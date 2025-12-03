Документальная ловушка: отсутствие этих строк в договоре превратят аренду в кошмар

Арендатора спасает четкий договор с описью имущества — риелтор Апрелев

Перед заключением договора аренды необходимо убедиться в добросовестности арендодателя и четко зафиксировать все условия сделки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Калининграде пенсионерка сдала жилье, а затем вернулась жить в эту же квартиру.

Апрелев отметил, что большинство подобных ситуаций возникает из-за невнимательности при заключении договора. По его словам, перед подписанием документов важно убедиться, что собственник действительно готов сдать жилье и имеет другое место проживания.

"Нужно заранее проверить истинные намерения арендодателя и четко оформить все условия сделки. В договоре должна быть опись имущества, порядок пользования, сумма и сроки оплаты. Кроме того, обязательно должен быть описан порядок расторжения договора. Такие простые меры уберегут арендатора от неожиданностей", — подчеркнул Апрелев.

Риелтор пояснил, что если собственник нарушает условия аренды, жильцу следует зафиксировать ситуацию документально. В дальнейшем можно требовать возврата денег через суд, но судебные процедуры займут время и потребуют дополнительных расходов.

"Если договоренности нарушены, нужно составить акт о расторжении договора и подготовить документы для обращения в суд. Однако в некоторых случаях разумнее съехать, вернуть средства и потратить усилия на поиск нового жилья. Любые эмоции в таких ситуациях только усугубляют проблему", — отметил Апрелев.

Он добавил, что минимизировать риски помогает работа с профессиональным риелтором. Специалист способен адаптировать договор под конкретные условия, прописать спорные моменты — от порядка расторжения до ответственности за имущество — и тем самым сделать аренду предсказуемой и безопасной.