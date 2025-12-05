Собственники затаили дыхание: расширение льгот скрывает последствия, о которых ещё не говорят

С 2026 года владельцам недвижимости придётся учитывать новые правила налогообложения, и часть собственников почувствует заметное облегчение. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Поправки к Налоговому кодексу уже подписаны, и изменения затронут как порядок получения уведомлений, так и систему льгот для отдельных категорий граждан.
Одним из наиболее значимых нововведений станет корректировка вычетов для семей с детьми. С 2026 года поддержка будет распространяться на семьи, где воспитываются трое несовершеннолетних, а также на родителей студентов очной формы обучения до 23 лет. Эти вычеты снизят налоговую нагрузку на владельцев квартир и домов, которым приходится оплачивать имущество по кадастровой стоимости.
ФНС подчёркивает, что такие меры ориентированы на многодетные семьи, в том числе на тех, кто приобретает жильё в условиях роста цен. Теперь вычет будет учитывать потребности более широкого круга семей, что позволит уменьшить их ежегодные расходы.
Для объектов элитного сегмента сохранён особый порядок налогообложения. Речь идёт о квартирах в новостройках стоимостью выше 300 млн рублей, если собственником является физическое лицо. Налог рассчитывается по льготной ставке, указанной в пункте 2 статьи 406 Налогового кодекса.
Эта норма действует по всей стране и не зависит от региональных коэффициентов. Таким образом государство удерживает единый подход к дорогостоящей недвижимости, сохраняя установленную модель налогообложения независимо от места её расположения.
Отдельная категория собственников уже освобождена от уплаты налога. Речь идёт о гражданах, проживающих на территориях, где вводились режимы чрезвычайной ситуации, проводились контртеррористические операции или временная эвакуация.
С 2024 года такие владельцы не платят налог на имущество. Освобождение применяется автоматически на основании сведений, передаваемых региональными органами власти, и не требует подачи дополнительных заявлений, сообщает "Царьград".
Изменения коснутся и порядка информирования граждан. С 1 августа 2026 года пользователи, зарегистрированные в ЕСИА, перестанут получать бумажные письма от налоговой. Все уведомления будут приходить исключительно в личный кабинет на портале "Госуслуги".
Переход к цифровому формату должен сократить расходы на рассылку и ускорить получение информации. При этом сам срок уплаты имущественных налогов останется неизменным — до 1 декабря каждого года. За просрочку, как и прежде, начисляются пени и штрафы.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.