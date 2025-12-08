Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В декабре проверяют хранилища и контролируют влажность овощей
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Снижение цены курицы до 220 рублей в 2026 году спрогнозировал Виноградов
Последние дни жителей Помпей оказались совсем не такими, как ранее описывали
Dongfeng представил рекордный двигатель Mach 1.5T с эффективностью 48%

Белорусский сценарий не проходит проверку на российские реалии: единый налог упирается в сложившуюся систему бюджетов

Низкую вероятность единого имущественного налога указал юрист Палюлин
Недвижимость

Появление единого имущественного налога в России обсуждается не первый год, однако сама идея сталкивается с системными ограничениями. На практике вопрос упирается не только в структуру бюджетных потоков, но и в представления общества о допустимой модели распределения налоговой нагрузки.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Принцип федерализма как барьер

По мнению преподавателя университета «Синергия» Антона Палюлина, действующая система межбюджетных отношений не позволяет объединить транспортный, имущественный и земельный налоги в единый платеж.

Он напомнил, что перечисление этих сборов закреплено в Бюджетном кодексе и разграничено между регионами и муниципалитетами. Эксперт поясняет, что перераспределение доходов потребовало бы полной перенастройки сложившейся модели финансирования территорий, что вызвало бы сопротивление на местах. Механизм, формировавшийся десятилетиями, остаётся предсказуемым источником поступлений для разных уровней власти.

Палюлин подчеркнул, что совмещение налогов создаст «нерешаемую на настоящий момент проблему распределения единого налогового платежа». Такая конструкция, по его словам, нарушила бы устойчивость отношений между федеральным центром, регионами и муниципалитетами.

Он связывает близкую к нулю вероятность реформы в 2026–2027 годах именно с невозможностью встроить её в бюджетный процесс без масштабной реконфигурации, пишет Газета.Ru.

Вопрос справедливости и действующие льготы

Эксперт отметил, что идея объединения налогов затрагивает более широкий контекст — ожидания граждан в сфере социальной политики. Действующие льготные режимы, по его словам, обеспечивают разнообразие механизмов защиты: от поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью до дифференциации ставок по назначению недвижимости.

Он напомнил, что налоговая нагрузка сегодня учитывает особенности объектов — будь то квартира, дача, офис или здания высокой стоимости.

«Будет ли ее обеспечивать единый имущественный налог — большой вопрос», — отметил Палюлин.

Юрист уверен, что сведение всех инструментов к одному платежу способно стереть важные различия, на которых строится представление о равномерном распределении обязательств между собственниками. А отсутствие такой дифференциации, по его мнению, неизбежно вызовет общественную дискуссию.

Удобство платежей и уже существующие решения

Палюлин допустил, что единый налог мог бы повысить собираемость, однако указал на уже действующие цифровые инструменты. Он напомнил, что сервис ФНС аккумулирует начисления в одном кабинете налогоплательщика и позволяет оплачивать их единым поручением. По его словам, техническая проблема фрагментации давно решена, а значительная часть аргументов в пользу реформы утратила актуальность.

Эксперт также отметил, что текущая система обеспечивает высокий уровень взыскания. Этому способствует порядок уведомлений, возможность бесспорного списания и ограничения на сделки с имуществом при наличии долга. Такой набор мер делает сбор имущественных налогов устойчивым, даже без введения новых видов платежей.

Опыт Белоруссии и его особенности

В качестве примера обсуждаемой модели приводится Белоруссия, где с 2024 года действует единый имущественный платеж. Там он объединяет несколько налогов, а перечисление происходит на один счёт по месту регистрации гражданина. Местные власти объясняют, что реформа направлена на упрощение процедуры и экономию времени.

Белорусская схема предусматривает гибкость: плательщик сам выбирает формат перечисления — единовременно или частями. Срок установлен один — до 15 ноября каждого года. Оплатить сбор можно через личный кабинет, систему ЕРИП или отделения банков и почты. Этот пример демонстрирует иной подход к администрированию, но его механическое перенесение в российские условия, как отмечают эксперты, маловероятно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Выбирать тренажёр по тренировочным привычкам рекомендовал эксперт TÜV Süd
Изменение ногтей указывает на проблемы со здоровьем — основательница студии Вайт
Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году отметил Пищальников
Активное применение ИИ-ассистентов 33% россиян зафиксировал опрос Выберу.ру
Зимние кустарники усиливают аромат в саду — The English Garden
Пара была шокирована, увидев записку на кровати в арендованной квартире в Стамбуле
Нехватку живого наставника у новичков в компаниях зафиксировал опрос hh.ru
Зимой поздний ужин сильнее сбивает внутренние часы — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.