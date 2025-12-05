Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженовезе готовят быстрее в скороварке без потери вкуса — lacucinaitaliana
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Современные дисковые системы снизили вероятность зимних отказов — Колесо
Чернобыльские грибы растут при сильной радиации — EL Confidencial
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC

Мягкий пол — жёсткие последствия: зоны в доме, где ковры превращаются в хранилища грязи и сырости

Ковры в ванной и кухне могут привести к плесени и запахам — Ladylike
Недвижимость

Зима близко, и пора готовить дом к холодам, создавая уют в каждой комнате. Одним из самых простых и эффективных способов добавить тепла и уюта в спальню и другие помещения является укладка ковров. Однако есть места в доме, где ковровое покрытие не рекомендуется — из-за особенностей влажности и возможных проблем с его уходом.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Ковры в доме: где их лучше не класть и почему

Когда наступает холодный сезон, мы стремимся добавить уюта в наши дома с помощью ковров, которые не только добавляют тепла, но и делают интерьер более стильным. Тем не менее, есть несколько комнат, где ковры могут стать не только неудобными, но и привести к неприятным последствиям. Давайте рассмотрим, где же лучше обойтись без ковров.

Ванная комната: не лучший выбор для ковров

Ванная комната — это одно из тех мест, где ковры абсолютно не рекомендуются. Причины просты: высокая влажность, постоянные брызги воды и риск появления плесени. Ванная — это пространство, где вода может попасть на пол буквально с любого уголка: от умывальника, душа или ванны, а также от унитаза. Ковер, который может впитывать влагу, со временем станет источником неприятных запахов, а также может привести к порче пола. Влажная среда в ванной способствует образованию плесени, особенно если помещение не вентилируется должным образом. Вместо ковра, лучше использовать небольшие коврики для ванной из водоотталкивающих материалов, которые легко стираются и не создают проблем с уборкой. Вместо этого лучше позаботиться о плесени в ванной.

Прихожая: ковры у входной двери

Укладка ковров в прихожей не является строго запрещенной, но существует несколько нюансов, которые стоит учитывать. Если в вашем коридоре есть участок после входной двери, где не защищены от грязи и влаги ваши ковры, их лучше избегать. Коврики у двери вполне допустимы, так как они помогают избежать попадания грязи с улицы и защищают основной ковер от быстрого загрязнения. Однако, если ковры используются на больших площадях без достаточной защиты, они будут собирать грязь, что осложнит их уход и потребует частой стирки.

Кухня: ковры здесь неуместны

Кухня — еще одно помещение, где ковры, как правило, не оправданы. Хотя уровень влажности на кухне не так высок, как в ванной, есть множество других причин, по которым лучше отказаться от ковров. Кухня — это место, где активно используются различные жидкости и продукты, которые могут загрязнить покрытие. Пятна от еды, особенно жирные, будут сложно удалять с ткани, а глубокая чистка ковров потребует немало усилий. Лучше всего оставить полы на кухне без покрытия, чтобы облегчить уборку. Кроме того, ковры могут стать причиной быстрого загрязнения других участков в доме, если их не чистить регулярно.

Прачечная: зона повышенной влажности

Прачечная, как и кухня с ванной, относится к помещениям с высокой влажностью. В процессе стирки и сушки белья воздух в прачечной часто насыщается влагой, что приводит к накоплению излишней влаги в воздухе и на полу. Появление плесени и неприятных запахов — не редкость в таких условиях. А если в помещении установлен ковер, это может стать настоящей проблемой. Даже небольшие утечки воды, например, из стиральной машины, могут нанести серьезный ущерб ковровому покрытию, которое будет впитывать влагу. В таких условиях ковры будут служить не только источником неприятных запахов, но и рассадником бактерий и плесени.

Почему ковры в этих комнатах могут стать проблемой

  1. Проблемы с уходом. Влажные условия, особенно в ванной и прачечной, затрудняют уход за коврами. Они требуют частой стирки и могут быстро изнашиваться.

  2. Плесень и запахи. Влага, впитывающаяся в ковер, создает идеальные условия для роста плесени. Это может привести к постоянным неприятным запахам в помещении.

  3. Невозможность быстрого высыхания. На таких покрытиях сложно быстро устранять влагу, что влечет за собой долгосрочные проблемы с чистотой.

Популярные вопросы о коврах в доме

1. Можно ли класть ковры в ванную комнату, если в ней есть хорошая вентиляция?
Нет, даже с хорошей вентиляцией ковры в ванной не являются лучшим вариантом. Из-за постоянной влажности и риска попадания воды они быстро портятся, вызывая неприятные запахи и плесень.

2. Как выбрать коврики для кухни?
Если вы все-таки хотите использовать ковры на кухне, выбирайте те, которые легко стираются и не впитывают много влаги. Лучше всего подходят специальные кухонные коврики с водоотталкивающей пропиткой.

3. Можно ли укладывать ковры в прихожей?
Да, но только если они защищены от грязи и воды, например, при помощи ковриков у двери, которые легко чистятся и стираются.

Советы по укладке ковров в других комнатах

Для создания уюта в остальной части дома, например, в спальне или гостиной, ковры — это отличное решение. Они не только согревают, но и создают уютную атмосферу. Чтобы ковры служили долго и не становились источником проблем, важно выбрать правильные материалы и учесть, что они должны сочетаться с остальным интерьером.

Преимущества ковров

  • Они делают пространство более уютным и тёплым.

  • Уютный ковер может стать основным элементом декора.

  • Легко заменяются и очищаются при необходимости.

Минусы ковров

  • Требуют регулярного ухода, особенно в условиях повышенной влажности.

  • Могут быть неудобны в помещениях, где часто происходит загрязнение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Новости спорта
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Чернобыльские грибы растут при сильной радиации — EL Confidencial
Современные дисковые системы снизили вероятность зимних отказов — Колесо
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Изменение утильсбора ударит по гибридам и электромобилям — автоэксперт Багдасаров
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Домашняя смесь из уксуса и трав уменьшает потоотделение подмышек
Новак: инфляция в России снижается
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.