Маткапитал выходит на ремонт — и рынок вздрагивает: цены могут пойти вверх быстрее, чем успеют одобрить закон

Дискуссия вокруг расширения возможностей использования материнского капитала обретает новый ракурс: теперь обсуждают разрешение направлять средства на ремонт жилья. Об этом сообщает эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Он считает, что при принятии инициативы стоимость ремонтных работ в России может заметно увеличиться.
Трепольский указывает, что возможность использовать маткапитал для ремонта действительно способна ускорить улучшение жилищных условий.
"Инициатива дает возможность быстро улучшить жилищные условия, особенно после покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке, где требуется капитальный ремонт", — отметил он.
Однако эксперт добавляет, что рост спроса, подкреплённый государственными средствами, может спровоцировать подорожание услуг. Он предупреждает о риске появления фирм-однодневок, предлагающих фиктивные работы под видом ремонта, что создаёт угрозу утраты части средств семьями.
Финансист подчёркивает, что рынок в таких условиях может столкнуться с инфляционным эффектом: усиление конкуренции за подрядчиков, увеличение нагрузки на сегмент отделочных материалов и рост цен вслед за притоком государственных средств. По его словам, именно спрос, формируемый маткапиталом, способен изменить ценовой баланс в сфере ремонтных услуг, сообщает Газета.Ru.
Трепольский отмечает, что для государства такая мера имеет положительную сторону. По его словам, расширение вариантов использования маткапитала стимулирует строительную сферу: увеличивается оборот рынка материалов, растёт количество заказов, появляются новые рабочие места. Он считает, что это способно оживить смежные отрасли и создать дополнительный экономический эффект.
Однако эксперт подчеркивает и значимые минусы. По его мнению, отвлечение государственных средств от капиталоёмких направлений — прежде всего покупки нового жилья — может затормозить развитие жилищного строительства.
Он указывает, что контроль за целевым расходованием средств окажется затруднён, поскольку оценить реальный объём выполненных работ сложно. В результате существует риск, что деньги будут потрачены без ощутимого улучшения бытовых условий.
Поводом для обсуждения стал законопроект фракции "Новые люди", внесённый 30 октября в правительство. Документ предлагает официально разрешить использование маткапитала на ремонт жилья. Этот шаг может изменить не только потребительские стратегии семей, но и динамику рынка ремонтных услуг, поскольку формирует новый государственно поддерживаемый сегмент спроса.
Эксперт считает, что последствия такой меры окажутся разнонаправленными: одни отрасли получат импульс, другие — столкнутся с сокращением притока средств. Как именно изменится рынок, будет зависеть от механизмов контроля и готовности государства регулировать качество выполняемых работ.
