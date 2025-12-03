Поворот ключа — и хозяин уже на пороге: как арендатору отстоять личные границы по закону

Собственник не вправе посещать арендованное жильё без согласия — юрист Хаминский

Снимаете квартиру, и вдруг слышите поворот ключа в замке входной двери, а на пороге появляется хозяин? Хуже того — собственник наведывается в жилище, когда вас нет дома?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аренда квартир в Москве

Юрист Александр Хаминский напоминает: такие действия собственника нарушают закон и могут повлечь серьёзную ответственность.

Незаконное проникновение и его последствия

Арендодатель не вправе посещать жильё без согласия нанимателя, даже если имеет комплект ключей.

"В таких случаях необходимо спокойно, но твердо объяснить владельцу, что его действия незаконны и нарушают условия договора, а затем потребовать письменного объяснения и договориться о графике посещений", — сообщил юрист Александр Хаминский.

Он уточняет, что некоторые арендодатели доходят до самовольного проживания в квартире, уже переданной по договору. Подобные действия нарушают не только условия аренды, но и право на неприкосновенность жилища, что делает вмешательство собственника основанием для обращения в суд, сообщает Газета.Ru.

Как нанимателю защитить свои права

В подобных ситуациях важно спокойно объяснить владельцу неправомерность его поведения и напомнить о договорных обязанностях. Полезно зафиксировать порядок посещений письменно, если он не был определён ранее. Хаминский считает, что чёткая договорённость снижает риск дальнейших конфликтов.

Если устный диалог не приносит результата, наниматель вправе требовать разъяснений в письменной форме. Юрист подчёркивает, что нарушение условий аренды может стать основанием для судебного разбирательства, где арендатор сможет отстоять свои права и инициировать меры ответственности.

Исключения и крайние случаи

Единственная законная причина для входа в квартиру без согласия арендатора — ситуация крайней необходимости, например авария, требующая немедленного вмешательства. В остальных случаях собственник обязан согласовывать свои действия.

При систематических нарушениях со стороны арендодателя наниматель имеет право требовать компенсацию.

"Необходимо обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение условий договора аренды"", — отметил юрист Александр Хаминский.

Он подчеркивает, что защита прав жильца распространяется и на арендованные помещения, а ответственность собственника может быть серьёзной, включая уголовную.