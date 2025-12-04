Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин C помогает улучшить внешний вид кожи — диетолог Прест
Скарлетт Йоханссон рассказала о неловком первом свидании с мужем
Газовые плиты ухудшают работу лёгких у взрослых — EXPRESS
Зимние контейнеры подходят для петунии и мелких семян
Последний свиноногий бандикут исчез в начале XX века
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Ежедневную работу Брижит Макрон на велотренажёре подтвердила редакция L’Express
Майонез для создания мягкого теста в пироге с фаршем и картошкой используют повара
Раковины-трубы использовались для создания музыки тысячи лет назад — Antiquity

Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый

Фетровые ковры теплее, но требуют фиксации — EnergoZrouti.cz
Недвижимость

Холодный пол в квартире или доме часто становится неприятной проблемой, особенно зимой, когда даже тёплые носки не спасают от ощущения дискомфорта. В помещениях с плиткой, линолеумом или старым паркетом холод буквально поднимается вверх, влияя на общий микроклимат. Именно поэтому многие ищут недорогой и быстрый способ улучшить теплоизоляцию и создать уют без серьёзного ремонта. Об этом сообщает EnergoZrouti. cz.

Ковер с длинным ворсом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ковер с длинным ворсом

Почему пол остаётся холодным и как это исправить

Даже при работающем отоплении полы часто остаются самыми холодными элементами комнаты. Это особенно характерно для старых домов, где изначально не было предусмотрено дополнительное утепление, и для квартир, расположенных над подвалами или нежилыми этажами. Плитка и линолеум быстро отдают тепло, что делает их особенно "ледяными". На практике многие люди пытаются решить проблему коврами, но обычный ковер не всегда достаточно плотный, чтобы сдерживать холод.

В последние годы всё большую популярность приобретает специальная подложка под ковровые покрытия — недорогой материал, который укладывается между полом и ковром. Он служит своеобразным амортизирующим слоем, обеспечивая теплоизоляцию, мягкость и дополнительный комфорт при ходьбе. Такой подход давно используется за рубежом, а теперь становится востребованным и на нашем рынке.

Зачем нужна прокладка под ковер

Подложка под ковёр выполняет сразу несколько задач. В первую очередь она создаёт дополнительный слой между холодным напольным покрытием и ковром, снижая теплопотери. Но это лишь часть преимуществ.

Материал помогает сгладить мелкие неровности пола, благодаря чему ковёр лежит ровнее и изнашивается медленнее. Ещё один важный плюс — звукоизоляция. В многоквартирных домах подложка снижает слышимость шагов и других бытовых шумов, что особенно актуально для семей с детьми.

Приятной особенностью становится и дополнительная мягкость: ковёр на подложке становится удобнее для занятий на полу — растяжки, йоги или игр детей. Толщина подложек варьируется, а их стоимость остаётся доступной, что делает такой способ утепления популярным бытовым решением.

Как выбрать подходящую подложку

Подложки выпускаются разной толщины — от 7 до 22 мм. Чем она толще, тем лучше сохраняется тепло, но тем важнее учитывать плотность материала. Для комнат с высокой проходимостью — гостиных, коридоров, лестничных площадок — выбирают более плотные варианты, которые выдерживают постоянные нагрузки.

Для спален и комнат отдыха, где важна мягкость пола, подойдут более толстые и упругие подложки. Цена обычно составляет около 200 рублей за квадратный метр, что делает утепление доступным даже при большом метраже.

Способы укладки: натяжной и клеевой

Установить подложку под ковёр можно двумя способами.

Первый — натяжной. Это более сложная технология, требующая специальных навыков. По периметру комнаты крепятся натяжные плинтусы, между ними укладывается подложка, а затем ковёр натягивается с помощью специального инструмента. Плюс метода в том, что ковёр не приклеивается намертво, его можно снять, переместить или использовать повторно.

Второй способ — двойное приклеивание. Подложку приклеивают к полу, а сверху фиксируют ковёр с помощью дисперсионного клея. Этот вариант удобен на небольших участках или в помещениях со сложной конфигурацией. При необходимости ковёр можно приклеить только по краям двусторонним скотчем, но специалисты рекомендуют более надёжную фиксацию, чтобы избежать скольжения и заломов.

Проверяем износ ковра и альтернативные варианты

Иногда подложка может быть не обязательна. Если пол не слишком холодный или в комнате уже лежит качественный ковролин, важно оценить состояние покрытия. Современные ковры на плотной войлочной основе хорошо удерживают тепло и скрывают неровности пола. Они особенно подходят для спален и гостиных, где важна мягкость и уют.

Однако такие ковры могут скручиваться, поэтому специалисты советуют фиксировать их клеем или полосками двустороннего скотча. Под ковры в детских комнатах часто используют покрытия с гелевой или резиновой основой — они не скользят и удерживаются плотнее, обеспечивая безопасность.

Сравнение способов утепления пола: подложка под ковёр и ковролин

Сравнить популярные варианты утепления пола можно по нескольким параметрам. Подложка под ковёр даёт лучший результат при минимальных затратах — повышает мягкость, тепло и уровень звукоизоляции. Ковролин сам по себе сохраняет тепло, но не всегда справляется с задачей скрытия неровностей.

Ковролин удобен в укладке, но требует надёжной фиксации. Подложка же дополняет обычный ковёр, улучшая его свойства и продлевая срок службы. В помещениях, где требуется повышенная мягкость и тепло, подложка показывает лучший результат, тогда как ковролин чаще выбирают для больших площадей благодаря простоте монтажа.

Плюсы и минусы утепления пола подложкой

Плюсы:

  • недорогой способ улучшить теплоизоляцию;
  • снижает шум и делает пол мягче;
  • скрывает мелкие дефекты покрытия;
  • продлевает срок службы ковра;
  • подходит для любых комнат.

Минусы:

  • натяжной способ требует навыков;
  • дешёвые подложки могут просаживаться со временем;
  • при неправильной фиксации ковёр может смещаться.

Советы по выбору и установке подложки

  1. В проходных зонах выбирайте подложку высокой плотности.

  2. Для спальни и детских комнат лучше подойдут мягкие и более толстые варианты.

  3. При укладке на плитку предпочтительнее клеевой метод — он стабильно фиксирует покрытие.

  4. Если ковёр скручивается, используйте больше полос двустороннего скотча.

  5. В детской комнате выбирайте ковры с нескользящей основой.

Популярные вопросы об утеплении пола под ковром

Подложка действительно делает пол теплее?
Да, дополнительный слой значительно уменьшает теплопотери и делает поверхность более комфортной.

Обязательно ли проклеивать ковёр полностью?
Нет, но для надёжности лучше фиксировать края или использовать дисперсионный клей.

Подходит ли подложка для плитки?
Да, она хорошо работает даже с самыми холодными покрытиями.

Можно ли укладывать подложку под ковролин?
В большинстве случаев — да, но ковролин с гелевой основой в подложке не нуждается.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Домашние животные
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Последний свиноногий бандикут исчез в начале XX века
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Ежедневную работу Брижит Макрон на велотренажёре подтвердила редакция L’Express
Раковины-трубы использовались для создания музыки тысячи лет назад — Antiquity
Майонез для создания мягкого теста в пироге с фаршем и картошкой используют повара
Замена звукового сигнала на нештатный карается лишением прав
Вот как устроен доход бортпроводников Emirates — Aviationa2z
Нейтральное положение позвоночника снижает риск травм — Фитнес с GoodLooker
Платформа Авито Авто показала японские и немецкие легенды автопрома России
Орган Якобсона у кошек распознаёт феромоны и социальные сигналы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.