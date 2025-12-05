Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один документ решает судьбу сделки: как покупатели в Ростове избегают опасных квартир

Схема Долиной повысила проверки перед сделкой — риелтор Елена Загоренко
Недвижимость

Неожиданная реакция покупателей на историю со сделкой Ларисы Долиной заставила ростовский рынок недвижимости оживиться в непривычном направлении. История, вышедшая за рамки частного конфликта, стала поводом для новых страхов у тех, кто планирует покупку жилья, и постепенно начала менять подход к сделкам даже у опытных риелторов.

Радость от покупки квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радость от покупки квартиры

Новые сомнения покупателей

Обсуждение сделки певицы вывело ситуацию за пределы частного спора и превратило её в пример уязвимости даже, казалось бы, надёжных процедур. Риелторы объясняют, что в Ростове таких случаев не фиксируют, но сама атмосфера изменилась. По словам экспертов, покупатели, ранее доверявшие стандартным проверкам, теперь стремятся расширить перечень требований к продавцам, опасаясь скрытых рисков.

Елена Загоренко говорит, что запросы на дополнительные документы стали нормой. Она подчёркивает, что раньше медицинские справки, подтверждающие дееспособность продавца, запрашивали лишь при серьёзных подозрениях, а сегодня это выглядит почти обязательным шагом.

"И сейчас, чтобы не нарваться на подобное, покупатели квартир требуют от продавцов справки от психиатра, от нарколога…", — отмечает риелтор.

Эти новые ожидания формируют иной подход к сделкам, в котором эмоциональный фактор стал не менее важным, чем юридические детали.

Такое изменение поведения, по оценкам специалистов, связано с осознанием масштаба личных рисков. Ростовчане всё чаще обсуждают вероятность конфликтов после покупки, поскольку речь идёт о средствах, которые нередко откладываются десятилетиями. Загоренко подчёркивает, что разговоры в профессиональной среде подтверждают растущий уровень тревоги, хотя реальных повторений "схемы" в городе не выявлено.

Страх перед ошибкой и цена сделки

Механизм покупки жилья традиционно предполагает проверку документов, но нынешние настроения вынуждают покупателей уделять больше внимания психологической стороне сделки. По словам риелтора, потенциальные собственники стали активнее спорить, задавать уточняющие вопросы и предлагать дополнительные условия.

При этом сама природа сделки остаётся прежней: покупатель хочет быть уверен, что процедура безопасна, а результат — необратим. Загоренко отмечает, что сомнения закономерны, ведь стоимость квартиры для многих равна сумме многолетних накоплений.

"Теперь люди… задают много вопросов, высказывают много возражений, которых раньше не возникало", — говорит специалист, объясняя, что эмоциональная составляющая стала оказывать заметное влияние на подготовку к сделке.

Подобные реакции формируют новый стандарт осмотрительности. Даже отсутствие реальных прецедентов в Ростове не снижает напряжения, поскольку громкая история оказала влияние на восприятие безопасности любых операций с недвижимостью.

Роль агентств и уровень защиты

Покупатели, стремясь сэкономить, нередко отказываются от сопровождения агентства и обращаются к частным юристам. Но такая схема, по словам специалистов, ограничивает уровень безопасности. Загоренко подчёркивает, что крупные агентства обеспечивают процесс техническим и юридическим контролем, включая обязательную фиксацию всех этапов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru

Она объясняет, что внутри профессиональной структуры покупатель получает доступ к страховке, а значит — к гарантии возврата средств при непредвидённых ситуациях.

"Например, в нашем агентстве все сделки фиксируют камеры… То есть в случае чего — человек застрахован и может спать спокойно", — констатирует риелтор.

Эксперт отмечает, что выбор агентства должен быть взвешенным: предпочтение стоит отдавать компаниям, давно работающим на рынке и имеющим устойчивую репутацию. Такой подход снижает возможные риски и помогает покупателям ориентироваться в сложной системе продаж, не полагаясь только на собственные силы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
