Вещь с бабушкиного чердака врывается в тренды: комод даёт спальне то, чего нет у новых моделей

Комоды вошли в тренды интерьеров спальни 2026 года — Grazia
Тенденции в оформлении интерьеров продолжают меняться, но одно остаётся неизменным: желание наполнить пространство мебелью с историей. Именно поэтому элементы винтажного декора снова становятся символом стиля.

Винтажный комод в стиле Луи XV
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Винтажный комод в стиле Луи XV

Спальни 2026 года не станут исключением — в центре внимания оказывается предмет, знакомый каждому. Об этом сообщает французское интерьерное издание Grazia.

Возвращение винтажных предметов в спальни

За последние годы интерес к винтажной мебели заметно усилился. Декораторы и владельцы домов всё чаще выбирают сочетание современных элементов и предметов с прошлым, создавая эффект уютной и одновременно стильной атмосферы. Мебель, найденная на чердаке, в старом доме или на блошином рынке, стала особенно привлекательной, поскольку она наполняет интерьер характером, которого порой не хватает современным моделям.

Такие предметы напоминают о семейных историях и позволяют сочетать поколения в одном пространстве. Неожиданные находки, ранее считавшиеся устаревшими, сегодня вновь становятся актуальными: резная древесина, ручная фурнитура, слегка потёртые поверхности — всё это возвращает интерьеру очарование. И, судя по тенденциям, в 2026 году особую роль займёт единица мебели, которую многие давно не рассматривали всерьёз.

Комод — главный винтажный предмет 2026 года

По данным интерьерных экспертов, главным предметом спальни станет комод. Когда-то он казался громоздким, тёмным и устаревшим — особенно в детстве, когда подобная мебель ассоциировалась с комнатами бабушек. Узкие ящики, тяжёлая древесина, высокая конструкция — всё это воспринималось как что-то неактуальное. Но мода циклична, и сегодня комод приобрёл новое значение.

Почему именно он?

  • Добавляет пространству визуальный вес и стильный ретро-акцент.
  • Создаёт атмосферу уюта и напоминает о традициях.
  • Отличается высокой функциональностью благодаря множеству ящиков.
  • Легко вписывается в современный, деревенский и романтический интерьер.

Этот предмет мебели способен оживить пространство, особенно если комбинировать его с современными аксессуарами или минималистичным декором. Комод становится настоящим центром композиции, объединяя функции хранения и декоративности.

Где искать винтажный комод

Настоящие находки часто скрываются там, где никто не ожидает. Чтобы найти уникальный экземпляр, достаточно изучить несколько направлений.

Варианты поиска:

  • старые кладовые в доме родителей или бабушки;
  • гаражные распродажи;
  • блошиные рынки и ярмарки;
  • антикварные лавки;
  • онлайн-платформы с винтажной мебелью.

Такие варианты позволяют найти мебель разных эпох и стилей. Иногда комод нуждается в небольшой реставрации, но именно это делает предмет личным и уникальным. Даже слегка повреждённые экземпляры можно восстановить — важно лишь выбрать правильный подход.

Как вписать комод в интерьер спальни

Комод можно адаптировать под любой стиль, от традиционного до современного. Его особенностью является способность гармонично сочетаться с различными цветовыми палитрами и декоративными решениями.

Способы оформления

  1. Сохранить оригинальную древесину.

  2. Провести лёгкую реставрацию поверхности.

  3. Обновить цвет в соответствии с палитрой спальни.

  4. Добавить декоративную фурнитуру.

  5. Сочетать с современными аксессуарами для контраста.

Сохранение оригинальной структуры дерева придаёт комнате деревенский шарм, а окрашивание в модный оттенок 2026 года обновляет внешний вид, делая предмет современным. Выбор зависит от желаемого результата: если хочется создать атмосферу романтики — лучше оставить дерево, а если цель — контраст и свежесть — подойдёт окрашивание.

Социальные сети по-прежнему остаются источником идей: пользователи делятся примерами обновлённой мебели, показывают трансформации и подсказывают актуальные решения по цвету и декору.

Сравнение: винтажный комод и современный комод

Винтажный комод

  • Создаёт атмосферу ретро.
  • Обладает уникальной историей.
  • Акцентирует внимание на фактуре древесины.
  • Подходит для романтического и деревенского стиля.

Современный комод

  • Лаконичные линии.
  • Минималистичный дизайн.
  • Простота в сочетании с любой палитрой.
  • Меньше декоративных деталей.

Винтажные модели выигрывают благодаря характеру и тому, что они придают комнате индивидуальность. Современные варианты более нейтральные, но менее выразительные.

Плюсы и минусы использования винтажного комода

Плюсы:

  • уникальный внешний вид;
  • возможность сочетать с современными элементами;
  • экологичность благодаря повторному использованию;
  • высокая функциональность.

Минусы:

  • возможная необходимость реставрации;
  • более тяжёлый внешний вид;
  • сложность в подборе к современным цветовым решениям.

Советы по выбору винтажного комода

  1. Изучите состояние древесины перед покупкой.

  2. Убедитесь, что ящики открываются плавно.

  3. Проверьте наличие плесени или повреждений.

  4. Подумайте, нужна ли реставрация перед использованием.

  5. Выбирайте цвет и стиль, подходящие под общую концепцию спальни.

Популярные вопросы о винтажных комодах

Подходит ли винтажный комод для современной спальни?

Да, при правильном подборе оттенков и аксессуаров он становится акцентом.

Сложно ли реставрировать старый комод?

Как правило, достаточно замены лака и лёгкой шлифовки.

Где чаще всего можно найти качественную винтажную мебель?

На блошиных рынках, в антикварных магазинах и на онлайн-площадках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
