Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частицы тату-пигментов выявили в лимфоузлах — il Fatto Quotidiano
Собчак назвала выгорание на работе грехом наравне с ленью
Клип Last Christmas до сих пор сводит с ума посетителей Саас-Фе — Switzerland Tourism
Ирина Безрукова каждый год получает цветущую орхидею от сына
Обезжиренные молочные продукты вызывают задержку жидкости — Фитнес с GoodLooker
Новые автомобили требуют умеренного стиля вождения первые 5 тыс. км
Вилла Нобелевского лауреата ждёт нового хозяина — Bild
Хранение моркови в хвойных опилках предотвращает гниль и увядание
Учёные выяснили, что в облаках над Антарктидой меньше льда, чем ожидалось

Стиральная машина стареет вдвое быстрее: мелочь после стирки превращается в дорогую ошибку

Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
Недвижимость

У многих владельцев стиральных машин регулярно возникает вопрос: стоит ли оставлять дверцу прибора открытой после стирки или лучше закрыть её сразу. На первый взгляд это мелочь, но именно такие решения влияют на гигиену, свежесть белья и долговечность бытовой техники. Эксперты по устойчивой эксплуатации обращают внимание, что вентиляция после стирки играет куда большую роль, чем кажется, об этом сообщает Malatec.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему вопрос о проветривании стиральной машины так важен

После завершения стирки внутри барабана остаётся тёплая и влажная среда, которая при отсутствии доступа воздуха становится идеальной площадкой для развития бактерий. Скопление влаги особенно заметно в небольших ванных комнатах, где циркуляция воздуха ограничена. Если закрыть дверцу сразу, испарения останутся внутри, что со временем вызовет неприятный запах и ускорит износ резиновых уплотнителей. Подобная проблема часто сопровождает повышенную влажность в доме, и она может приводить к последствиям, схожим с теми, которые возникают при влажности в квартире.

Эксперты инициатив по устойчивому развитию отмечают: вентиляция необходима независимо от типа модели — будь то фронтальная или вертикальная загрузка. Если выдвинутая кювета и открытая дверца не мешают проходу, лучше оставить их так на несколько часов, чтобы внутренняя часть стиральной машины полностью просохла.

Почему открытая дверца не вредит механизму

Одно из распространённых заблуждений — опасение, что дверца, оставленная открытой, может привести к износу петель или резиновой манжеты. Однако специалисты уверяют: современные стиральные машины проектируются так, чтобы выдерживать регулярные циклы открытия и закрытия люка. Высыхание внутренних деталей продлевает срок их службы, а вот накопление влаги вызывает гораздо больше повреждений.

Мокрые поверхности — идеальная среда для образования биоплёнок. Это тонкие слизистые слои, в которых активно размножаются микроорганизмы. Они могут оставаться незаметными, но постепенно создавать неприятный запах, который передаётся белью даже после качественного цикла стирки.

Что нужно делать сразу после завершения стирки

Для сохранения свежести белья и самой машины важно вовремя извлекать выстиранные вещи. Если оставить их внутри барабана хотя бы на пару часов, влажная ткань создаст дополнительный источник сырости. Оптимально развесить одежду сразу. При наличии сушильной машины можно воспользоваться и ею, но специалисты предупреждают: сушилки требуют много энергии и нуждаются в регулярном обслуживании, поэтому не всегда являются удобным вариантом для ежедневного использования.

Дополнительная мера — выдвижение лотка для порошка или геля. Это позволяет остаткам моющего средства высохнуть быстрее и снижает вероятность образования налёта. Такие простые действия помогают предотвратить запахи и улучшить состояние техники, а также полезны в ситуациях, когда дом наполняется неприятными запахами, связанными с влажностью и неправильным уходом за бытовыми приборами.

Сравнение: что происходит с техникой при открытой и закрытой дверце

Оставлять стиральную машину открытой или закрытой — это выбор, который напрямую влияет на микроклимат внутри барабана и долговечность оборудования. Разница особенно заметна при регулярной эксплуатации и частых стирках.

Открытая стиральная машина:

  1. Ускоряет естественное испарение влаги.

  2. Поддерживает гигиеничное состояние внутренних элементов.

  3. Снижает вероятность появления неприятного запаха.

  4. Предотвращает образование биоплёнок и плесневых отложений.

Закрытая стиральная машина:

  1. Сохраняет влажность внутри корпуса на длительное время.

  2. Создаёт условия для развития бактерий и грибка.

  3. Может способствовать коррозии металлических деталей.

  4. Ускоряет износ резиновых уплотнителей при постоянной сырости.

Сравнение показывает: оставлять дверцу открытой — решение, которое помогает технике дольше служить и сохранять эффективность.

Плюсы и минусы привычки проветривать стиральную машинку

Регулярное проветривание стиральной машины имеет множество преимуществ, но пользователям важно учитывать и бытовые нюансы, которые могут возникнуть в небольших помещениях.

Плюсы:

  • Улучшается гигиена техники за счёт полного высыхания внутренних элементов.
  • Снижается риск появления затхлого запаха.
  • Уплотнители меньше страдают от повышенной влажности.
  • Предотвращается образование плесени и биоплёнок.

Минусы:

  • Открытая дверца может мешать в узкой ванной.
  • Требуется привычка оставлять технику открытой каждый раз.
  • Возможны случайные столкновения дверцы с мебелью.
  • В маленьких помещениях дверца может ограничивать передвижение.

Большинство владельцев техники соглашаются, что плюсы явно перевешивают неудобства.

Советы по уходу за стиральной машиной после стирки

Грамотный уход продлевает срок службы бытовой техники и поддерживает её чистоту.

  1. Извлекайте бельё сразу после завершения программы.

  2. Оставляйте дверцу и лоток для моющих средств открытыми для полного высыхания.

  3. Протирайте манжету барабана после интенсивных циклов стирки.

  4. Запускайте режим самоочистки или стирку на высокой температуре регулярно.

  5. Используйте качественные стиральные средства, подходящие для автоматических машин.

  6. Проверяйте карманы, чтобы избежать накопления остаточной влаги.

  7. Очищайте фильтры дренажа не реже одного раза в несколько месяцев.

Эти рекомендации помогают сохранять технику чистой и предотвращают развитие загрязнений.

Популярные вопросы о проветривании стиральной машины

Нужно ли оставлять дверцу открытой после каждой стирки?
Да, специалисты рекомендуют это всегда, чтобы влага быстрее испарялась и не создавались условия для развития бактерий.

Можно ли закрыть дверцу спустя несколько часов?
Да, как только внутренняя часть машины полностью высохнет. Время зависит от влажности в помещении.

Что делать, если дверца мешает ходить?
Можно оставить небольшой зазор — даже минимальная циркуляция воздуха предотвращает появление сырости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Домашние животные
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Последние материалы
Обесцвеченные брови меняют визуальные пропорции лица
Зола и горчичный жмых уравновешивают кислотность грунта
Незамерзайка должна содержать изопропиловый спиртч
Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
Частицы тату-пигментов выявили в лимфоузлах — il Fatto Quotidiano
Лёгкое пюре из тыквы для праздников приготовил шеф-повар Кристоф Форже
Собчак назвала выгорание на работе грехом наравне с ленью
Томат "Викуся F1" даёт урожай 15–18 кг с квадратного метра
Эффект свекольного сока связан с микробиомом рта — Prevention
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.