Старая тёрка получает вторую жизнь: неожиданный трюк сделает её центром уютного освещения

Иногда самые обычные вещи, которые уже отслужили своё, могут получить вторую жизнь и превратиться во что-то необычное. В быту мы часто спешим выбросить предметы с ржавчиной или повреждениями, даже не задумываясь, что они могут стать частью оригинального декора. Одним из таких примеров стала старая кухонная тёрка, которую легко превратить в стильную настольную лампу. Об этом сообщает modenavoltapagina.
Металлическая тёрка — предмет, который есть почти на каждой кухне. Со временем она может потускнеть, покрыться коррозией или просто перестать быть удобной для приготовления блюд. Однако именно её необычная форма и многочисленные отверстия делают её идеальной основой для декоративного светильника. Когда лампочка размещается внутри корпуса, свет мягко проходит сквозь отверстия, создавая атмосферное сияние и оригинальные узоры на стенах.
Апсайклинг, то есть повторное использование материалов, стал популярным направлением домашнего рукоделия. Он позволяет не только украсить интерьер, но и сократить количество отходов. Лампа из тёрки — отличный пример того, как функциональный предмет превращается в стильный декор с минимальными затратами времени и ресурсов.
Помимо доступности материалов у этой идеи есть ещё одно преимущество: простота исполнения. Все необходимые элементы легко найти дома или в строительном магазине, а сам процесс занимает считанные минуты.
Для создания лампы используется минимальный набор деталей, которые часто есть под рукой. Основой служит кухонная тёрка, а дополнительно потребуется деревянная доска, вешалка, крепёжный крючок, лампочка и шнур. Чтобы изделие выглядело цельным, применяется акриловая или аэрозольная краска. Чёрный цвет позволяет добиться стильного индустриального эффекта, подходящего для современных интерьеров, а сама краска напоминает обработки поверхности, похожие на те, что применяют для мебели.
Деревянная доска выполняет роль основания, добавляя изделию устойчивость. Вешалка помогает фиксировать провод, а металлический корпус тёрки становится декоративным абажуром. Свет внутри такой конструкции выглядит мягче и теплее, чем в обычных металлических плафонах, благодаря разнообразию отверстий.
Собрать такую лампу может любой, кто знаком с базовыми инструментами. Главное — аккуратность, чтобы конструкция получилась устойчивой и безопасной при эксплуатации.
Процесс изготовления разделён на несколько шагов, каждый из которых помогает довести изделие до аккуратного и эстетичного вида.
Сначала тёрку окрашивают аэрозольной краской. Это делает её внешне привлекательной и дополнительно защищает металл. После высыхания краски внимание переключается на основание: деревянную доску окрашивают и закрепляют на ней крючок. Именно на него позже крепится вешалка, которая станет опорой для шнура.
Когда конструкция готова, остаётся только продеть провод через вешалку, разместить лампочку внутри окрашенной тёрки и зафиксировать её так, чтобы светильник был устойчивым. В результате получается эффектная настольная лампа, которая подойдёт как для рабочего стола, так и для прикроватной зоны или уголка для чтения.
Преимущества:
Недостатки:
Подходит ли такая лампа для постоянного освещения?
Она больше подходит как декоративный светильник или подсветка уголка.
Можно ли использовать LED-лампочку?
Да, это лучший вариант, поскольку она не нагревается и экономно расходует энергию.
Подойдёт ли тёрка любого размера?
Подойдут стандартные металлические модели. Маленькие тёрки лучше использовать для мини-ламп или подвесов.
