Воробьёвы горы вместо коммуналки: как телешоу меняет не только карьеру, но и адрес прописки

Стоимость квартиры Елены Малышевой на Воробьёвых горах превышает 320 млн рублей
Недвижимость

Роскошные интерьеры, панорамные виды и публичная демонстрация частной жизни всё чаще становятся частью медиастратегии известных персон. Телеведущая Елена Малышева запустила собственный видеоблог и в первом выпуске показала квартиру в центре Москвы, обратив внимание подписчиков на детали интерьера и уровень комфорта.

Александр Масляков и Елена Малышева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Масляков и Елена Малышева

Видеоблог как витрина частной жизни

Дебютный ролик Елены Малышевой был посвящён не профессиональной деятельности, а личному пространству. В кадре телеведущая провела экскурсию по квартире, сделав акцент на ванной комнате, оформленной скульптурами и декоративными элементами. Там же был показан небольшой холодильник, предназначенный для хранения косметических средств.

Отдельного внимания удостоились фрески, выполненные в золотых оттенках. По словам Малышевой, именно они формируют визуальный акцент помещения и подчёркивают общий стиль интерьера. Видео выстроено как неспешный рассказ, в котором демонстрация деталей подменяет прямые оценки уровня жилья.

Расположение и рыночная оценка

Апартаменты телеведущей находятся в премиальном жилом комплексе на Воробьёвых горах — в одной из самых дорогих локаций столицы. Из окон открывается вид на парк Горького и долину реки Сетунь, что традиционно считается значительным фактором в формировании стоимости недвижимости такого класса.

Эксперт по недвижимости Марк Гершкович обозначил возможную цену объекта:

"Стоимость такой квартиры — более 320 миллионов рублей. Прямо сейчас продается семикомнатная квартира такой же площади [в таком же районе]", — отметил эксперт по недвижимости Марк Гершкович.

Он подчеркнул, что аналогичные предложения на рынке подтверждают столь высокую оценку.

Источники дохода и публичный статус

Финансовое положение Малышевой формируется не только за счёт телевизионных проектов. В 2017 году она открыла сеть премиальных клиник "Медицинский центр Елены Малышевой", специализирующихся на диагностике заболеваний и эстетической медицине. Стоимость услуг в учреждениях варьируется от 6 до 200 тысяч рублей.

Широкую известность телеведущая получила в конце лета 2010 года после запуска авторской программы "Жить здорово!" на Первом канале. С тех пор за ней закрепилось негласное звание "главного врача страны", а её медийный образ устойчиво ассоциируется с темой здоровья, благополучия и высокого уровня жизни, об этом сообщает издание Абзац.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
