Эффект Долиной напугал тысячи покупателей: осторожность добавила к сделкам новые траты

Дело Долиной увеличило расходы покупателей на проверки жилья — брокер Ракута
Недвижимость

Рынок вторичного жилья в России столкнулся с неожиданным сдвигом: одна громкая судебная история оказалась сильнее ипотечных ставок и сезонных колебаний. Речь идёт о споре вокруг квартиры Ларисы Долиной, который уже повлиял на поведение покупателей и продавцов.

Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)

Судебный прецедент как фактор риска

Дело певицы Ларисы Долиной, продавшей квартиру под влиянием мошенников и затем оспорившей сделку, стало знаковым для всего рынка. 16 декабря Верховный суд РФ начал рассматривать жалобу по этому спору. Предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной были отменены, и право собственности признано за покупательницей Полиной Лурье.

Сам факт пересмотра ранее заключенной сделки вызвал цепную реакцию. Покупатели стали внимательнее относиться к юридической истории объектов и личности продавцов, особенно если речь идёт о пожилых собственниках.

По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, осторожность быстро трансформировалась в дополнительные расходы. Рост связан с привлечением нотариусов, юристов и расширенными проверками.

Удорожание сделок и отказ от рисков

Дополнительные проверки, включая консультации специалистов и даже медицинское освидетельствование продавцов, не дают полной гарантии защиты. Суды по-прежнему принимают решения как в пользу покупателей, так и в пользу продавцов, но уверенность в исходе снизилась. Это привело к тому, что часть участников рынка предпочитает вовсе не входить в потенциально спорные сделки.

Некоторые риелторские компании начали отказываться от продажи объектов, если у продавца нет альтернативного жилья. Многоуровневая проверка больше не воспринимается как достаточная мера, а риск признания сделки недействительной стал системным фактором.

Ослабление статуса добросовестного покупателя

Ранее ключевым защитным механизмом считался статус добросовестного приобретателя, закрепленный в статье 302 ГК РФ. Он предполагал защиту покупателя при прозрачных расчётах и полной оплате объекта. Однако судебное решение по делу Долиной фактически создало прецедент, на который начали ориентироваться другие инстанции.

В результате этот правовой инструмент частично утратил свою практическую силу. Покупатели больше не уверены, что формальное соблюдение всех процедур гарантирует сохранение собственности, даже если мошеннические действия были направлены против продавца, отметил эксперт в интервью URA. RU.

Спрос, цены и смещение интереса

Эксперты прогнозируют временное снижение числа сделок на вторичном рынке на 5-10%. Пока не появятся новые механизмы защиты, часть покупателей возьмет паузу. На этом фоне продавцы могут начать снижать цены, чтобы быстрее реализовать объекты в старом жилом фонде.

При этом массового перетока в новостройки не произошло: доля таких покупателей, по оценкам, не превышает 5%. Зато интерес к аренде жилья продолжает расти, поскольку при высокой ключевой ставке съем остается экономически более рациональным решением.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
