удобен для больших площадей пола. После воздействия загрязнения легко удаляются мягкой щёткой или губкой без сильного давления.

Готовые средства для затирки

Коммерческие очистители тоже могут быть эффективны, если правильно выбрать состав. Средства с олеиновой кислотой и гидроксидом калия помогают размягчить грязь и жир, не разрушая структуру затирки.

При использовании важно строго следовать инструкции и избегать агрессивного трения, особенно если затирка не была запечатана защитным составом.

Щёлочные чистящие средства

Для кухонных полов и фартуков, где в швах скапливается жир, подойдут щёлочные средства, например кальцинированная сода. Они хорошо справляются с масляными загрязнениями, но требуют использования перчаток, так как могут раздражать кожу.

Смесь наносят на затирку, дают ей поработать и аккуратно очищают мягкой нейлоновой щёткой.

Сравнение способов обновления затирки

Паровая очистка подходит тем, кто хочет минимизировать физические усилия и обойтись без химии. Сода с перекисью и кислородный отбеливатель дают выраженный визуальный эффект, но требуют времени выдержки. Готовые средства удобны для быстрого результата, а щёлочные составы лучше всего работают с кухонным жиром.

Плюсы и минусы методов

Каждый способ имеет свои особенности.

Преимущества:

  • пар очищает без трения и риска повреждений;

  • домашние смеси доступны и эффективны;

  • кислородный отбеливатель подходит для больших площадей;

  • коммерческие средства экономят время.

Недостатки:

  • пароочиститель есть не в каждом доме;

  • химические реакции требуют соблюдения пропорций;

  • щёлочные средства нуждаются в защите рук.

Советы по уходу за затиркой шаг за шагом

Удаляйте влагу с пола после душа или уборки.
Используйте вытяжку или вентиляцию в ванной комнате.
Не применяйте жёсткие щётки для незащищённой затирки.
После глубокой очистки наносите защитный герметик.

Популярные вопросы об уходе за плиткой и затиркой

Какой способ самый щадящий?
Очистка паром — она не требует химии и интенсивного трения.

Можно ли использовать хлорку?
Неразбавленный хлор и аммиак могут разрушить затирку и не рекомендуются.

Как часто нужно обновлять защитное покрытие?
В среднем раз в 6-12 месяцев, в зависимости от нагрузки на пол.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Садоводство, цветоводство
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Последние материалы
Натуральные ковры из шерсти, джута и сизаля стали трендом 2026 года — Martha Stewart
Домашний лаваш готовят из муки и йогурта без дрожжей
Малахов будет вести сериал про мошенников "Цифровая броня"
Ягодичный мост, выпады и тяга улучшают тонус ягодиц за 14 дней — фитнес-специалисты
В Араксе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 — Центр сейсмологии USP
Допуслуги превращают кредит в дорогое "удовольствие"
В санатории Нальчика заразили 71 пациента ВИЧ и гепатитом — Царьград
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Дельфин Коммерсона с чёрно-белым окрасом обитает у берегов Патагонии — зоологи
Аккумулятор Econocraft 35E признан худшим по ёмкости — SlashGear
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.