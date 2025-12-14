Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля газа из РФ в импорте Словакии достигла 33% — министр экономики Сакова
Провоз велосипедов зависит от класса автобуса — председатель профсоюза Емельяненко
Существенная доля влаги поступает в организм вместе с пищей — Mayo Clinic
Холодное масло создаёт повышенное давление после запуска
Храп и апноэ сна из-за миндалин требуют операции — врач Лесков
Насекомые избегают поверхностей после обработки уксусным спреем — modenavoltapagina
Регулярное кардио повышает уровень энергии в холодный сезон — тренеры
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке

Зимняя обувь сдаётся без боя: ошибки ухода, из-за которых ботинки не доживают до весны

Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Недвижимость

Зимняя обувь каждый год проходит проверку на прочность, и далеко не каждая пара выходит из сезона без потерь. Снег, влага, дорожные реагенты и перепады температур способны за несколько месяцев превратить хорошие ботинки в изношенную вещь. Однако подготовка к холодам и грамотный уход позволяют избежать разочарований весной.

Зимние ботинки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимние ботинки

Почему зимняя обувь изнашивается быстрее, чем кажется

Зимний сезон опасен для обуви не только морозами, но и тем, что мы часто недооцениваем последствия ежедневного контакта с влагой и химическими смесями на дорогах. Реагенты, которыми посыпают тротуары, проникают в структуру материала, разрушают защитный слой и оставляют белые разводы. Со временем это приводит к пересыханию кожи, потере цвета и микротрещинам.

Дополнительную нагрузку создают перепады температур. На улице обувь промерзает, а в помещении резко нагревается. Такой контраст ослабляет швы, деформирует подошву и снижает эластичность материалов. Особенно уязвимы сапоги и ботинки из натуральной кожи, нубука и замши.

Подготовка к сезону: защита, которую нельзя откладывать

Грамотный уход начинается задолго до первых снегопадов. Новую или уже носившуюся обувь важно тщательно очистить от пыли и старых средств, дать ей полностью высохнуть и только потом переходить к обработке. Основная задача на этом этапе — создать защитный барьер от влаги и соли.

Для кожаных моделей подойдут питательные кремы и воски. Они смягчают поверхность, предотвращают пересыхание и помогают сохранить цвет. После впитывания уходового средства рекомендуется использовать водоотталкивающий спрей. Он образует тонкую пленку, которая снижает впитывание влаги и облегчает дальнейшую чистку.

Замша и нубук требуют отдельного подхода. Для них применяются специальные пропитки в формате спрея, которые не склеивают ворс и сохраняют фактуру. Важно наносить такие средства заранее, минимум за несколько часов до выхода на улицу, чтобы защита успела "схватиться".

Ежедневный уход: маленькие действия с большим эффектом

Даже самая качественная пропитка не отменяет регулярной очистки. После прогулок по заснеженным улицам обувь нуждается в уходе каждый день. Чем дольше реагенты остаются на поверхности, тем выше риск повреждений.

Кожаные ботинки лучше всего сразу протирать мягкой слегка влажной губкой или салфеткой, удаляя соль и грязь. После этого обувь должна высохнуть естественным образом, без ускорения процесса.

Замшевые, нубуковые и велюровые модели нельзя мыть водой. Им нужно дать полностью высохнуть при комнатной температуре, а затем аккуратно очистить сухой щеткой для восстановления ворса. Такой подход помогает сохранить внешний вид и предотвращает появление лоснящихся пятен.

Сушка без вреда: как сохранить форму и материал

Одна из самых распространенных ошибок — сушка обуви на батарее или возле обогревателя. Интенсивное тепло ускоряет испарение влаги, но при этом разрушает структуру материала. В результате кожа трескается, подошва теряет форму, а обувь становится жесткой и неудобной.

Оптимальный вариант — сушка при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы обувь не деформировалась, внутрь можно поместить деревянные или пластиковые колодки. Если их нет, подойдут обычные газеты, которые впитывают влагу и поддерживают форму.

Дополнительный способ — использование соли. Несколько ложек соли, засыпанных в хлопковый носок, эффективно вытягивают влагу. Такой "осушитель" можно положить внутрь ботинка на ночь. Для нейтрализации запахов допустимо добавить пару капель эфирного масла.

Сравнение материалов зимней обуви и ухода за ними

Выбор материала напрямую влияет на сложность ухода в зимний период. Кожаная обувь считается наиболее универсальной: она хорошо переносит холод, при правильном уходе служит долго и поддается восстановлению. Однако без регулярного питания кремами кожа быстро теряет эластичность.

Замша и нубук выглядят эффектно, но более капризны. Они чувствительны к влаге и требуют обязательной пропитки перед сезоном, а также деликатной сухой чистки. Велюр схож по свойствам с замшей, но быстрее теряет внешний вид при активной носке.

Синтетические материалы менее требовательны в уходе и устойчивы к реагентам, однако часто уступают натуральным по теплу и комфорту. Кроме того, при повреждении они хуже поддаются ремонту.

Советы: как подготовить обувь к зиме

  1. Очистите обувь от пыли и старых средств, дайте ей полностью высохнуть.
  2. Нанесите подходящий крем или воск для питания материала.
  3. Используйте водоотталкивающий спрей, уделяя внимание швам и стыкам.
  4. Дайте обуви постоять не менее нескольких часов до выхода на улицу.
  5. После каждой носки удаляйте реагенты и правильно сушите пару.

Популярные вопросы о зимнем уходе за обувью

Как выбрать средство для защиты обуви от влаги?

При выборе важно учитывать материал. Для кожи подходят кремы и воски с питательными компонентами, для замши и нубука — только специализированные спреи, не утяжеляющие ворс.

Сколько стоит базовый набор для ухода за зимней обувью?

Стоимость зависит от брендов, но минимальный набор из крема, водоотталкивающего спрея и щетки обычно обходится дешевле, чем покупка новой пары обуви в конце сезона.

Что лучше: колодки или газеты для сушки?

Колодки удобнее и долговечнее, они лучше сохраняют форму обуви. Газеты доступны и хорошо впитывают влагу, но их нужно регулярно менять.

Можно ли обрабатывать обувь универсальными средствами?

Универсальные продукты допустимы только для повседневного ухода, но для полноценной защиты в зимний период лучше использовать средства, предназначенные для конкретного материала.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Садоводство, цветоводство
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Последние материалы
Работать без испытательного срока можно только по срочному контракту — Cornerstone
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Фруктоза не вызывает воспаление у здоровых людей — диетолог Филипп Кузьменко
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке
Следуя Лунному календарю, можно повысить урожайность томатов
Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Остаточное тепло доводит омлет до нужной готовности — The Spruce Eats
Тщательная сушка картофеля перед духовкой создает хрустящую корку — кулинары
Мальдивы вошли в пик сухого сезона в январе — гиды
Избыток шампуня и стайлинга ухудшает состояние коротких волос — Be Beautiful
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.