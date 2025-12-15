Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Круизная компания запретила умные очки на борту — Come Cruise With Me
Гвоздику Шабо высевают в декабре для летнего цветения
По повести Стивена Кинга "Мечтатели" будет снят фильм
Щётка служит дольше губки и эффективнее очищает посуду — эксперт Петрова
Скрип тормозов возможен при исправной системе и нормальном торможении
В Индии за сезон зафиксировали около миллиона гнёзд оливковых черепах — учёные
Инженеры превратили голубей в биодроны — KP
Трегалозу назвали безопасной альтернативой сахару — диетолог Мухина

Дом спит, а киловатты уходят: причина скрыта в приборах, которые выглядят полностью отключёнными

Режим ожидания техники увеличивает расход электроэнергии до 15% — modenavoltapagina
Недвижимость

Многие уверены, что выключенный прибор не расходует электричество, но реальность оказывается сложнее. Даже в режиме ожидания техника может незаметно "тянуть" энергию, увеличивая счета за свет. Особенно это заметно в доме, где много современной электроники. Об этом сообщает modenavoltapagina.

Удлинитель
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Что такое "фантомное" потребление электроэнергии

Даже если устройство кажется полностью выключенным, оно нередко продолжает потреблять ток. Это явление называют фантомным или скрытым потреблением. Оно характерно для телевизоров, компьютеров, кофемашин, зарядных устройств, мультимедийной техники и некоторых кухонных приборов — именно так проявляется скрытое потребление энергии в доме.

Причина кроется в конструкции. Во многих моделях трансформатор расположен до кнопки выключения, поэтому часть цепей остаётся под напряжением. Техника как бы "дремлет", ожидая сигнала, обновления или команды с пульта управления.

"Скрытое потребление может составлять до 15% годового счёта за электроэнергию семьи, если не учитывать отопление и горячую воду", — отмечается в материалах французского энергетического агентства Ademe.

Какие приборы чаще всего потребляют энергию в режиме ожидания

К числу наиболее "незаметных" потребителей относятся телевизоры, игровые приставки, маршрутизаторы, компьютеры и экраны с функцией быстрого запуска. Даже лампы с диммерами и сенсорным управлением могут постоянно потреблять небольшой ток.

На кухне ситуация не лучше. Кофеварки, кухонные комбайны, микроволновые печи и тостеры нередко остаются в режиме ожидания круглосуточно. Каждый отдельный прибор потребляет немного, но в сумме это превращается в ощутимые киловатты за год, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть максимальна — именно в это время счётчики начинают расти быстрее обычного.

Стоит ли отключать технику от сети полностью

На первый взгляд кажется, что самый логичный шаг — просто вынимать вилку из розетки. В ряде случаев это действительно эффективно: кофемашины, блендеры, зарядные устройства и некоторые экраны можно без риска полностью обесточивать.

Однако у такого подхода есть ограничения. Стиральные и посудомоечные машины, например, используют режим ожидания для контроля возможных протечек или внутренних ошибок. Полное отключение может лишить их этой функции.

Кроме того, постоянное выдёргивание вилки может со временем изнашивать розетки и разъёмы, особенно у компьютеров и чувствительной электроники. Поэтому универсального решения здесь не существует.

Умный компромисс: как сократить потребление без риска

Вместо радикального подхода специалисты советуют определить самые энергоёмкие устройства и работать именно с ними. Для этого подойдут промежуточные решения, которые не требуют постоянных манипуляций.

Один из самых простых вариантов — сетевые фильтры и удлинители с выключателем. Объединив несколько приборов в одну розетку, можно обесточить их одним нажатием кнопки. Это удобно, безопасно и не создаёт дополнительной нагрузки на контакты.

Некоторые модели удлинителей оснащены несколькими переключателями, позволяя отключать только часть техники. Например, микроволновку — на ночь, а электрочайник оставить подключённым.

"Умные" розетки и автоматическое отключение

Более продвинутый вариант — розетки с функцией автоматического отключения режима ожидания. Они разрывают цепь питания при снижении нагрузки или по заданному расписанию, что хорошо вписывается в современные подходы к энергосбережению в быту.

Такие устройства могут быть одиночными или выполненными в виде сетевых блоков, иногда с дистанционным управлением. Это особенно удобно для тех, кто хочет быть уверенным, что техника не потребляет электричество ночью или во время отсутствия дома.

Часто забываемый источник потерь — зарядные устройства

Один из самых недооценённых потребителей — зарядки для телефонов, планшетов и другой электроники. Даже если устройство не подключено, адаптер, оставленный в розетке, продолжает расходовать электроэнергию.

Этот расход невелик, но при постоянном подключении и большом количестве зарядников он тоже вносит вклад в общий счёт. Простое правило — вынимать зарядное устройство после завершения зарядки — помогает снизить фантомное потребление без каких-либо затрат.

Сравнение: постоянное отключение или контрольное энергосбережение

Полное отключение всех приборов от сети даёт максимальный эффект, но требует дисциплины и не всегда удобно. Контрольное энергосбережение с помощью розеток и удлинителей позволяет сократить потребление без риска для техники и без постоянных действий. В большинстве домов именно второй подход оказывается более практичным и устойчивым в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы отключения техники на ночь

Отказ от фантомного потребления снижает счета за электроэнергию и уменьшает общий износ сети. Это простой способ экономии без изменения привычек потребления.
С другой стороны, не все приборы рассчитаны на регулярное полное обесточивание, а постоянное вынимание вилок может быть неудобным и небезопасным.

Советы по снижению скрытого потребления шаг за шагом

Определите приборы, которые чаще всего находятся в режиме ожидания.
Используйте удлинители с выключателем для групп техники.
Не оставляйте зарядные устройства в розетке без необходимости.
Рассмотрите установку "умных" розеток для автоматического контроля.
Не отключайте полностью приборы, для которых режим ожидания важен для безопасности.

Популярные вопросы о фантомном потреблении электроэнергии

Действительно ли выключенные приборы расходуют электричество?
Да, многие устройства продолжают потреблять энергию в режиме ожидания.

Насколько это влияет на счёт за свет?
В сумме скрытое потребление может составлять значительную долю годовых расходов.

Нужно ли отключать всю технику на ночь?
Нет, достаточно отключать наиболее энергоёмкие приборы или использовать розетки с выключателем.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Длинная шуба стала ключевым трендом зимнего сезона
Красота и стиль
Длинная шуба стала ключевым трендом зимнего сезона
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Холестерин обманул ожидания: ошибка, которая десятилетиями считалась спасительной
Холестерин обманул ожидания: ошибка, которая десятилетиями считалась спасительной
Последние материалы
Режим ожидания техники увеличивает расход электроэнергии до 15% — modenavoltapagina
Антисептик в пасте заменяет ополаскиватель для рта — стоматолог Ганова
Галифрон найден на глубине 700 м в Монтерейском заливе — MBARI
Круизная компания запретила умные очки на борту — Come Cruise With Me
15 декабря обостряет потребность во внутреннем балансе
Архитектурные формы обуви стали трендом зимы 2026 года - Who What Wear
Гвоздику Шабо высевают в декабре для летнего цветения
Скорлупа яйца пропускает кислород через тысячи пор
По повести Стивена Кинга "Мечтатели" будет снят фильм
Щётка служит дольше губки и эффективнее очищает посуду — эксперт Петрова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.