5 хитростей, которые заставят платёжки за ЖКХ снизиться — управляющие компании этого не расскажут

Субсидии на ЖКХ доступны многим гражданам — Дмитрий Бондарь, эксперт ЖКХ
Недвижимость

Некоторые граждане, не зная о возможностях, переплачивают за коммунальные услуги. Существуют простые, но не всегда очевидные способы, которые могут помочь существенно сократить расходы на коммуналку. Об этих методах рассказал общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.

счетчик воды
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
счетчик воды

1. Установка счётчиков — ключ к экономии

Первый шаг к снижению коммунальных платежей — установка приборов учёта. На сегодняшний день многие до сих пор оплачивают услуги по нормативам, что зачастую выходит дороже реального потребления. Федеральный закон № 261-ФЗ и Жилищный кодекс прямо указывают на приоритет счётчиков для измерения потребления воды, электроэнергии и тепла. Установив такие приборы, можно значительно снизить свои затраты на коммуналку, так как оплату будут взимать согласно реальному потреблению. Важно не забывать о своевременной передаче показаний.

"Установка счётчиков позволяет людям платить только за реально потреблённые ресурсы, что может существенно снизить расходы на коммунальные услуги," — утверждает Дмитрий Бондарь.

2. Перерасчёт за время отсутствия

Если вы уезжаете в командировку или на отдых, на дачу или по каким-либо другим причинам покидаете свой дом более чем на пять дней, вы можете запросить перерасчёт за этот период. Это касается услуг, оплата которых зависит не от показаний счётчиков, а от количества прописанных людей. Согласно Постановлению Правительства № 354, можно подать заявление в управляющую компанию, приложив документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билеты на поезд или авиабилет.

3. Проверяйте квитанции — ищите ошибки

Иногда в квитанциях могут быть ошибки или начисления за неоказанные услуги. Если вам кажется, что сумма в платёжке не соответствует реальному потреблению или предоставленным услугам, не стесняйтесь обратиться в управляющую компанию с просьбой о расшифровке начислений. Жилищный кодекс даёт право на получение подробных пояснений. В некоторых случаях может оказаться, что был применён неверный коэффициент или неправомерно включены услуги, которые не оказывались.

"Часто в платёжках встречаются ошибки, которые можно легко устранить, если требовать объяснений и расчётов по каждому пункту," — добавляет эксперт.

4. Общедомовые нужды — важно проверять

Не стоит забывать о плате за общедомовые нужды, такие как освещение в подъездах или вода для уборки. Если суммы на эти услуги кажутся вам завышенными, возможно, это свидетельствует о проблемах с коммуникациями в доме или даже о незаконных подключениях к сетям. Жильцы могут инициировать проверку общедомовых приборов учёта, чтобы убедиться в правильности начислений. Это можно сделать через обращение в управляющую компанию. В случае выявления ошибок, перерасчёт может снизить платёж для всех жильцов.

5. Не упускайте возможности получить субсидии

Многие граждане не знают о возможности получения субсидий на оплату коммунальных услуг, считая этот процесс слишком сложным. Однако, если расходы на жильё занимают значительную часть семейного бюджета, стоит задуматься о подаче заявки на компенсацию части расходов. Для этого можно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Государственная помощь доступна многим, и важно знать свои права.

"Не стоит недооценивать возможность получения субсидии. Это может существенно облегчить финансовое бремя на оплату коммунальных услуг," — подчеркивает Дмитрий Бондарь.

Популярные вопросы о снижении расходов на ЖКХ

1. Как правильно установить счётчики на коммунальные услуги?
Установить счётчики можно через специализированные компании, которые аккредитованы для установки приборов учёта. Они должны быть зарегистрированы в органах, отвечающих за контроль над учётом коммунальных ресурсов.

2. Как доказать своё отсутствие для перерасчёта?
Для перерасчёта вам нужно предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие, такие как билеты на поезд, авиабилет или другие документы, которые могут подтвердить длительный отъезд.

3. Можно ли оспорить неверные данные в квитанции?
Да, согласно Жилищному кодексу, вы имеете право запросить полную расшифровку начислений и потребовать перерасчёт, если были найдены ошибки или неправомерные начисления.

Советы по экономии на ЖКХ

  • Проверяйте начисления в квитанциях - это первый шаг к выявлению ошибок и экономии на коммунальных услугах.
  • Не забывайте об установке счётчиков - они могут помочь вам платить только за реально потреблённые ресурсы.
  • Подавайте заявления на перерасчёт в случае длительного отсутствия - это вполне законное право, которое поможет сократить ваши расходы.
  • Инициируйте проверку общедомовых нужд - это поможет выявить лишние расходы на услуги для всего дома.
  • Проверяйте возможность получения субсидий - возможно, вы имеете право на помощь от государства.

Эти простые шаги могут помочь вам значительно сократить расходы на коммунальные услуги, и каждый из них абсолютно законен.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
