Когда надежда превращается в руины: почему в Удмуртии исчезают деньги, но не появляются дома

Удмуртия начнёт учет пострадавших от частных застройщиков в сфере ИЖС

Первое, что бросается в глаза в этой истории, — насколько уязвимыми оказываются жители региона, решившие построить собственный дом. В материале речь идет о громком обращении граждан к властям после череды неудачных сделок с частными застройщиками, оставивших семьи без обещанного жилья и с долговыми обязательствами.

Реестр пострадавших и позиция властей

Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов стало обращение жительницы республики Надежды Казаковой к главе региона. В письме она описала ситуацию, когда люди выплатили средства за строительство домов, но работы так и не начались. В ее сообщении прозвучала прямая цитата:

"Когда свершится правосудие? Люди заплатили за строительство домов. Деньги застройщикам перечислили, а дома никто не построил. Сколько можно воровать? Ведь люди попали в кабалу ипотеки на тридцать лет", — написала женщина.

Этот вопрос стал отправной точкой для обсуждения системных проблем в сфере индивидуального жилищного строительства.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что знает о многократных жалобах. Он напомнил о действующих механизмах регулирования и выделил различия между рынком многоквартирных домов и ИЖС. При ответе он упомянул эскроу-счета, которые давно применяются для долевого строительства и с 1 марта 2025 года распространяются на ИЖС при использовании маткапитала. Остальные категории остаются добровольными, что снижает гарантии для заказчиков. Бречалов отметил, что регион ждет изменений федерального законодательства, способных усилить защиту участников сделок в сегменте частного домостроения.

Контроль за ситуацией и планы дальнейших действий

По словам руководителя региона, тема мошенничества в сфере строительства находится под наблюдением правительства. Он сообщил о поручении, данном Игорю Асабину, сформировать реестр граждан, пострадавших от недобросовестных компаний. Прямая цитата:

"Я дал поручение Игорю Асабину внимательно вести этот вопрос и сформировать реестр тех, кто попал в такую ситуацию. Мы взаимодействуем с МВД, внимательно наблюдаем за объектами, которые начинают строиться. Ждем изменений в федеральном законодательстве, чтобы действовать дальше. Законодательные инициативы в этой сфере уже предлагались", — ответил Александр Бречалов.

Эти слова прозвучали на фоне расследований, связанных с хищением крупных сумм при возведении малоэтажных домов.

Контекст последних месяцев показывает, что общественный запрос на защиту прав потребителей растет. В ноябре в Ижевске прошел уже четвертый митинг потерпевших, требующих системного решения. Участники акции направили видеообращение главе республики и Президенту России, подчеркивая, что на протяжении года безуспешно пытаются добиться официального учета пострадавших. Многие из них воспользовались льготными ипотечными программами, вложили материнский капитал или собственные накопления, а некоторые продали единственное жилье и теперь снимают квартиры, ожидая хоть какого-то продвижения, сообщает udm-info.ru.