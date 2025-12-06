Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маткапитал выходит на ремонт — и рынок вздрагивает: цены могут пойти вверх быстрее, чем успеют одобрить закон

Цены на ремонт могут вырасти из-за использования маткапитала — финансист Трепольский
Недвижимость

Дискуссия вокруг расширения возможностей использования материнского капитала обретает новый ракурс: теперь обсуждают разрешение направлять средства на ремонт жилья. Об этом сообщает эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Он считает, что при принятии инициативы стоимость ремонтных работ в России может заметно увеличиться.

ремонт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Как расширение программы повлияет на рынок ремонта

Трепольский указывает, что возможность использовать маткапитал для ремонта действительно способна ускорить улучшение жилищных условий.

"Инициатива дает возможность быстро улучшить жилищные условия, особенно после покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке, где требуется капитальный ремонт", — отметил он.

Однако эксперт добавляет, что рост спроса, подкреплённый государственными средствами, может спровоцировать подорожание услуг. Он предупреждает о риске появления фирм-однодневок, предлагающих фиктивные работы под видом ремонта, что создаёт угрозу утраты части средств семьями.

Финансист подчёркивает, что рынок в таких условиях может столкнуться с инфляционным эффектом: усиление конкуренции за подрядчиков, увеличение нагрузки на сегмент отделочных материалов и рост цен вслед за притоком государственных средств. По его словам, именно спрос, формируемый маткапиталом, способен изменить ценовой баланс в сфере ремонтных услуг, сообщает Газета.Ru.

Плюсы для отрасли и риски для бюджета программы

Трепольский отмечает, что для государства такая мера имеет положительную сторону. По его словам, расширение вариантов использования маткапитала стимулирует строительную сферу: увеличивается оборот рынка материалов, растёт количество заказов, появляются новые рабочие места. Он считает, что это способно оживить смежные отрасли и создать дополнительный экономический эффект.

Однако эксперт подчеркивает и значимые минусы. По его мнению, отвлечение государственных средств от капиталоёмких направлений — прежде всего покупки нового жилья — может затормозить развитие жилищного строительства.

Он указывает, что контроль за целевым расходованием средств окажется затруднён, поскольку оценить реальный объём выполненных работ сложно. В результате существует риск, что деньги будут потрачены без ощутимого улучшения бытовых условий.

Законодательная инициатива и её перспективы

Поводом для обсуждения стал законопроект фракции "Новые люди", внесённый 30 октября в правительство. Документ предлагает официально разрешить использование маткапитала на ремонт жилья. Этот шаг может изменить не только потребительские стратегии семей, но и динамику рынка ремонтных услуг, поскольку формирует новый государственно поддерживаемый сегмент спроса.

Эксперт считает, что последствия такой меры окажутся разнонаправленными: одни отрасли получат импульс, другие — столкнутся с сокращением притока средств. Как именно изменится рынок, будет зависеть от механизмов контроля и готовности государства регулировать качество выполняемых работ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
