Жильцы знают больше, чем отчёты: отзывы домов под управлением компании раскрывают неожиданные детали

Оценку работы УК по отзывам жильцов описал эксперт по ЖКХ Сергеев

Выбор управляющей компании нередко начинается с внешних впечатлений, но реальные показатели её надежности скрыты в документах и открытых реестрах. Об этом сообщает MosTimes.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многоэтажный дом

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев подчеркивает: именно предварительная проверка информации позволяет избежать проблем в дальнейшем.

Проверка открытых данных

Сергеев отмечает, что первым этапом должен стать поиск сведений о компании в открытых источниках. Он указывает, что ГИС ЖКХ содержит базовую информацию о деятельности организаций, и её изучение помогает понять масштаб их работы.

"Надо посмотреть на ГИС ЖКХ сначала информацию об этой компании в интернете, изучить сайт, посмотреть количество управляемых домов, изучить базу судебных арбитражных дел на предмет наличия споров у данной компании с ресурсоснабжающими организациями", — пояснил Сергеев.

Такой анализ показывает, насколько УК вовремя исполняет обязательства и насколько часто становится участником судебных процессов.

Эксперт добавляет, что после изучения реестров необходимо обратиться к сведениям о структуре самой компании. Он подчеркивает, что штатное расписание и число сотрудников отражают способность организации обслуживать жилой фонд без задержек.

"Ознакомиться со штатным расписанием управляющих компаний, с количеством сотрудников. Нормальная управляющая компания обычно это всю информацию предоставляет", — отметил Сергеев.

Открытость в таких вопросах служит дополнительным признаком стабильной работы.

Как оценить качество обслуживания

По словам специалиста, мнение жильцов уже обслуживаемых домов помогает понять реальную картину. Он подчеркивает, что отзывы позволяют увидеть уровень реакции УК на повседневные проблемы и запросы собственников.

"Поговорить с людьми, которые живут в доме, который эта управляющая компания обслуживает, это самый верный способ, естественно. Поговорите с жильцами, желательно не с одним", — добавил эксперт.

Разные точки зрения дают более точное представление о дисциплине, коммуникации и скорости реагирования УК.

Сергеев отмечает, что визуальный осмотр домов дает лишь поверхностные впечатления. По его словам, обслуживание включает множество процессов, которые невозможно оценить при разовом посещении двора или подъезда. Поэтому беседа с несколькими жильцами становится наиболее достоверным способом узнать, насколько эффективно работает управляющая компания и соответствует ли она ожиданиям собственников.