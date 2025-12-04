Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газовая плита превращает кухню в выхлопную трубу: зимняя привычка, которая крадёт годы жизни

Газовые плиты ухудшают работу лёгких у взрослых — EXPRESS
Недвижимость

Предупреждения о рисках газовых плит звучат особенно остро зимой, когда окна на кухне плотно закрыты, а духовка и конфорки работают почти без перерыва. В это время семьи часами готовят и проводят время за столом, даже не задумываясь, чем наполнен воздух в помещении. Но исследования показывают, что голубое пламя может быть источником невидимой угрозы для здоровья, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Об этом со ссылкой на материалы Clean Air Hub UK и британские СМИ сообщает EXPRESS.

Горящая конфорка газовой плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горящая конфорка газовой плиты

Чем опасны газовые плиты зимой

Газовая плита давно воспринимается как привычный и удобный прибор: быстро разогревает, позволяет тонко регулировать огонь, отлично подходит для праздничных застолий. Однако в холодный сезон ситуация меняется. Из-за низкой температуры на улице люди реже открывают окна, выключают вытяжку, чтобы "не тянуть тепло", и в итоге готовят в почти герметичном помещении.

При этом любая газовая конфорка — даже исправная — выделяет продукты сгорания. Среди них диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), углекислый газ (CO₂), а также другие вещества, которые могут накапливаться в воздухе кухни.

Организация Clean Air Hub UK подчёркивает, что газовые плиты являются одним из главных источников загрязнения воздуха внутри дома. Особенно это заметно в небольших кухнях без хорошей вентиляции или при одновременной работе нескольких конфорок и духовки.

Какие загрязнители выделяет газовая плита

При сгорании газа образуется смесь газов и твёрдых частиц. В текстах Clean Air Hub UK и других источников отдельно выделяют несколько ключевых загрязнителей.

Во-первых, диоксид азота. Это газ, который раздражает дыхательные пути и может ухудшать состояние людей с астмой и другими респираторными заболеваниями. На обычной кухне его концентрация при активном приготовлении пищи способна кратковременно превышать рекомендуемые нормы.

Во-вторых, угарный газ. Он не имеет запаха и цвета, но опасен даже в относительно небольших концентрациях при длительном воздействии. Именно поэтому наличие исправного датчика CO в доме считается важной мерой безопасности.

В-третьих, при использовании газовых приборов могут выделяться метан и бензол. Метан относится к сильным парниковым газам, а бензол известен как канцероген. В небольших объёмах они часто остаются незамеченными, но при плохой вентиляции способны накапливаться в воздухе.

Влияние на здоровье: кто в группе риска

Наибольшую тревогу вызывает влияние диоксида азота и других продуктов сгорания на детей и людей с хроническими заболеваниями. Отмечается, что регулярное приготовление пищи на газу без достаточной вентиляции связано с повышенным риском развития или обострения астмы, снижением функции лёгких и появлением кашля и хрипов.

Особенно уязвимы младенцы и маленькие дети: их дыхательная система ещё формируется, а объём вдыхаемого воздуха в пересчёте на массу тела выше, чем у взрослых. В ряде исследований влияние газовых плит на детскую астму сравнивалось по масштабу с пассивным курением.

Отдельно поднимается тема возможного влияния загрязнённого воздуха на когнитивные функции. В публикациях упоминаются ассоциации между повышенным уровнем диоксида азота и риском ухудшения памяти, концентрации и другими нарушениями, однако сами эксперты подчёркивают, что эти данные требуют дальнейшего изучения и не означают прямой причинно-следственной связи для каждого конкретного человека.

Сравнение газовой и электрической плиты

С практической точки зрения газовые и электрические плиты выполняют одну задачу — нагрев посуды, но делают это по-разному, и последствия для воздуха в помещении тоже отличаются.

  1. При приготовлении на газу образуются продукты сгорания топлива. Они дополняют те загрязнения, которые возникают при жарке и запекании пищи.

  2. Электрические плиты не создают газообразных продуктов сгорания, но всё равно сопровождаются выделением дыма, жира и аэрозолей от самой еды.

  3. В обоих случаях полезно использовать вытяжку и открывать окна, но для газовой плиты требования к вентиляции выше.

  4. При наличии маленьких детей, людей с астмой или хроническими болезнями лёгких специалисты чаще рекомендуют по возможности отдать предпочтение электрическим приборам.

При этом переход с газа на электричество не всегда возможен сразу — из-за затрат на замену оборудования и проводки. Поэтому в рекомендациях подчёркивается: даже если вы пока остаётесь на газе, правильная вентиляция уже существенно снижает риск.

Популярные вопросы о рисках газовых плит

Опасна ли газовая плита сама по себе, если всё работает исправно?
Исправная плита, установленная по нормам и используемая с хорошей вентиляцией, значительно безопаснее, чем прибор без обслуживания в плохо проветриваемом помещении. Основную угрозу создают накопившиеся загрязнители и отсутствие притока свежего воздуха, а не сам факт наличия газовой конфорки.

Достаточно ли просто иногда открывать окно?
Лучше, если окно открывается каждый раз во время готовки и некоторое время после неё. Кратковременное приоткрытие "на минутку" малоэффективно, особенно при длительной работе духовки или нескольких конфорок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
