Не спешите стирать: одна ошибка превращает жирное пятно в след, который остаётся навсегда

Жирные пятна на одежде появляются внезапно и почти всегда не вовремя. Особенно обидно, когда страдает не домашняя футболка, а аккуратная вещь для выхода. Чтобы понять, какие способы действительно работают, были проверены четыре популярных метода удаления масляных пятен. Об этом сообщает Apartment Therapy.

Почему жирные пятна считаются сложными

Масло быстро впитывается в волокна ткани и плохо реагирует на обычную стирку. Вода сама по себе не растворяет жир, а неправильные действия могут только закрепить пятно. Поэтому важны не только средства, но и порядок действий — от промакивания до выбора температуры воды.

Для теста использовалась новая белая хлопковая футболка, на которую нанесли оливковое масло. Методы проверялись в отдельных циклах стирки, так как часть из них предназначена для свежих пятен, а часть — для застарелых.

Метод с пищевой содой и уксусом

Пищевая сода известна своей способностью впитывать жир, вытягивая его из ткани. После удаления излишков масла пятно обильно засыпается содой, затем используется раствор уксуса с водой.

"Пищевая сода вытягивает масло из волокон, впитывая его в себя", — отмечает эксперт по уходу за бельём Патрик Ричардсон.

После реакции соды с уксусом пятно исчезает уже на этапе стирки. Метод эффективный, но требует времени и аккуратности, особенно если оставлять средство на ткани надолго.

Мел: ожидания и реальность

Способ с мелом работает по тому же принципу абсорбции, однако на практике показал себя слабо. Порошок практически не впитал масло, а пятно осталось без изменений. Возможно, тип и качество мела имеют значение, но в данном случае метод оказался нерабочим.

Способ для застарелых пятен с жидкостью для мытья посуды

Этот метод включает несколько шагов и подходит для пятен, которые уже успели впитаться. Важно не смывать масло сразу водой, а сначала промокнуть его, затем нанести средство для посуды и аккуратно втереть — по тому же принципу, что используют при чистке ковра без клининга.

После стирки пятно исчезает полностью. Основную работу выполняет именно средство для посуды, поэтому метод считается надёжным, хотя и более трудоёмким по сравнению с другими вариантами.

Мыло Murphy Oil Soap — неожиданный лидер

Средство на масляной основе изначально предназначено для ухода за деревом, но отлично справляется и с жиром на ткани. Его достаточно распылить на пятно и слегка втереть.

Результат заметен практически сразу: пятно исчезает ещё до стирки, а после неё ткань выглядит как новая. Дополнительный бонус — свежий цитрусовый аромат. Этот способ оказался самым простым и эффективным.

Сравнение методов удаления масляных пятен

Пищевая сода и средство для посуды дают стабильный результат, но требуют времени или нескольких шагов. Мел не справился с задачей. Murphy Oil Soap показал максимальную эффективность при минимальных усилиях, что делает его удобным вариантом для быстрого спасения одежды.

Плюсы и минусы популярных способов

Каждый метод имеет свои особенности.

Преимущества:

пищевая сода доступна и хорошо работает с жиром;

средство для посуды подходит даже для застарелых пятен;

Murphy Oil Soap действует быстро и не требует сложных манипуляций.

Недостатки:

сода и уксус требуют ожидания;

многошаговый метод занимает больше времени;

мел оказался неэффективным.

Советы по удалению масляных пятен шаг за шагом

Сразу промокните пятно бумажным полотенцем, не растирая его.

Не используйте горячую воду до полного удаления масла.

Наносите средство непосредственно на пятно, а не на всю вещь.

Сушите одежду только после проверки результата стирки.

Популярные вопросы об удалении масляных пятен

Что лучше подходит для свежего пятна?

Быстрее всего работают абсорбирующие средства и специальные мыла от жира.

Можно ли стирать сразу в машинке?

Нет, без предварительной обработки пятно может закрепиться.

Какой метод самый простой?

Использование Murphy Oil Soap требует минимум времени и усилий.