Тренд возвращается из прошлого: забытый цветок обогнал модные деревца и внезапно стал хитом года

Орхидея стала вторым по популярности растением года, сообщает apartmenttherapy

Тенденции в декоре меняются так же стремительно, как и мода, и порой новое вдохновение приходит от тех деталей, о которых мы уже почти забыли. В этом году эксперты заметили неожиданное возвращение растения, которое долгое время считалось неактуальным, но вновь уверенно завоёвывает полки магазинов и сердца любителей зелёных интерьеров. Его популярность стремительно растёт, и многие рассматривают его как идеальный подарок для праздников. Об этом сообщает apartmenttherapy.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Комнатная орхидея

Орхидея возвращается: почему её популярность снова взлетела

Согласно данным The Sill, орхидея заняла второе место среди самых покупаемых растений года — уступив лишь оливковому деревцу и обогнав лимонное дерево Мейера. Интерес к более сложным растениям стал заметным после пандемии: люди, активно практиковавшие уход за комнатной флорой, набрали уверенность и теперь готовы к более капризным видам.

Орхидея подходит именно под это описание. Она требует аккуратности, внимательности и опыта: ей необходим яркий рассеянный свет, стабильное тепло, повышенная влажность, мягкая дистиллированная вода и субстрат, который не задерживает лишнюю влагу. Эти условия делают орхидею деликатной, но при правильном уходе она радует длительным цветением и способностью к повторному распусканию бутонов.

Многие цветоводы считают орхидеи растениями для продвинутых. Однако в последние годы интерес к ним возрос благодаря растущему опыту владельцев. Покупатели чувствуют себя более подготовленными: они знают, как поддерживать влажность, контролировать полив и подбирать правильный свет. Для тех, кто ищет подарок для человека, увлечённого домашними растениями, орхидея становится вдохновляющим выбором — эффектная, живая и одновременно непростая в уходе.

"Орхидеи снова в моде: когда-то считавшиеся устаревшими, теперь они являются одними из самых быстрорастущих растений для подарков от The Sill (+51 % в годовом исчислении) благодаря тому, что их можно заставить цвести повторно", — говорится в пресс-релизе The Sill.

Эта фраза отражает ключевую причину возвращения тренда: способности к повторному цветению достаточно, чтобы владельцы гордились результатом и делились успехами с другими. В сообществе любителей растений такие истории вдохновляют, а популярность орхидей развивается естественным образом.

Что делает орхидею желанным подарком

С точки зрения декора орхидея остаётся одним из самых выразительных растений. Она выглядит уместно рядом с камином, на журнальном столике или на подоконнике. Её вытянутая форма, длинная цветоносная стрелка и крупные лепестки создают ощущение лёгкости и изысканности, а разнообразие оттенков позволяет подобрать растение под любой интерьер.

У орхидей есть ещё одно важное качество: они долгоживущие, а значит, подарок не утрачивает актуальности спустя пару недель, как это бывает с букетами. При грамотном уходе растение способно цвести год за годом, становясь частью семейных традиций и напоминая о праздниках.

Эксперты отмечают, что в 2026 году спрос будет расти. Во многом это связано с распространением доступных рекомендаций по уходу — в социальных сетях, блогах, приложениях о растениях. Владельцы делятся опытом, показывают результаты и вовлекают новичков в мир более "сложной" флоры.

Как орхидеи сравниваются с другими популярными домашними растениями

Чтобы понять возвращение тренда, достаточно сравнить орхидею с другими растениями, которые фигурировали в рейтингах популярности.

Оливковое дерево

— эффектный декоративный акцент, но требует много света;

— привлекательно в интерьерах в стиле минимализм и средиземноморская эстетика. Лимонное дерево Мейера

— декоративно и плодоносит, но подходит не каждому помещению;

— нуждается в обилии солнечного света и стабильной температуре. Орхидея

— компактнее, универсальнее и подходит для большинства комнат;

— требует внимания, но результат — многократное цветение — компенсирует все усилия.

Отличие орхидеи в том, что она создаёт сильный визуальный акцент даже без массивного горшка и не занимает много места, что удобно для городских квартир.

Плюсы и минусы возвращения орхидей в интерьер

Преимущества:

выразительное и элегантное растение для любого стиля;

возможность многократного цветения;

широкий выбор сортов и оттенков;

хорошая идея для подарка при минимальных ограничениях по совместимости с интерьером.

Недостатки:

требует внимательного ухода и регулярного контроля влажности;

не любит перемещения и сквозняков;

цена некоторых сортов может быть высокой;

при избыточном поливе легко повреждается корневая система.

Советы по выбору орхидеи в качестве подарка

Отдавайте предпочтение растениям с несколькими нераспустившимися бутонами — они будут цвести дольше. Убедитесь, что корни светлые и плотные, без признаков гнили. Выбирайте прозрачный горшок: это облегчает контроль состояния корневой системы. Если человек не имеет опыта, лучше выбрать фаленопсис — самый адаптивный вид орхидей. Добавьте к подарку инструкцию по уходу — это поможет владельцу избежать ошибок.

Популярные вопросы об орхидеях

Сложно ли ухаживать за орхидеей?

Орхидеи чувствительны к поливу и свету, но при соблюдении базовых рекомендаций они не требуют чрезмерных усилий.

Можно ли подарить орхидею человеку без опыта?

Да, особенно если речь идёт о фаленопсисе. Он наиболее устойчивый и часто цветёт повторно.

Правда ли, что орхидеи дороги в уходе?

Нет. Основные вложения — покупка субстрата и редкие удобрения. Техника ухода занимает больше внимания, чем средств.