Жалюзи стремительно исчезают с фасадов домов — новая замена выглядит дороже и защищает лучше

Недвижимость

Внешние жалюзи долгие десятилетия считались универсальным решением для фасадов домов, но современные архитектурные подходы постепенно вытесняют их с первого плана. На смену привычным конструкциям приходят новые системы оформления окон, которые обеспечивают конфиденциальность и безопасность, при этом делая фасад визуально легче и современнее. Об этом сообщает аргентинский Todo Noticias.

Окно с внешними жалюзи на фасаде дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окно с внешними жалюзи на фасаде дома

Почему в архитектуре отказались от наружных жалюзи

Традиционные жалюзи — рулонные или ламельные — использовались как средство защиты от солнца, любопытных взглядов и погодных факторов. Однако развитие строительных технологий и появление более прочных стеклянных фасадов постепенно изменили подход к оформлению домов. Архитекторы отмечают, что современные материалы позволяют выполнять сразу несколько задач без использования громоздких наружных систем.

Главным мотивом изменений стало сочетание функциональности и эстетики. Современные фасады стремятся к минимализму: широкие окна, ровные линии, отсутствие лишних элементов. Наружные жалюзи, особенно массивные, нарушают визуальную целостность и прибавляют фасаду тяжеловесности. С другой стороны, внутренние плотные шторы выполняют те же задачи по регулированию света и тепла, но не вмешиваются в облик здания.

Дополнительным преимуществом стало то, что элементы, установленные внутри помещения, невозможно взломать снаружи. Они работают совместно с современными оконными рамами, включая алюминиевые и ПВХ-конструкции, повышающие безопасность. Таким образом, новое решение объединяет комфорт и защиту, не жертвуя дизайном.

Какие функции выполняют внутренние затемняющие шторы

Современные ткани и механизмы делают плотные шторы эффективной заменой наружным жалюзи. Они обеспечивают приватность, полностью перекрывая видимость с улицы. При выборе материалов со светоотражающим эффектом помещение остается прохладным даже при интенсивном солнечном свете.

Большие окна, которые сегодня являются ключевым элементом архитектурного стиля, становятся более функциональными благодаря внутренним шторным системам. Они мягко распределяют свет, сглаживают блики и создают идеальные условия для отдыха или сна. Именно поэтому такие решения особенно популярны в домах с панорамным остеклением.

Внутренние шторы также обеспечивают дополнительную шумоизоляцию — плотные ткани частично гасят звуковые волны. Это важно для спален или комнат, выходящих на оживлённую улицу. Разнообразие оттенков и фактур позволяет использовать их как декоративный элемент, формируя единый визуальный образ помещения.

Преимущества нового подхода в сравнении с традиционными жалюзи

Современные интерьерные решения помогают одновременно модернизировать фасад и повысить энергоэффективность дома. Они лучше интегрируются в общую архитектуру, обеспечивая более лёгкую и актуальную визуальную структуру.

Основные преимущества внутреннего варианта

  • Полная конфиденциальность без воздействия на внешний вид фасада.
  • Оптимальное регулирование света и тепла.
  • Отсутствие механических элементов снаружи, которые могут быть повреждены.
  • Совместимость с широкими, раздвижными и глухими окнами.
  • Визуальная лёгкость и минималистичный стиль.
  • Повышение уровня безопасности благодаря нахождению внутри помещения.

Этот подход позволяет преобразить дом, не проводя капитальный ремонт. Достаточно заменить устаревшие жалюзи внутренними системами, чтобы фасад стал более современным и аккуратным.

Жалюзи против штор

  • Наружные жалюзи подвержены погодным воздействиям, внутренние — защищены от влаги и ветра.
  • Внешние конструкции могут быть взломаны снаружи, внутренние интегрируются в общую систему безопасности.
  • Уличные жалюзи требуют регулярного обслуживания и ремонта, внутренние — минимального ухода.
  • Жалюзи изменяют композицию фасада, тогда как плотные шторы сохраняют чистый архитектурный стиль.
  • Внутренние решения обеспечивают лучшее сочетание с современным панорамным остеклением.

Такое сравнение показывает, что отказ от наружных жалюзи — не просто модная тенденция, а логичный шаг в сторону функциональности и эстетики.

Плюсы и минусы новой тенденции

Популярность современных шторных систем легко объясняется их практичностью. Но как и любой подход, этот тоже имеет особенности, о которых важно знать заранее.

Положительные стороны

  • Не требуют покраски, смазки или наружного обслуживания.
  • Подходят для автоматизации с помощью "умного дома".
  • Уменьшают проникновение света и шума.
  • Доступны в широкой цветовой гамме.
  • Повышают стоимость дома благодаря современному фасаду.

Ограничения

  • Для больших домов требуется качественная установка, иначе полотна могут провисать.
  • Не все модели подходят для экстремальных климатических условий.
  • Некоторые разновидности отражающих тканей стоят дороже обычных.
  • При очень ярком свете может потребоваться комбинация нескольких слоёв штор.

Эти нюансы обязательно учитывают дизайнеры, предлагая решения, соответствующие архитектурному стилю и условиям эксплуатации.

Советы по выбору

  • Оцените уровень освещённости комнаты и подберите плотность ткани.
  • Если окна выходят на солнечную сторону, выбирайте модели со светоотражающим покрытием.
  • Для спальни подойдут ткани повышенной плотности, создающие эффект абсолютного затемнения.
  • Если в доме активное движение воздуха, отдайте предпочтение направляющим, удерживающим полотно.
  • Добавьте автоматизацию — моторизованные модели удобны и экономят время.

Популярные вопросы

Можно ли полностью отказаться от наружных жалюзи

Да. Современные плотные шторы и устойчивые оконные рамы обеспечивают те же функции без изменения внешнего вида фасада.

Подходят ли такие шторы для панорамных окон

Да. Они хорошо работают на широких поверхностях и часто используются в домах с большими стеклянными фасадами.

Сложна ли установка таких систем

Нет. Большинство моделей легко монтируются и могут быть адаптированы под существующие крепления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
