Хлам заставляет переезд разрастаться как снежный ком: вещи, которые съедят свет и место в новом доме

Избавление от старых вещей перед переездом снижает стресс — эксперт Хагмайер

Переезд всегда сопряжён с множеством забот и волнений, однако правильная подготовка может существенно облегчить этот процесс. Одним из самых важных этапов является избавление от ненужных вещей, что не только поможет сэкономить пространство в новом доме, но и избавит от лишнего груза, сообщает издание Better Homes & Gardens.

Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переезд

Как правильно избавиться от лишних вещей при переезде

Переезд — это не просто перенос вещей из одного места в другое, но и возможность избавиться от накопившегося хлама. Часто предметы, которые мы сохраняем годами, оказываются ненужными, занимают лишнее место и усложняют сам процесс переезда. Важно заранее определить, что можно оставить позади, а что необходимо взять с собой. В этом процессе помогут советы профессионалов, которые специализируются на организации переездов.

"Переезд — это стресс, но его можно значительно облегчить с помощью тщательной подготовки", — говорит соучредитель компании NEAT Method Марисса Хагмайер.

6 типов вещей, которые не стоит брать с собой при переезде

Перед тем как упаковывать вещи в коробки, важно задуматься, что из них можно оставить позади. Некоторые предметы невозможно или нецелесообразно транспортировать, а другие просто не пригодятся в новом доме. Рассмотрим шесть типов вещей, которые лучше оставить позади.

Продукты питания и расходные материалы

Продукты, особенно те, которые быстро портятся, не стоит перевозить на большие расстояния. Такие товары, как продукты питания, моющие средства или бытовая химия, лучше просто отдать тем, кому они могут понадобиться, или утилизировать. Они часто плохо переносят транспортировку и могут испортиться в пути. Также такие вещи могут занять много места в вашем автомобиле или у грузчиков.

"Продукты и химические средства лучше отдать тем, кто их использует. Просто разместите объявления о продаже на местных платформах", — рекомендует владелица компании LMW Edits Люси Миллиган Уол.

Одежда, которая вам не подходит

Одежда — это одна из категорий вещей, которую мы часто держим, несмотря на то что она уже давно не подходит. Будь то старые джинсы или платья, которые не по размеру, их стоит пересмотреть и решить, что нужно оставить, а что — отдать. Многие люди, на самом деле, носят лишь небольшой процент от всей своей одежды, поэтому стоит взять с собой только те вещи, которые вы действительно носите и любите.

Опасные материалы

Опасные вещества, такие как краска или батарейки, могут представлять угрозу во время транспортировки. Часто их не берут на перевозку даже профессиональные компании. Лучше заранее позаботиться о сдаче таких предметов в специализированные пункты утилизации. Краску, например, проще купить в новом месте, чем перевозить её через всю страну.

Почему стоит избавляться от старых вещей

Очень важно накануне переезда провести тщательную ревизию своего имущества, чтобы избавиться от вещей, которые уже не несут никакой пользы. Это поможет вам не только упростить сам процесс переезда, но и начать новую жизнь в новом доме без лишних вещей, которые только занимают место и создают беспорядок.

"Не стоит тратить время и ресурсы на перевозку вещей, которые вам больше не нужны, такие как старые игрушки или неподобающая одежда", — утверждает соучредитель компании NEAT Method Марисса Хагмайер.

Содержимое мусорных ящиков

Порой мы храним в ящиках различные мелочи, которые не имеют никакой ценности: пустые упаковки, старые инструкции, сломанные устройства. Такие вещи не имеют смысла перевозить в новый дом. Лучше всего заранее очистить все ящики от ненужного мусора.

Вещи, которыми вы не пользуетесь

Если вы давно не использовали какие-то вещи, такие как редкие бытовые приборы или крупные кухонные устройства, есть высокая вероятность, что в будущем они тоже не пригодятся. Зачем брать с собой оборудование, которое будет просто пылиться на полке? От таких вещей можно смело избавляться, чтобы сэкономить место.

Как грамотно избавиться от ненужных вещей

Продажа и передача вещей. Разместите объявления в местных группах и на онлайн-платформах, чтобы продать или передать ненужные вещи. Даже если вы не получите за них деньги, ваши вещи могут пригодиться другим. Переработка и утилизация. Отнесите вещи, которые нельзя продать, в пункты переработки или утилизации.

Советы по упаковке вещей

Начинайте упаковку заранее. Начать можно с самых неиспользуемых вещей, а затем постепенно переходить к более важным. Используйте качественные коробки и упаковку. Это поможет вам защитить вещи во время транспортировки и избежать повреждений. Маркируйте коробки. Пишите на коробках, что в них находится, чтобы распаковка в новом доме не стала хаосом.

При переезде важно не только упаковать вещи, но и избавиться от лишнего мусора, который накопился за годы жизни. Проведите ревизию всего, что можно выбросить, чтобы не перегружать новый дом. В многоквартирных домах проблема с мусором в подъездах может стать раздражителем, и её можно решить одним простым шагом.

Популярные вопросы о переезде

Какие вещи не стоит брать с собой при переезде?

Не стоит брать с собой продукты с истёкшим сроком годности, опасные вещества, старую одежду и вещи, которыми вы не пользуетесь.

Как избавиться от крупных предметов?

Крупные вещи можно либо отдать в комиссионный магазин, либо утилизировать. Также можно попробовать продать их через местные онлайн-платформы.

Как избежать перегрузки нового дома лишними вещами?

Перед переездом проведите инвентаризацию всех предметов и избавьтесь от всего, что вам не нужно. Это поможет сделать новый дом более организованным и просторным.