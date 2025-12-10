Тайный дворец всплыл спустя годы: публикация раскрыла, как недвижимость Долиной оказалась вне учёта почти десятилетие

Непостановку подмосковного коттеджа на учет приписали Ларисе Долиной

Неожиданная деталь многолетней биографии Ларисы Долиной всплыла вокруг ее подмосковной недвижимости, о чём сообщает EADaily. История началась с неприметного участка в закрытом поселке, но привела к обсуждению налоговой недоплаты и затянувшихся судебных споров, связанных уже с московской квартирой артистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)

Расширение усадьбы и налоговый спор

В публикации телеграм-канала Shot говорится, что певица приобрела землю в поселке Славино в 2003 году и вскоре возвела на ней трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров.

Авторы утверждают, что спустя время Долина занялась увеличением усадьбы и на соседнем участке появился четырехэтажный коттедж на 660 квадратов, завершенный в 2011 году. При этом второй дом долгое время якобы не был зарегистрирован официально и появился в кадастре лишь в августе 2024 года.

По версии Shot, такое запоздание привело к недоплате около миллиона рублей.

"За 12 лет она сэкономила около миллиона рублей", — отмечается в публикации.

С первым домом проблем не возникало: артистка демонстрировала его медиапространству, публиковала снимки и не скрывала факт владения. Но ситуация со вторым зданием, по утверждению авторов сообщения, долго оставалась вне поля зрения ведомств.

Судебная история с московской квартирой

Летом прошлого года Долина оказалась в центре другой истории, связанной с продажей квартиры в Хамовниках. Тогда певица сообщила, что попала под воздействие мошенников. В марте текущего года Хамовнический суд Москвы отменил переход прав собственности, вернув недвижимость артистке и прекратив право Полины Лурье на спорный объект. Попытка Лурье добиться выселения певицы также не увенчалась успехом.

Юридическое противостояние продолжилось в апелляции. 27 ноября Второй кассационный суд оставил решение в силе, вновь подтвердив права Долиной. После этого адвокат Лурье направила жалобу в Верховный суд, который истребовал материалы дела и назначил рассмотрение на 16 декабря. В этот период стороны озвучивали противоположные оценки произошедшего: по словам Долиной, она считала происходящее частью "спецоперации" по задержанию преступников, однако Лурье настаивала, что действовала добросовестно.

Финансовые претензии и новые детали дела

5 декабря в эфире Первого канала артистка заявила, что намерена вернуть Лурье 112 млн рублей — сумму, которую та заплатила за квартиру. Параллельно юрист покупательницы Светлана Свириденко рассказывала, что, несмотря на признание сделки недействительной, налоговый орган потребовал от ее доверительницы уплаты более 100 тысяч рублей налога. Она подчеркивала, что возражения со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без реакции, хотя Лурье также внесла предоплату в размере 1 млн рублей в рамках предполагаемой сделки по покупке квартиры у Долиной.

Такое переплетение имущественных вопросов, судебных решений и налоговых претензий формирует объёмную картину конфликтов вокруг недвижимости артистки. И хотя часть решений уже принята, развитие событий продолжает зависеть от итогов заседания Верховного суда.