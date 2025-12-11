Новогодний коттедж в аренду может стать квестом: способы, которые разобьют иллюзии идеальных фото

Неоднократные истории о неудачных новогодних поездках показывают, насколько важно проверять съёмное жилье до подписания бумаг. Эксперты обращают внимание на тенденцию: спрос на загородные дома в праздничный период растет, а вместе с ним увеличивается и число рискованных предложений.
Рост стоимости аренды в канун праздников делает раннее бронирование едва ли не обязательным шагом. Поток предложений на специализированных сервисах помогает сравнить условия, но не снижает необходимости в проверке всех деталей.
Потенциальным арендаторам приходится учитывать расположение, инфраструктуру, состояние дома и репутацию владельца, чтобы избежать ошибок. И только после анализа отзывов и изучения фотографий можно переходить к следующему этапу, отмечает Газета.Ru.
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отмечает, что личный осмотр остается ключевым моментом подготовки. Он подчеркивает, что нужно удостовериться в работоспособности отопления, водоснабжения, электричества и бытовой техники, а также оценить количество спальных мест и состояние бытовых принадлежностей.
"Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, следует внимательно подойти к выбору и учесть ряд важных моментов", — сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Правовые нюансы нередко оказываются недооценёнными, хотя именно они определяют защиту арендатора в спорных ситуациях. В документе должны быть отражены сроки проживания, стоимость, порядок оплаты, обязанности сторон и условия пользования имуществом. Только после проверки этих пунктов можно говорить о прозрачности сделки.
Чаплин советует уточнять заранее, как оплачиваются коммунальные услуги, уборка территории и вывоз мусора. Он также рекомендует убедиться в наличии документов, подтверждающих право собственности владельца на дом.
По его словам, риски при аренде у частных лиц сохраняются, поэтому важно сохранять бдительность и не переводить предоплату до проверки объекта и добросовестности арендодателя.
"Оговорите с арендодателем условия оплаты коммунальных услуг, уборки территории и вывоза мусора", — добавил депутат Госдумы Никита Чаплин.
