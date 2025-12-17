Цены на московские новостройки подали как шаурму без салфеток: цифры оказались жирнее соуса

Рынок московских новостроек после отмены льготной ипотеки продолжает расти в цене, однако привычные цифры в рублях всё хуже передают ощущение реальной стоимости жилья.
Чтобы сделать её нагляднее, аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" перевели цену квадратного метра в более понятную потребительскую единицу — шаурму.
По данным аналитиков, к середине 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы достигла 382 194 рублей. При этом медианная цена классической шаурмы, которая состоит из лаваша с курицей, овощей и соуса, составила 374 рубля. В пересчёте это означает, что один "квадрат" в новостройке эквивалентен примерно 1021 порции шаурмы.
Эксперты обращают внимание, что такой подход позволяет взглянуть на рынок под другим углом, пишет Газета.Ru.
"Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы в середине 2025 года достигла 382 194 рублей", — отметили аналитики "Выберу.ру".
Сравнение с массовым продуктом показывает, насколько высока стоимость жилья в повседневных категориях.
Анализ динамики цен с июля 2024 года демонстрирует любопытный эффект. В момент отмены льготной ипотеки медианная цена квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса составляла около 335 041 рубля. Тогда шаурма стоила в среднем 269 рублей, и один квадратный метр "оценивался" примерно в 1245 порций.
Таким образом, несмотря на рост стоимости жилья в рублях, в "шаурменном" эквиваленте квадратный метр подешевел. Интенсивное подорожание самой шаурмы частично нивелировало рост цен на недвижимость, сократив разрыв в привычных потребительских единицах.
По словам экспертов, пересчёт стоимости жилья в условные потребительские товары помогает лучше понять реальные масштабы цен.
"Такой "шаурменный индекс" отражает и инфляционные процессы, и рост цен на первичное жильё", — отметила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
Этот подход особенно показателен на фоне общей экономической ситуации. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России по состоянию на 10 декабря составила 6,34%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей. В таких условиях альтернативные индикаторы позволяют нагляднее оценить изменение покупательской способности и реальную динамику цен.
