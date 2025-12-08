Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
В декабре проверяют хранилища и контролируют влажность овощей
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года

Эффект Долиной толкает рынок в новую реальность: спрос на новостройки готов вырасти, а вторичка теряет доверие

Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский
Недвижимость

Ситуация на рынке недвижимости неожиданно сместила интерес покупателей в сторону новых проектов. Толчком стал так называемый "эффект Долиной" — серия громких споров о признании сделок недействительными на вторичном рынке, которые подорвали доверие к привычным схемам купли-продажи.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Переток спроса и юридический фактор

Эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что в начале 2026 года интерес к новостройкам может вырасти на 10-15%.

По его словам, часть покупателей предпочтет отказаться от сделок с частными продавцами, опасаясь риска последующего оспаривания. Он указал, что переход спроса с вторичного рынка на первичный связан прежде всего с желанием получить максимально защищённый юридический механизм.

"Для рынка новостроек этот "эффект Долиной" является мощным драйвером продаж. Ситуация с Долиной стала лучшей рекламой для девелоперов", — отметил Трепольский.

Эксперт подчеркнул, что покупка квартиры через эскроу-счёт у юридического лица практически исключает возможность пересмотра сделки по причинам, связанным с давлением, обманом или воздействием мошенников, пишет Газета.Ru.

Рост ценности первичного рынка

По словам специалиста, покупатели готовы платить больше лишь бы избежать контакта с частными продавцами и связанных с этим неопределённостей. Он считает, что такая стратегия поднимет устойчивость цен на новостройки даже при высоких ставках по кредитам. Трепольский пояснил, что первичный рынок воспринимается как пространство с предсказуемыми правилами, а сама новостройка — как актив, не имеющий сомнительной истории.

Он указывает, что "эффект Долиной" усиливает привлекательность объектов, которые не несут следов прежних сделок. Такой фон, по мнению эксперта, формирует дополнительную ценность для покупателей, заинтересованных в долгосрочной стабильности приобретённого жилья.

Механика схемы и ее последствия

Термин "эффект Долиной" возник после истории с певицей Ларисой Долиной, которая в 2024 году продала квартиру, а затем через суд добилась отмены сделки, сохранив недвижимость и не вернув покупательнице деньги. Этот эпизод стал основой для обсуждения мошеннических схем, связанных с оспариванием сделок на вторичном рынке.

В центре таких схем — юридическая уязвимость покупателя. Продавец может заявить, что действовал под давлением или был введён в заблуждение, а суд при определённых обстоятельствах поддерживает эту позицию. В результате квартира возвращается первоначальному владельцу, а покупатель теряет и недвижимость, и средства, которые зачастую уходят по цепочке посредников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Быстрый соус болоньезе готовят за 20 минут по технике софрито
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
Тепловизор помогает выявить источники холода в квартире
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
Лишнюю влагу из творога удаляют под прессом несколько часов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.