Квартирный рынок перешёл опасную черту: владельцы жилья фактически формируют правила, влияющие на рождаемость

Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость

Запрет арендодателей сдавать жильё семьям с детьми вызывает всё более ожесточённые споры и трактуется как вмешательство в частную жизнь. Глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что подобные условия фактически подпадают под закон о пропаганде чайлдфри и противоречат основам конституционного устройства страны.

семья
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
семья

Запреты как форма социального давления

Иванов описывает ситуации, когда владельцы жилья прямо указывают в объявлениях, что сдача квартир семьям с детьми невозможна. По его словам, встречаются и более жёсткие случаи, когда уже проживающим людям намекают на необходимость отказаться от рождения ребёнка под угрозой расторжения договора.

Он считает такие требования проявлением социальной дискриминации, разрушающей устойчивые семейные ориентиры.

"Сегодня мы сталкиваемся с вопиющими случаями, когда при сдаче жилья арендодатели прямо запрещают заселение с детьми…" — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия подрывают базовые ценности, обеспечивающие стабильность общества.

Правовая оценка и обвинения в "скрытой пропаганде"

Иванов полагает, что запреты на проживание с детьми содержат элементы скрытой пропаганды идеологии чайлдфри. По его мнению, такие условия аренды — не только аморальная практика, но и нарушение законодательства, поскольку семья, материнство и детство находятся под защитой государства, пишет Газета.Ru.

Он отмечает, что требования, заставляющие выбирать между жильём и рождением ребёнка, фактически игнорируют конституционные гарантии.

"Подобные условия аренды не только аморальны, но и противоречат действующему законодательству…" — указал активист.

Он добавил, что существующие нормы необходимо применять строже, чтобы исключить "квартирный произвол".

Позиция движения и необходимость единых правил

Иванов подчёркивает, что вопрос требует чёткой правовой позиции, исключающей появление в договорах аренды пунктов, ограничивающих право граждан на создание семьи. Он уверен, что подобные условия должны признаваться ничтожными, а граждане — иметь возможность защищать свои интересы.

По словам активиста, движение намерено добиваться того, чтобы практика, ущемляющая семейные права, была устранена. Он считает, что только последовательное применение законодательства поможет остановить распространение идеологии, в которой продолжение рода оказывается ниже коммерческих мотивов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
