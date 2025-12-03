Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновлённая Dacia Sandero 2026 вышла в продажу на рынке Испании- производитель
Коренные народы Канады выступают против развития нефтяных проектов на их землях
Правильная подготовка кожи повышает эффективность крема — натуропат Елена Павлова
Рост размеров китов совпал с началом оледенения — биолог Слейтер
В НАТО заявили, что Россия не победит в войне с Европой
Полина Диброва призналась, что старший сын живёт с отцом
Красную рыбу и креветки кладут в оливье по-царски — кулинары
Популярность ягодных походов на Уреньгу отметили гиды
Уттанасана укрепляет позвоночник при регулярной практике — инструктор Ганин

Документальная ловушка: отсутствие этих строк в договоре превратят аренду в кошмар

Арендатора спасает четкий договор с описью имущества — риелтор Апрелев
Недвижимость

Перед заключением договора аренды необходимо убедиться в добросовестности арендодателя и четко зафиксировать все условия сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Калининграде пенсионерка сдала жилье, а затем вернулась жить в эту же квартиру.

Апрелев отметил, что большинство подобных ситуаций возникает из-за невнимательности при заключении договора. По его словам, перед подписанием документов важно убедиться, что собственник действительно готов сдать жилье и имеет другое место проживания.

"Нужно заранее проверить истинные намерения арендодателя и четко оформить все условия сделки. В договоре должна быть опись имущества, порядок пользования, сумма и сроки оплаты. Кроме того, обязательно должен быть описан порядок расторжения договора. Такие простые меры уберегут арендатора от неожиданностей", — подчеркнул Апрелев.

Риелтор пояснил, что если собственник нарушает условия аренды, жильцу следует зафиксировать ситуацию документально. В дальнейшем можно требовать возврата денег через суд, но судебные процедуры займут время и потребуют дополнительных расходов.

"Если договоренности нарушены, нужно составить акт о расторжении договора и подготовить документы для обращения в суд. Однако в некоторых случаях разумнее съехать, вернуть средства и потратить усилия на поиск нового жилья. Любые эмоции в таких ситуациях только усугубляют проблему", — отметил Апрелев.

Он добавил, что минимизировать риски помогает работа с профессиональным риелтором. Специалист способен адаптировать договор под конкретные условия, прописать спорные моменты — от порядка расторжения до ответственности за имущество — и тем самым сделать аренду предсказуемой и безопасной.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения

По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".

Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории Любовь Степушова Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Коренные народы Канады выступают против развития нефтяных проектов на их землях
Правильная подготовка кожи повышает эффективность крема — натуропат Елена Павлова
Рост размеров китов совпал с началом оледенения — биолог Слейтер
В НАТО заявили, что Россия не победит в войне с Европой
Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории
Полина Диброва призналась, что старший сын живёт с отцом
Красную рыбу и креветки кладут в оливье по-царски — кулинары
Популярность ягодных походов на Уреньгу отметили гиды
Уттанасана укрепляет позвоночник при регулярной практике — инструктор Ганин
Породы над линией ледника содержат в десять раз больше железа, передаёт Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.