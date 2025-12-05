Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собственники затаили дыхание: расширение льгот скрывает последствия, о которых ещё не говорят

С 2026 года меняются правила налога на недвижимость и расширяются семейные вычеты
Недвижимость

С 2026 года владельцам недвижимости придётся учитывать новые правила налогообложения, и часть собственников почувствует заметное облегчение. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Поправки к Налоговому кодексу уже подписаны, и изменения затронут как порядок получения уведомлений, так и систему льгот для отдельных категорий граждан.

налоговый вычет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
налоговый вычет

Расширение налоговых вычетов для семей

Одним из наиболее значимых нововведений станет корректировка вычетов для семей с детьми. С 2026 года поддержка будет распространяться на семьи, где воспитываются трое несовершеннолетних, а также на родителей студентов очной формы обучения до 23 лет. Эти вычеты снизят налоговую нагрузку на владельцев квартир и домов, которым приходится оплачивать имущество по кадастровой стоимости.

ФНС подчёркивает, что такие меры ориентированы на многодетные семьи, в том числе на тех, кто приобретает жильё в условиях роста цен. Теперь вычет будет учитывать потребности более широкого круга семей, что позволит уменьшить их ежегодные расходы.

Особенности для дорогостоящих объектов

Для объектов элитного сегмента сохранён особый порядок налогообложения. Речь идёт о квартирах в новостройках стоимостью выше 300 млн рублей, если собственником является физическое лицо. Налог рассчитывается по льготной ставке, указанной в пункте 2 статьи 406 Налогового кодекса.

Эта норма действует по всей стране и не зависит от региональных коэффициентов. Таким образом государство удерживает единый подход к дорогостоящей недвижимости, сохраняя установленную модель налогообложения независимо от места её расположения.

Льготы для жителей зон ЧС и КТО

Отдельная категория собственников уже освобождена от уплаты налога. Речь идёт о гражданах, проживающих на территориях, где вводились режимы чрезвычайной ситуации, проводились контртеррористические операции или временная эвакуация.

С 2024 года такие владельцы не платят налог на имущество. Освобождение применяется автоматически на основании сведений, передаваемых региональными органами власти, и не требует подачи дополнительных заявлений, сообщает "Царьград".

Переход на цифровые уведомления

Изменения коснутся и порядка информирования граждан. С 1 августа 2026 года пользователи, зарегистрированные в ЕСИА, перестанут получать бумажные письма от налоговой. Все уведомления будут приходить исключительно в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Переход к цифровому формату должен сократить расходы на рассылку и ускорить получение информации. При этом сам срок уплаты имущественных налогов останется неизменным — до 1 декабря каждого года. За просрочку, как и прежде, начисляются пени и штрафы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
