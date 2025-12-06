Свет творит чудеса: одно нажатие кнопки превращает холодную комнату в живое пространство

Роль текстиля и приятных материалов в уюте объяснила дизайнер Макарова

Уют в доме формируется прежде всего через эмоциональное восприятие, а не через количество предметов в комнате. Об этом в беседе с EcoSever рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: unsplash.com by sheela sahani is licensed under Free to use under the Unsplash License Комната

Она подчёркивает, что главную роль играют ощущения, которые вызывает пространство, и именно они определяют степень комфорта.

Детали как основа эмоционального восприятия

Макарова объясняет, что ощущение уюта исчезает в помещениях, где отсутствует наполненность и выразительные элементы. По её словам, взаимодействие с предметами интерьера всегда запускает эмоциональную реакцию, и дом становится живым только тогда, когда в нём присутствуют детали.

"Создают уют больше не предметы, да, а то, что мы чувствуем, когда мы взаимодействуем с этими предметами", — подчеркнула дизайнер.

Она отмечает, что пустое пространство с минимальным набором мебели редко вызывает чувство защищенности или тепла.

Текстиль и материалы, которые работают на атмосферу

Специалист указывает, что мягкие ткани и приятные на ощупь материалы помогают оживить помещение и привнести в него ощущение тепла. Текстиль — от подушек до пледов — делает комнату более дружелюбной, формируя тактильную комфортность.

Макарова подчёркивает, что даже в современном минималистичном интерьере такие акценты меняют восприятие пространства, создавая более доверительную и расслабленную атмосферу. По её словам, материалы, которые хочется трогать, становятся важной частью эмоциональной среды.

Свет как инструмент создания настроения

Эксперт отмечает, что многослойное освещение играет ключевую роль в формировании уюта. Правильно расставленные источники света помогают компенсировать недостаток мебели или тёплых оттенков.

"Если есть подсветка, к примеру, настольная, бра, подсветка светодиодная, и мы одновременно включаем приборы, эта достаточно комфортная освещенность придает уюта", — пояснила она.

Макарова добавляет, что грамотный подбор света позволяет выстроить нужное настроение и визуально "собрать" пространство.

Эмоциональные объекты, растения и запахи

Дизайнер подчёркивает, что атмосфера дома зависит и от предметов, связанных с личными воспоминаниями. Фотографии, небольшие сувениры, постеры или вещи, имеющие эмоциональную ценность, создают ощущение тепла и индивидуальности.

Она также обращает внимание на роль растений, которые придают пространству живость, и запахов, запускающих ассоциации. По её словам, ароматы быстро формируют настроение и помогают воспринимать дом как безопасное и комфортное место.