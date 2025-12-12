Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никаких дорогих средств: как избавиться от запаха в стиральной машине за 60 минут и без усилий

Уксус и перекись водорода устраняют запах в стиральной машине — специалисты
Недвижимость

Когда из вашей стиральной машины начинает появляться неприятный запах, многие сразу думают о необходимости покупки дорогих чистящих средств. Однако, в большинстве случаев, если запах только появился, вполне возможно справиться с ним без лишних затрат, всего одним циклом стирки.

Плесень в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плесень в стиральной машине

Причины появления неприятного запаха часто связаны с накоплением влаги и бактерий в разных частях стиральной машины, особенно в холодное время года. Когда температура в квартире снижается, воздух становится более влажным, а отопление не всегда справляется с этим. В таких условиях внутри стиральной машины, особенно в барабане и резиновых уплотнителях, скапливается влага. Эта влага, не успевая испариться, становится идеальной средой для размножения плесени и бактерий. Это, в свою очередь, приводит к возникновению стойкого неприятного запаха, который, как правило, передается и на стираемое белье.

"На самом деле, это не вода, которая пахнет, а именно продукты жизнедеятельности бактерий и грибков," — отмечают специалисты.

Простое и эффективное средство от неприятного запаха

Если вы заметили, что стиральная машина начала источать неприятный запах, не спешите сразу обращаться в магазин за специальными средствами. Мы предлагаем простой и доступный способ, который поможет вам избавиться от неприятного запаха и вернуть машине прежнюю свежесть.

Для этого возьмите крышку от кондиционера, которая идеально подходит как мерный стаканчик. Налейте в крышку немного уксуса и добавьте один колпачок перекиси водорода. Эту смесь нужно залить в отсек для порошка и запустить стирку при температуре не ниже 60 °C.

Такой метод работает по принципу антисептика и фунгицидного средства. Уксус и перекись водорода совместно растворяют накипь, подавляют плесень, уничтожают бактерии и удаляют накопившиеся отложения, создающие неприятный запах, сообщает TÁBOR KYTLICE.

Шаг за шагом: как провести чистку

  1. Приготовьте смесь: налейте уксус в крышку от кондиционера и добавьте перекись водорода.
  2. Залейте в отсек для порошка: вливайте приготовленную смесь в отсек для моющего средства.
  3. Запустите стирку: выберите режим с температурой не ниже 60 °C. Если хотите, можете бросить в барабан несколько старых полотенец — так процесс будет психологически комфортнее.
  4. После стирки оставьте машину открытой: после завершения стирки оставьте дверцу машины открытой, чтобы она полностью высохла.

Всего один такой цикл стирки способен вернуть вашей стиральной машине свежесть и устранить неприятный запах.

Популярные вопросы о неприятном запахе в стиральной машине

Почему в стиральной машине появляется неприятный запах?

Запах появляется из-за накопления влаги в разных частях устройства, что создает идеальные условия для развития плесени и бактерий.

Как часто нужно чистить стиральную машину от запаха?

Если неприятный запах появляется редко, одного цикла стирки с уксусом и перекисью водорода вполне достаточно. Однако рекомендуется периодически проводить профилактическую чистку.

Можно ли использовать обычные моющие средства для устранения запаха?

Для устранения запаха лучше использовать средства, которые обладают антисептическими и фунгицидными свойствами, такие как уксус и перекись водорода. Они эффективны в борьбе с плесенью и бактериями.

Сравнение с другими методами борьбы с запахом

Помимо уксуса и перекиси водорода, существуют и другие способы борьбы с неприятным запахом в стиральной машине, такие как использование профессиональных средств для чистки и дезинфекции. Однако такие средства часто стоят дороже, а их химический состав может быть менее экологичным.

  1. Профессиональные средства: специализированные чистящие средства могут быть эффективными, но они обычно более дорогие и содержат химикаты.
  2. Народные методы: существуют другие народные средства, такие как сода или лимонная кислота, которые также могут помочь, но они не всегда столь эффективны, как уксус с перекисью водорода.

Как предотвратить появление запаха в будущем

Для предотвращения неприятных запахов в стиральной машине важно соблюдать несколько простых правил:

  1. После каждой стирки оставляйте дверцу машины открытой, чтобы она могла хорошо проветриться.
  2. Регулярно очищайте фильтры и резиновые уплотнители.
  3. Используйте стиральную машину в соответствии с рекомендациями производителя.
  4. Периодически запускайте машину на пустую стирку с уксусом или специализированными средствами для чистки.

Неприятный запах в стиральной машине — это проблема, с которой сталкиваются многие. Однако, как показано выше, легко справиться с ней с помощью доступных и эффективных методов. Главное — не откладывать решение проблемы и проводить регулярную профилактическую чистку.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
