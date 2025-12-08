Белорусский сценарий не проходит проверку на российские реалии: единый налог упирается в сложившуюся систему бюджетов

Низкую вероятность единого имущественного налога указал юрист Палюлин

Появление единого имущественного налога в России обсуждается не первый год, однако сама идея сталкивается с системными ограничениями. На практике вопрос упирается не только в структуру бюджетных потоков, но и в представления общества о допустимой модели распределения налоговой нагрузки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Принцип федерализма как барьер

По мнению преподавателя университета «Синергия» Антона Палюлина, действующая система межбюджетных отношений не позволяет объединить транспортный, имущественный и земельный налоги в единый платеж.

Он напомнил, что перечисление этих сборов закреплено в Бюджетном кодексе и разграничено между регионами и муниципалитетами. Эксперт поясняет, что перераспределение доходов потребовало бы полной перенастройки сложившейся модели финансирования территорий, что вызвало бы сопротивление на местах. Механизм, формировавшийся десятилетиями, остаётся предсказуемым источником поступлений для разных уровней власти.

Палюлин подчеркнул, что совмещение налогов создаст «нерешаемую на настоящий момент проблему распределения единого налогового платежа». Такая конструкция, по его словам, нарушила бы устойчивость отношений между федеральным центром, регионами и муниципалитетами.

Он связывает близкую к нулю вероятность реформы в 2026–2027 годах именно с невозможностью встроить её в бюджетный процесс без масштабной реконфигурации, пишет Газета.Ru.

Вопрос справедливости и действующие льготы

Эксперт отметил, что идея объединения налогов затрагивает более широкий контекст — ожидания граждан в сфере социальной политики. Действующие льготные режимы, по его словам, обеспечивают разнообразие механизмов защиты: от поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью до дифференциации ставок по назначению недвижимости.

Он напомнил, что налоговая нагрузка сегодня учитывает особенности объектов — будь то квартира, дача, офис или здания высокой стоимости.

«Будет ли ее обеспечивать единый имущественный налог — большой вопрос», — отметил Палюлин.

Юрист уверен, что сведение всех инструментов к одному платежу способно стереть важные различия, на которых строится представление о равномерном распределении обязательств между собственниками. А отсутствие такой дифференциации, по его мнению, неизбежно вызовет общественную дискуссию.

Удобство платежей и уже существующие решения

Палюлин допустил, что единый налог мог бы повысить собираемость, однако указал на уже действующие цифровые инструменты. Он напомнил, что сервис ФНС аккумулирует начисления в одном кабинете налогоплательщика и позволяет оплачивать их единым поручением. По его словам, техническая проблема фрагментации давно решена, а значительная часть аргументов в пользу реформы утратила актуальность.

Эксперт также отметил, что текущая система обеспечивает высокий уровень взыскания. Этому способствует порядок уведомлений, возможность бесспорного списания и ограничения на сделки с имуществом при наличии долга. Такой набор мер делает сбор имущественных налогов устойчивым, даже без введения новых видов платежей.

Опыт Белоруссии и его особенности

В качестве примера обсуждаемой модели приводится Белоруссия, где с 2024 года действует единый имущественный платеж. Там он объединяет несколько налогов, а перечисление происходит на один счёт по месту регистрации гражданина. Местные власти объясняют, что реформа направлена на упрощение процедуры и экономию времени.

Белорусская схема предусматривает гибкость: плательщик сам выбирает формат перечисления — единовременно или частями. Срок установлен один — до 15 ноября каждого года. Оплатить сбор можно через личный кабинет, систему ЕРИП или отделения банков и почты. Этот пример демонстрирует иной подход к администрированию, но его механическое перенесение в российские условия, как отмечают эксперты, маловероятно.