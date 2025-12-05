Забыли о белье в стиральной машине — плесень уже на подходе, но есть способ победить её за 30 минут

Пищевая сода помогает избавиться от запаха плесени на белье — эксперт Норрис

Зимой, когда холод и дождливая погода мешают сушке белья на улице, часто возникает проблема неприятного запаха плесени. Эксперты дают несколько простых советов, чтобы избавиться от этого запаха и сохранить одежду свежей даже в условиях влажности.

Почему белье начинает пахнуть плесенью

С наступлением зимы становится сложнее сушить белье на улице, и многие вынуждены оставлять вещи внутри. Влажность, недостаток свежего воздуха и холодное время года создают идеальные условия для появления неприятного запаха плесени. Влажные ткани — благоприятная среда для размножения бактерий, что и приводит к этому запаху, сообщает Daily Express.

Специалисты уверены, что справиться с этим можно простыми методами. Главное — вовремя вынимать белье из стиральной машины и использовать натуральные средства, такие как пищевая сода.

"Один из самых простых способов сохранить белье свежим — это не допустить попадания влаги в ткань. Влажная среда способствует размножению бактерий, из-за которых одежда начинает пахнуть плесенью", — объясняет старший менеджер по продуктам прачечной Hotpoint Адам Норрис.

Как избежать появления запаха плесени

Чтобы избежать появления неприятного запаха, эксперты советуют вынимать белье из стиральной машины в течение 30 минут после завершения стирки. Чем быстрее это сделаете, тем меньше бактерий успеет накопиться и тем меньше вероятность появления запаха. Даже небольшой промежуток времени может негативно сказаться на качестве стирки и привести к размножению бактерий, вызывающих запах.

"Если оставить мокрое белье в барабане даже на 30 минут, это создаст отличные условия для размножения бактерий. Установите напоминание на телефоне, чтобы не забывать вынимать вещи вовремя", — добавляет старший менеджер по продуктам прачечной Hotpoint Адам Норрис.

Также важно убедиться, что одежда высохла перед тем, как сложить её в шкаф. Влажные вещи, оставленные в закрытых пространствах, могут также способствовать появлению запаха плесени. Для этого важно следить за состоянием окон, чтобы избежать конденсата, который может способствовать повышенной влажности. Правильное утепление окон может значительно помочь в поддержании нормальной температуры и влажности.

Почему пищевая сода помогает

Один из эффективных способов борьбы с запахами — использование пищевой соды. Этот натуральный продукт помогает нейтрализовать неприятные запахи и усиливает действие стиральных порошков. Пищевая сода регулирует уровень pH воды, не позволяя ей стать слишком кислой, и помогает стиральным порошкам бороться с бактериями.

"Пищевая сода — это не только отличный продукт для выпечки, но и отличное средство для дезодорации белья. Она помогает уничтожить стойкие бактерии, которые могут оставлять неприятные запахи", — поясняет старший менеджер по продуктам прачечной Hotpoint Адам Норрис.

Сода помогает не только нейтрализовать запахи, но и улучшить качество стирки, что делает её незаменимым помощником в домашнем хозяйстве.

Советы по сушке белья зимой

Вынимайте белье сразу после стирки. Чтобы избежать запаха плесени, важно не оставлять мокрое белье в стиральной машине. Используйте напоминания на телефоне. Установите напоминания, чтобы не забывать вынимать бельё вовремя. Проверьте, высохло ли белье. Убедитесь, что одежда полностью высохла перед тем, как сложить её в шкаф. Используйте пищевую соду. Добавление пищевой соды в стиральную машину поможет избавиться от неприятных запахов и улучшить качество стирки.

Плюсы и минусы различных методов сушки белья

Плюсы сушки белья на улице

Свежий воздух: сушка на улице помогает избавиться от запаха плесени и придает белью свежий запах. Естественная сушка: бельё, высушенное на воздухе, остаётся мягким и приятным на ощупь без использования химических средств.

Минусы сушки белья на улице

Погодные условия: зимой сушка на улице не всегда возможна из-за холода и дождей. Долгое время сушки: влажная погода замедляет процесс сушки, особенно при низких температурах.

Плюсы сушки белья в помещении

Удобство: белье можно сушить в любое время года, независимо от погоды. Контроль за процессом: вы можете контролировать условия сушки, чтобы избежать запаха.

Минусы сушки белья в помещении

Риск появления запаха плесени: в условиях повышенной влажности в помещении бельё может начать пахнуть. Необходимость в дополнительных устройствах: для сушки в помещении могут понадобиться сушилки или другие устройства.

Популярные вопросы

Как избежать запаха плесени на одежде зимой?

Для этого важно вынимать бельё из стиральной машины сразу после завершения стирки и использовать пищевую соду для улучшения стирки.

Что делать, если бельё пахнет плесенью?

Если бельё уже начало пахнуть, добавьте пищевую соду в стирку. Это поможет нейтрализовать запах и уничтожить бактерии.

Как правильно сушить бельё зимой?

Сушите бельё в хорошо проветриваемых помещениях, не оставляйте мокрые вещи в закрытых местах на длительное время. Используйте сушилки или другие устройства для ускорения процесса.