Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя — Associated Press
С 2026 года предпенсионерам не нужно будет самостоятельно подтверждать свой статус
Варка в кожуре сохраняет форму картофеля в салате — кулинары
Зима повышает время зарядки литий-ионных батарей по данным Bebat
Вредитель занял нижние стороны листьев у домашних культур — Наши 6 соток
Татьяна Буланова хочет взять ипотеку, чтобы отселить детей
Рынок генеративного ИИ в России показывает рост в 5 раз в 2025 году — аналитики
Отсутствие зимних шин с 1 декабря карается предупреждением или штрафом 500 рублей
Применение соли и горячей воды ускоряет прочистку кухонного и ванного слива — Malateс

Старая тёрка получает вторую жизнь: неожиданный трюк сделает её центром уютного освещения

Для лампы из тёрки используют доску, крючок и аэрозольную краску — modenavoltapagina
Недвижимость

Иногда самые обычные вещи, которые уже отслужили своё, могут получить вторую жизнь и превратиться во что-то необычное. В быту мы часто спешим выбросить предметы с ржавчиной или повреждениями, даже не задумываясь, что они могут стать частью оригинального декора. Одним из таких примеров стала старая кухонная тёрка, которую легко превратить в стильную настольную лампу. Об этом сообщает modenavoltapagina.

Терка
Фото: Freepik is licensed under public domain
Терка

Как старая тёрка превращается в элемент декоративного освещения

Металлическая тёрка — предмет, который есть почти на каждой кухне. Со временем она может потускнеть, покрыться коррозией или просто перестать быть удобной для приготовления блюд. Однако именно её необычная форма и многочисленные отверстия делают её идеальной основой для декоративного светильника. Когда лампочка размещается внутри корпуса, свет мягко проходит сквозь отверстия, создавая атмосферное сияние и оригинальные узоры на стенах.

Апсайклинг, то есть повторное использование материалов, стал популярным направлением домашнего рукоделия. Он позволяет не только украсить интерьер, но и сократить количество отходов. Лампа из тёрки — отличный пример того, как функциональный предмет превращается в стильный декор с минимальными затратами времени и ресурсов.

Помимо доступности материалов у этой идеи есть ещё одно преимущество: простота исполнения. Все необходимые элементы легко найти дома или в строительном магазине, а сам процесс занимает считанные минуты.

Какие материалы понадобятся для работы

Для создания лампы используется минимальный набор деталей, которые часто есть под рукой. Основой служит кухонная тёрка, а дополнительно потребуется деревянная доска, вешалка, крепёжный крючок, лампочка и шнур. Чтобы изделие выглядело цельным, применяется акриловая или аэрозольная краска. Чёрный цвет позволяет добиться стильного индустриального эффекта, подходящего для современных интерьеров, а сама краска напоминает обработки поверхности, похожие на те, что применяют для мебели.

Деревянная доска выполняет роль основания, добавляя изделию устойчивость. Вешалка помогает фиксировать провод, а металлический корпус тёрки становится декоративным абажуром. Свет внутри такой конструкции выглядит мягче и теплее, чем в обычных металлических плафонах, благодаря разнообразию отверстий.

Собрать такую лампу может любой, кто знаком с базовыми инструментами. Главное — аккуратность, чтобы конструкция получилась устойчивой и безопасной при эксплуатации.

Как собрать настольную лампу из старой тёрки

Процесс изготовления разделён на несколько шагов, каждый из которых помогает довести изделие до аккуратного и эстетичного вида.

Сначала тёрку окрашивают аэрозольной краской. Это делает её внешне привлекательной и дополнительно защищает металл. После высыхания краски внимание переключается на основание: деревянную доску окрашивают и закрепляют на ней крючок. Именно на него позже крепится вешалка, которая станет опорой для шнура.

Когда конструкция готова, остаётся только продеть провод через вешалку, разместить лампочку внутри окрашенной тёрки и зафиксировать её так, чтобы светильник был устойчивым. В результате получается эффектная настольная лампа, которая подойдёт как для рабочего стола, так и для прикроватной зоны или уголка для чтения.

Сравнение: лампа из тёрки vs. классические настольные светильники

  • Лампа из тёрки создаёт более выразительные световые узоры, в отличие от стандартных абажуров.
  • Изделие можно адаптировать под любой стиль — от лофта до кантри.
  • Себестоимость светильника значительно ниже, чем у дизайнерских моделей.
  • Классические лампы имеют более ровный свет, тогда как тёрка создаёт акцентное освещение.

Плюсы и минусы светильника из переработанных материалов

Преимущества:

  • минимальная стоимость изготовления;
  • оригинальный внешний вид;
  • быстрое и простое создание;
  • использование ненужных предметов вместо выбрасывания;
  • возможность кастомизации цветом и формой основания.

Недостатки:

  • такое освещение подходит не для каждого интерьера;
  • свет менее яркий, лучше подходит для декоративных зон;
  • требуется аккуратность при работе с электропроводкой.

Советы по безопасному изготовлению и установке лампы

  • Перед началом работа убедитесь, что старая тёрка не имеет острых краёв. При необходимости сгладьте их наждачной бумагой.
  • Используйте только качественный кабель и надёжный патрон.
  • Провод должен быть хорошо закреплён, чтобы он не соскальзывал и не зажимался углами.
  • При покраске краску наносите на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
  • Не используйте слишком мощную лампочку — металлический корпус может нагреваться.
  • После сборки проверьте устойчивость конструкции, чтобы лампа не опрокидывалась.

Лампы и тёрки, подходящие для декоративного освещения

Подходит ли такая лампа для постоянного освещения?

Она больше подходит как декоративный светильник или подсветка уголка.

Можно ли использовать LED-лампочку?

Да, это лучший вариант, поскольку она не нагревается и экономно расходует энергию.

Подойдёт ли тёрка любого размера?

Подойдут стандартные металлические модели. Маленькие тёрки лучше использовать для мини-ламп или подвесов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Самка акулы-молота рождает до 50 полностью развитых малышей
Татьяна Буланова хочет взять ипотеку, чтобы отселить детей
Рынок генеративного ИИ в России показывает рост в 5 раз в 2025 году — аналитики
Отсутствие зимних шин с 1 декабря карается предупреждением или штрафом 500 рублей
Применение соли и горячей воды ускоряет прочистку кухонного и ванного слива — Malateс
Семиминутная тренировка стоя укрепила мышцы после 50 лет — Eat This, Not That!
Яблочный пирог на сковороде значительно ускоряет приготовление десерта
Зимний мех усиливает глубокие ноты парфюма по данным — Мarieclaire
ЦБ планирует привязать банковские карты к ИНН
В реке По обнаружили белужьего осетра длиной 2,05 м — данные Университета Феррары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.