Запрета на сделки для пенсионеров не будет: рынок недвижимости ищет другие способы защиты от бабушкиных схем

Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев

Несмотря на рост числа мошеннических схем, связанных с квартирами пожилых людей, ограничивать их право распоряжаться собственным жильём никто не собирается. Такова позиция первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, который считает подобные запреты формой недопустимой сегрегации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сделка с пенсионером

Мошенники и уязвимость пожилых людей

Кошелев обращает внимание, что пенсионеры действительно чаще других становятся жертвами преступников. Он связывает это с недостаточной осведомлённостью о цифровых технологиях, повышенным доверием к людям, представляющим официальные структуры, а также социальной изолированностью.

"Пенсионеры чаще других попадают на уловки мошенников из-за своей уязвимости", — заметил Кошелев.

По его словам, мошенники используют страх и доверчивость пожилых людей, чтобы склонять их к сомнительным сделкам с недвижимостью или средствами. Именно поэтому тема защиты пенсионеров стала предметом законодательных инициатив, напоминает Газета.Ru.

Инициативы по усилению защиты без ограничений прав

Кошелев поясняет, что в Госдуме рассматривают меры, направленные на ужесточение наказаний за преступления против пожилых людей. Он упоминает законопроект ЛДПР, предусматривающий повышение ответственности за мошенничество, включая хищения с банковских счетов пенсионеров. При этом он подчёркивает, что запрет сделок с недвижимостью для пожилых граждан даже не обсуждается.

Депутат считает, что подобная мера нарушала бы принципы социального государства. Он отмечает, что вместо ограничений обсуждается введение обязательного нотариального удостоверения всех сделок с жильём и обязательного страхования, если речь идёт о единственной квартире.

Почему дополнительные проверки не нужны

Кошелев отвергает идею специальных проверок перед сделками, которые должны пройти именно пенсионеры. Он подчёркивает, что покупатель вправе самостоятельно запросить необходимые документы.

Он рекомендует уделять внимание доказательствам того, что продавцу есть где жить после сделки, поскольку отсутствие альтернативного жилья часто используется в судах как аргумент для её оспаривания. Ч

"Кроме того, учитывая, что продавец в случае оспаривания сделки часто ссылается на то, что "не осознавал свои действия" и "находился в измененном состоянии", то не лишней будет и заверенная справка, подтверждающая психическое здоровье продавца", — добавил он.

"Эффект Долиной" и рост спорных сделок

Поводом для обсуждения стал недавний случай, описанный изданием Baza: пенсионерка из Калининграда сдала квартиру, а через два месяца вернулась "на несколько дней", после чего арендаторы расторгли договор. СМИ отметило, что совместное проживание не было частью условий аренды.

Так называемый "эффект Долиной" стал известен после серии случаев, когда владельцы жилья оспаривали ранее совершённые сделки и возвращали себе недвижимость. Российские СМИ описали уже десятки подобных историй. В 2024 году мошенники обманули певицу Ларису Долину: она продала квартиру и передала деньги злоумышленникам, после чего суд вернул жильё артистке. Покупательница же осталась без средств и без квартиры, несмотря на отсутствие её вины.