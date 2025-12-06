Уют складывается как пазл: одно звено нарушит баланс — и вся атмосфера рушится незаметно

Роль визуальной гармонии в создании уюта объяснила дизайнер интерьера Зуева

Уют рождается не из одной детали, а из сочетания визуальной гармонии, продуманного декора и внутреннего баланса пространства. Об этом в комментарии NewsInfo рассказала дизайнер интерьера и васту-эксперт Анастасия Зуева, подчёркивая, что универсального рецепта не существует.

По её словам, человек воспринимает комфорт субъективно, и именно личные ощущения определяют, насколько пространство кажется поддерживающим.

Гармония цвета и материалов

Зуева объясняет, что значительная часть впечатления от интерьера формируется через визуальную составляющую. Она отмечает, что именно сочетания оттенков, материалов и фактур создают фундамент будущего уюта.

"Цветовые сочетания, цвета, оттенки интерьера, сочетание текстур и фактур отделочных материалов, всё, что мы используем в интерьере", — полагает дизайнер.

Остальную мысль она развивает в косвенной форме, подчёркивая, что сбалансированные комбинации становятся базовым условием для гармоничного восприятия пространства.

Декор как источник "живости"

По словам специалиста, интерьер, лишённый выразительных деталей, часто воспринимается пустым, и человеку в нём трудно сосредоточиться или расслабиться. Декоративные акценты, созданные руками мастеров, добавляют глубину и эмоциональную наполненность.

Зуева подчёркивает, что предметы искусства или небольшие панно способны изменить атмосферу, делая её более тёплой и "живой". Она связывает это с тем, что визуальные точки притяжения помогают взгляду фиксироваться и создают ощущение присутствия.

Энергетический баланс пространства

Эксперт выделяет и третий ключевой элемент — внутреннюю энергию интерьера. Она объясняет, что пространство ощущается уютным тогда, когда его зоны находятся в гармонии и поддерживают человека.

"Сделать наш дом гармоничным и ресурсным, чтобы в нем было приятно находиться именно с точки зрения энергии", — отметила она.

Зуева уточняет, что комфорт появляется там, где энергетика распределена равномерно и где человек чувствует лёгкость и внутреннее восстановление.

Целостность как условие уютного дома

По мнению дизайнера, каждый фактор — визуальный, декоративный или энергетический — важен сам по себе, но только их сочетание создаёт пространство, которое можно назвать по-настоящему комфортным. Она подчёркивает, что именно комплексный подход делает интерьер ресурсным, наполняющим и поддерживающим в повседневной жизни.