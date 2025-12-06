Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телефон внезапно начинает тормозить: причина прячется не в количестве программ, а в их тайных конфликтах

Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Многие пользователи уверены, что большое количество приложений замедляет работу смартфона, однако современные устройства устроены иначе. Об этом в комментарии NewsInfo рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

смартфон
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
смартфон

По его словам, установка десятков программ не мешает быстродействию, поскольку операционные системы давно оптимизированы под высокую нагрузку.

Как телефон управляет неиспользуемыми приложениями

Муртазин объясняет, что смартфон самостоятельно регулирует работу программ в зависимости от частоты их использования. Он отмечает, что устройства переводят редкие приложения в специальные режимы, снижая энергопотребление и освобождая ресурсы.

"Постепенно телефон выносит их в "неиспользуемые приложения", если не меняли настройки, он начинает их переводить в режим сна. Через месяц он переводит их в режим глубокого сна, они у вас есть в памяти, но вы ими не пользуетесь, поэтому они не работают от слова совсем", — пояснил аналитик.

Эта система обеспечивает стабильность даже при большом количестве установленных программ.

Когда начинаются реальные проблемы

Эксперт подчёркивает, что замедление работы чаще связано не с числом приложений, а с нехваткой памяти или установкой конфликтующих программ. Он поясняет, что некоторые оболочки и утилиты вмешиваются в системные настройки и могут не совпадать по архитектуре. В результате устройство теряет скорость, начинает нагреваться и быстро разряжается, а пользователи не всегда понимают причины таких изменений.

Приложения, которые конкурируют между собой

По словам Муртазина, особенно проблематичны ситуации, когда на смартфоне устанавливают сразу несколько программ, отвечающих за внешний вид интерфейса. Такие утилиты могут параллельно обращаться к системным процессам и создавать конкуренцию ресурсов.

"Ставят конфликтующие приложения, попробовали одну оболочку внешнего вида, не понравилось, ставят вторую такую же… они начинают между собой конфликтовать. Телефон работает крайне медленно, плохо", — отметил эксперт.

Он добавил, что большое количество фоновой синхронизации, особенно при работе через мобильный интернет, усиливает нагрев устройства и уменьшает время автономной работы.

Как контролировать поведение приложений

Специалист рекомендует отслеживать, какие программы активно подключаются к сети и создают нагрузку на процессор. Он поясняет, что без контроля фоновой передачи данных смартфон может работать ощутимо медленнее ожидаемого. По его словам, внимательное отношение к установленным утилитам и системным разрешениям помогает поддерживать стабильность работы и предотвращать перегрев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
