Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Московская область стала лидером осенних бронирований, отметил Артём Кромочкин
Евросоюз не сможет навсегда заморозить российские активы — политолог Адилова
Новые платформы Китая улучшили качество кузовов и электроники — Freshauto
Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин
Увлажнение кожи помогает продлить стойкость аромата — Malatec
Ежегодное удаление Луны может привести к резкому замедлению вращения Земли в будущем
Сорта груши Банкетная, Брянская красавица и Виктория признаны надёжными в 2025 году
Кадышева пропустила "Песню года" из-за высокой занятости
Вероятность обнаружения Земли инопланетянами составляет 0,000211% — астроном Киселёв

Праздничные блюда рискуют провалиться, если духовка в копоти: нагар сдастся простому составу

Пригоревшие загрязнения в духовке удаляются с помощью соды и уксуса — Malatec
Недвижимость

Перед праздниками важно не только приготовить вкусные блюда, но и привести в порядок кухню, особенно духовку. Жир, пригоревшие остатки пищи и стойкие загрязнения могут испортить внешний вид вашей духовки и затруднить процесс приготовления. К счастью, существует простой и безопасный способ очистки духовки без использования химикатов, который прекрасно подойдет перед праздниками.

Чистка духовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка духовки

Простой и безопасный способ очистки духовки

При интенсивной работе духовки на её стенках и решётках накапливается слой окисленного жира, засохших соусов и сахарных отложений. Эти загрязнения становятся трудноудаляемыми при высоких температурах, образуя стойкий слой полимеров и смол. Обычно для их удаления используют химические средства. Однако есть способ очистить духовку не только эффективно, но и без применения вредных веществ. В этом поможет обычная пищевая сода, сообщает Malatec.

Для очистки потребуется сода, вода и немного уксуса. Сода имеет щелочную реакцию, которая вступает в реакцию с жирами, создавая мыльное вещество, которое легче удалить. Этот метод абсолютно безопасен и не содержит токсичных компонентов.

Как приготовить пасту для чистки духовки

Чтобы приготовить пасту, смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с небольшим количеством воды. Нужно добиться консистенции густой пасты. Затем её можно нанести на загрязненные участки с помощью губки или кисточки. Важно оставить пасту на поверхности минимум на 30-60 минут. В случае сильных загрязнений, например, пригоревшего жира, пасту можно оставить на несколько часов.

После того как паста подействует, с помощью влажной тряпки или губки удалите её с поверхности. Если загрязнения не исчезли полностью, можно повторить процесс. В некоторых случаях помогает повторное нанесение пасты на остаточные загрязнения.

Как ускорить процесс очистки

Чтобы усилить эффект, можно предварительно прогреть духовку до 40-50°C, а затем выключить её. Тёплая поверхность ускоряет химическую реакцию соды с жиром, что помогает быстрее избавиться от загрязнений. Этот метод особенно полезен при очистке сильно загрязнённых участков.

Как удалить стойкие отложения и пригоревшие места

  1. Жир. Паста из соды эффективно расщепляет жиры. После нанесения на загрязнение, оно начинает отслаиваться и легко удаляется.

  2. Пригоревший сахар. В этом случае поможет уксус. Добавьте несколько капель уксуса в пасту — она начнёт пениться и поможет удалить карамелизированные остатки.

  3. Стекло дверцы духовки. Для очистки стекла сделайте пасту из соды и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Средство для мытья посуды содержит поверхностно-активные вещества, которые расщепляют жир.

  4. Решётки и противни. Чтобы очистить решётки, залейте их горячей водой с содой и оставьте на час. Это поможет отслоить пригоревшие остатки без лишних усилий.

Как провести очистку безопасно

Сильные химические очистители, содержащие гидроксиды натрия или калия, могут раздражать дыхательные пути и повредить поверхности. Домашние методы безопаснее, если соблюдать несколько простых правил.

  1. Проветривайте помещение. Открывайте окна или включайте вытяжку для хорошей вентиляции, особенно если используете уксус или другие пахучие вещества.

  2. Используйте агрессивные моющие средства с осторожностью. Если вы всё же решили использовать химическое средство для чистки, будьте осторожны с дозировкой, и никогда не смешивайте его с содой или уксусом.

  3. Тщательно протрите духовку. После завершения очистки протрите все поверхности чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки пасты и моющих средств.

Советы шаг за шагом по очистке духовки

  1. Разогрейте духовку до 40-50°C и выключите её.

  2. Смешайте 2 столовые ложки соды с водой, добавьте уксуса для усиления эффекта.

  3. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 30-60 минут.

  4. Протрите поверхности влажной тряпкой.

  5. Повторите процедуру, если загрязнения не исчезли полностью.

Популярные вопросы о чистке духовки

  1. Как часто нужно чистить духовку?
    Рекомендуется очищать духовку хотя бы раз в 3-6 месяцев, а также сразу после интенсивного использования.

  2. Можно ли использовать этот метод для всех типов духовок?
    Да, сода и уксус безопасны для большинства типов духовок, включая газовые и электрические.

  3. Как избавиться от запаха жира после чистки?
    Чтобы удалить запахи, можно протереть духовку уксусом или оставить её на ночь с открытой дверцей для проветривания.

В процессе чистки можно столкнуться с проблемой неприятных запахов в кухонных приборах, таких как микроволновка. Эти методы, проверенные временем, могут помочь не только в духовке, но и в других устройствах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США Олег Володин США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Новые платформы Китая улучшили качество кузовов и электроники — Freshauto
Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин
Увлажнение кожи помогает продлить стойкость аромата — Malatec
Требования дольщиков включают в реестр в течение 45 дней — юрист Димитриади
Ежегодное удаление Луны может привести к резкому замедлению вращения Земли в будущем
Сорта груши Банкетная, Брянская красавица и Виктория признаны надёжными в 2025 году
Кадышева пропустила "Песню года" из-за высокой занятости
Диетологи сравнили оливковое и подсолнечное масло и назвали отличия в пользе
Вероятность обнаружения Земли инопланетянами составляет 0,000211% — астроном Киселёв
Силовые тренировки помогают сбалансировать гормоны — тренер Кай Циммер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.