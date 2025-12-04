Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные создают ИИ с микроэмоциями для зарождения сознания — Pop Mech
Рио-де-Жанейро включили в лучшие города для поездок 2026 — National Geographic
Прохладная локация сохранила цветение цикламена дольше по Mein Schoener Garten
Микроволновку очищают уксусным паром за пять минут без усилий — primainspirace
Росреестр отклонил предложение о проверках здоровья продавцов недвижимости
Недостаток гормонов щитовидки повышает уязвимость суставов к травм — Герхардт
Чесночную пасту для ароматных домашних гренок используют повара
Бархатные муравьи обладают одним из самых болезненных укусов
Томаты "Оранжевый Монстр Флэдхеда" имеют фруктовый вкус

Когда надежда превращается в руины: почему в Удмуртии исчезают деньги, но не появляются дома

Удмуртия начнёт учет пострадавших от частных застройщиков в сфере ИЖС
Недвижимость

Первое, что бросается в глаза в этой истории, — насколько уязвимыми оказываются жители региона, решившие построить собственный дом. В материале речь идет о громком обращении граждан к властям после череды неудачных сделок с частными застройщиками, оставивших семьи без обещанного жилья и с долговыми обязательствами.

Частный дом зимой
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Частный дом зимой

Реестр пострадавших и позиция властей

Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов стало обращение жительницы республики Надежды Казаковой к главе региона. В письме она описала ситуацию, когда люди выплатили средства за строительство домов, но работы так и не начались. В ее сообщении прозвучала прямая цитата:

"Когда свершится правосудие? Люди заплатили за строительство домов. Деньги застройщикам перечислили, а дома никто не построил. Сколько можно воровать? Ведь люди попали в кабалу ипотеки на тридцать лет", — написала женщина.

Этот вопрос стал отправной точкой для обсуждения системных проблем в сфере индивидуального жилищного строительства.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что знает о многократных жалобах. Он напомнил о действующих механизмах регулирования и выделил различия между рынком многоквартирных домов и ИЖС. При ответе он упомянул эскроу-счета, которые давно применяются для долевого строительства и с 1 марта 2025 года распространяются на ИЖС при использовании маткапитала. Остальные категории остаются добровольными, что снижает гарантии для заказчиков. Бречалов отметил, что регион ждет изменений федерального законодательства, способных усилить защиту участников сделок в сегменте частного домостроения.

Контроль за ситуацией и планы дальнейших действий

По словам руководителя региона, тема мошенничества в сфере строительства находится под наблюдением правительства. Он сообщил о поручении, данном Игорю Асабину, сформировать реестр граждан, пострадавших от недобросовестных компаний. Прямая цитата:

"Я дал поручение Игорю Асабину внимательно вести этот вопрос и сформировать реестр тех, кто попал в такую ситуацию. Мы взаимодействуем с МВД, внимательно наблюдаем за объектами, которые начинают строиться. Ждем изменений в федеральном законодательстве, чтобы действовать дальше. Законодательные инициативы в этой сфере уже предлагались", — ответил Александр Бречалов.

Эти слова прозвучали на фоне расследований, связанных с хищением крупных сумм при возведении малоэтажных домов.

Контекст последних месяцев показывает, что общественный запрос на защиту прав потребителей растет. В ноябре в Ижевске прошел уже четвертый митинг потерпевших, требующих системного решения. Участники акции направили видеообращение главе республики и Президенту России, подчеркивая, что на протяжении года безуспешно пытаются добиться официального учета пострадавших. Многие из них воспользовались льготными ипотечными программами, вложили материнский капитал или собственные накопления, а некоторые продали единственное жилье и теперь снимают квартиры, ожидая хоть какого-то продвижения, сообщает udm-info.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Глиняно-опилочная смесь регулирует влажность в доме
Недвижимость
Глиняно-опилочная смесь регулирует влажность в доме
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Бархатные муравьи обладают одним из самых болезненных укусов
Томаты "Оранжевый Монстр Флэдхеда" имеют фруктовый вкус
Tenet ворвался в топ-3 продаж кроссоверов ноября
Отруби действуют как мягкое отшелушивающее средство для кожи
Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов на 33,8% в ноябре
Удмуртия начнёт учет пострадавших от частных застройщиков в сфере ИЖС
Отмечен рост рисков при покупке икры перед праздниками
Мигрень можно контролировать с помощью йоги и легкой растяжки
Таинственные облака предупреждают о штормах за тысячи километров — AGU Advances
Использовать майонез и масло для мягкого теста беляшей рекомендуют повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.