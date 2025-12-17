Ёлка осыпается ещё до Старого Нового года: ошибки, которые совершают почти все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Живые новогодние ёлки по-прежнему остаются востребованным выбором — их покупают ради запаха хвои и ощущения настоящего праздника. Однако срок жизни дерева во многом зависит от правильного выбора и ухода.

Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Новый год

О том, как подобрать свежую ёлку и сохранить её привлекательный вид как можно дольше, рассказал Илья Прокофьев, директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в Мегамаркете.

Какой вид дерева выбрать

Первым шагом, по словам специалиста, становится выбор породы. Самый распространённый вариант — ель обыкновенная. Она обладает насыщенным ароматом, но в тёплом и сухом помещении начинает активно осыпаться уже через 7-10 дней. Продлить её жизнь помогают увлажнение воздуха и регулярное опрыскивание кроны прохладной водой.

Более практичным вариантом считается сосна. Благодаря строению хвои она теряет влагу медленнее и может простоять в квартире до месяца. При установке важно учитывать выделение смолы — нижнюю часть ствола рекомендуется защитить, чтобы избежать загрязнений.

Самым стойким, но и самым дорогим выбором остаётся пихта Нордмана или Фразера. Её иголки не опадают даже после высыхания, сохраняя аккуратный вид до полутора месяцев. При этом аромат у пихты выражен слабее, что можно компенсировать еловыми ветками рядом.

Как определить свежесть ёлки

После выбора вида важно оценить состояние дерева. Прокофьев советует обратить внимание на срез ствола — у свежей ёлки он светлый и влажный.

"Тёмный и сухой указывают на то, что дерево срубили давно", — пояснил эксперт.

Дополнительно стоит проверить упругость веток. Если тонкая веточка ломается с хрустом, дерево переморожено или пересохло. Ещё один признак — осыпание хвои при лёгком встряхивании. Большое количество иголок говорит о низком качестве, отмечает Газета.Ru.

Уход после покупки

Когда ёлка оказывается дома, важно сразу поставить её в воду. Специалист рекомендует добавить таблетку аспирина как антисептик и обновить нижнюю часть ствола.

"Это обеспечит лучший доступ воды к дереву", — отметил Прокофьев.

Ёлку следует держать подальше от батарей и каминов, использовать подставку с большим резервуаром воды и регулярно восполнять её уровень. В первые дни дерево может потреблять до литра жидкости в сутки. Также полезно дать ёлке время на адаптацию, выдержав её несколько часов в прохладном помещении.

Безопасность и экология

Эксперт советует выбирать светодиодные гирлянды, которые не нагревают ветки, и отказаться от искусственного снега и аэрозолей — они ускоряют высыхание хвои. Кратковременное проветривание комнаты также помогает сохранить свежесть дерева.

"Покупайте деревья только в проверенных местах", — подчеркнул Прокофьев.

Наличие официальной маркировки подтверждает легальную вырубку и снижает вред для природы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
