Свет зажигается — проблемы просыпаются: места в доме, где гирлянды притягивают неудачи

Тёплый свет гирлянд считается благоприятным для дома — мастер фэншуй Горностаева
Недвижимость

Неожиданное влияние новогоднего декора на атмосферу дома снова стало темой обсуждения. Гирлянды могут работать не только как украшение, но и как символический инструмент, влияющий на разные сферы жизни.

Новогодняя гирлянда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новогодняя гирлянда

Векторы благоприятного расположения

Эксперт по фэншуй и астрологии Анастасия Горностаева объясняет, что размещение светового декора на определённых участках квартиры трактуется как активация ключевых жизненных зон. Она подчёркивает, что юго-восток связан с финансовыми возможностями, а восточный сектор — с укреплением капитала семьи. Северо-восток традиционно ассоциируется с романтическими чувствами, творческими идеями и успехами в обучении, так что установленная там гирлянда, по мнению специалиста, поддержит эти направления. Север, в свою очередь, отвечает за содействие со стороны руководства и общее продвижение в карьере.

"Гирлянды, размещенные на юго-востоке, востоке, северо-востоке, а также севере квартиры или дома, считаются хорошим знаком для хозяина жилья", — рассказала мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева.

Зоны, требующие осторожности

Горностаева обращает внимание на участки, где применение световых украшений может привести к нежелательным последствиям. Юго-запад, по её словам, ассоциируется с активацией неблагоприятных энергий, связанных с утратами и рисками мошенничества. Она также подчёркивает, что северо-западный сектор не подходит для такого декора, поскольку считается зоной, чувствительной к проявлению болезней. Запад связывается с конфликтами и судебными разбирательствами, тогда как южная сторона традиционно символизирует страхи и тревожные события.

Свет как инструмент баланса

В рекомендациях специалиста присутствуют уточнения, касающиеся не только географии комнаты, но и качества освещения. Горностаева советует выбирать разноцветные гирлянды или модели с тёплым свечением.

"Холодный свет может привести к ухудшению здоровья, финансового положения, отсутствию любви и в целом к депрессии", — отмечает мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева.

Именно тёплые оттенки считаются более гармоничными для поддержания эмоционального и энергетического комфорта, тогда как холодные источники могут создавать напряжённую или отстранённую атмосферу, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
