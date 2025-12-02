Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больная онкологией Симоньян впервые появилась на экране ТВ в парике
Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет
Вот эта быстрая и вкусная намазка на тосты заменит скучные перекусы — Shape
Изменения цвета и формы ногтей назвали сигналами нарушений здоровья — VWoman
Хвойная мульча снижает пересыхание грунта и подавляет сорняки — Malatec
Влияние тёплой зимы на риск скачков сахара описал медик Анас Альфарадж
Упражнение кошка-корова улучшает подвижность позвоночника
Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях
Астронавты Германии, Франции и Италии получат места в Artemis — Sciencepost

Запрета на сделки для пенсионеров не будет: рынок недвижимости ищет другие способы защиты от бабушкиных схем

Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев
Недвижимость

Несмотря на рост числа мошеннических схем, связанных с квартирами пожилых людей, ограничивать их право распоряжаться собственным жильём никто не собирается. Такова позиция первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, который считает подобные запреты формой недопустимой сегрегации.

сделка с пенсионером
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сделка с пенсионером

Мошенники и уязвимость пожилых людей

Кошелев обращает внимание, что пенсионеры действительно чаще других становятся жертвами преступников. Он связывает это с недостаточной осведомлённостью о цифровых технологиях, повышенным доверием к людям, представляющим официальные структуры, а также социальной изолированностью.

"Пенсионеры чаще других попадают на уловки мошенников из-за своей уязвимости", — заметил Кошелев.

По его словам, мошенники используют страх и доверчивость пожилых людей, чтобы склонять их к сомнительным сделкам с недвижимостью или средствами. Именно поэтому тема защиты пенсионеров стала предметом законодательных инициатив, напоминает Газета.Ru.

Инициативы по усилению защиты без ограничений прав

Кошелев поясняет, что в Госдуме рассматривают меры, направленные на ужесточение наказаний за преступления против пожилых людей. Он упоминает законопроект ЛДПР, предусматривающий повышение ответственности за мошенничество, включая хищения с банковских счетов пенсионеров. При этом он подчёркивает, что запрет сделок с недвижимостью для пожилых граждан даже не обсуждается.

Депутат считает, что подобная мера нарушала бы принципы социального государства. Он отмечает, что вместо ограничений обсуждается введение обязательного нотариального удостоверения всех сделок с жильём и обязательного страхования, если речь идёт о единственной квартире.

Почему дополнительные проверки не нужны

Кошелев отвергает идею специальных проверок перед сделками, которые должны пройти именно пенсионеры. Он подчёркивает, что покупатель вправе самостоятельно запросить необходимые документы.

Он рекомендует уделять внимание доказательствам того, что продавцу есть где жить после сделки, поскольку отсутствие альтернативного жилья часто используется в судах как аргумент для её оспаривания. Ч

"Кроме того, учитывая, что продавец в случае оспаривания сделки часто ссылается на то, что "не осознавал свои действия" и "находился в измененном состоянии", то не лишней будет и заверенная справка, подтверждающая психическое здоровье продавца", — добавил он.

"Эффект Долиной" и рост спорных сделок

Поводом для обсуждения стал недавний случай, описанный изданием Baza: пенсионерка из Калининграда сдала квартиру, а через два месяца вернулась "на несколько дней", после чего арендаторы расторгли договор. СМИ отметило, что совместное проживание не было частью условий аренды.

Так называемый "эффект Долиной" стал известен после серии случаев, когда владельцы жилья оспаривали ранее совершённые сделки и возвращали себе недвижимость. Российские СМИ описали уже десятки подобных историй. В 2024 году мошенники обманули певицу Ларису Долину: она продала квартиру и передала деньги злоумышленникам, после чего суд вернул жильё артистке. Покупательница же осталась без средств и без квартиры, несмотря на отсутствие её вины.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Solaris HC вошёл в топ-4 самых популярных кроссоверов России — аналитики
Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма
Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России
Наблюдение за черноногой кошкой в саванне ведётся с помощью фотоловушек
Зимний перелёт становится безопаснее благодаря отказу от синтетики — путешественники
Катя Гордон требует компенсацию за поддержку Елены Товстик
Экономия требует осознанного подхода к расходам, отметила финансист Карпычева
Сырники теряют форму из-за лишней влаги в твороге — кулинары
Банки начали отказываться от выдачи потеки на вторичку
Погребения монахов выявлены у Никольского монастыря — ТАСС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.