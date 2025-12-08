Эффект Долиной толкает рынок в новую реальность: спрос на новостройки готов вырасти, а вторичка теряет доверие

Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский

Ситуация на рынке недвижимости неожиданно сместила интерес покупателей в сторону новых проектов. Толчком стал так называемый "эффект Долиной" — серия громких споров о признании сделок недействительными на вторичном рынке, которые подорвали доверие к привычным схемам купли-продажи.

Переток спроса и юридический фактор

Эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в начале 2026 года интерес к новостройкам может вырасти на 10-15%.

По его словам, часть покупателей предпочтет отказаться от сделок с частными продавцами, опасаясь риска последующего оспаривания. Он указал, что переход спроса с вторичного рынка на первичный связан прежде всего с желанием получить максимально защищённый юридический механизм.

"Для рынка новостроек этот "эффект Долиной" является мощным драйвером продаж. Ситуация с Долиной стала лучшей рекламой для девелоперов", — отметил Трепольский.

Эксперт подчеркнул, что покупка квартиры через эскроу-счёт у юридического лица практически исключает возможность пересмотра сделки по причинам, связанным с давлением, обманом или воздействием мошенников, пишет Газета.Ru.

Рост ценности первичного рынка

По словам специалиста, покупатели готовы платить больше лишь бы избежать контакта с частными продавцами и связанных с этим неопределённостей. Он считает, что такая стратегия поднимет устойчивость цен на новостройки даже при высоких ставках по кредитам. Трепольский пояснил, что первичный рынок воспринимается как пространство с предсказуемыми правилами, а сама новостройка — как актив, не имеющий сомнительной истории.

Он указывает, что "эффект Долиной" усиливает привлекательность объектов, которые не несут следов прежних сделок. Такой фон, по мнению эксперта, формирует дополнительную ценность для покупателей, заинтересованных в долгосрочной стабильности приобретённого жилья.

Механика схемы и ее последствия

Термин "эффект Долиной" возник после истории с певицей Ларисой Долиной, которая в 2024 году продала квартиру, а затем через суд добилась отмены сделки, сохранив недвижимость и не вернув покупательнице деньги. Этот эпизод стал основой для обсуждения мошеннических схем, связанных с оспариванием сделок на вторичном рынке.

В центре таких схем — юридическая уязвимость покупателя. Продавец может заявить, что действовал под давлением или был введён в заблуждение, а суд при определённых обстоятельствах поддерживает эту позицию. В результате квартира возвращается первоначальному владельцу, а покупатель теряет и недвижимость, и средства, которые зачастую уходят по цепочке посредников.