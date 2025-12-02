Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Доброе дело, которое дорого обходится: чем грозит регистрация посторонних в вашем жилье

Выписать зарегистрированного жильца можно только через суд — адвокат Айвар
Недвижимость

Регистрация в квартире создает право пользования жильем и может привести к судебным спорам при попытке выписать зарегистрированных граждан. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По словам адвоката, многие ошибочно считают регистрацию простой формальностью, не предполагающей юридических последствий. На деле этот процесс устанавливает законное право пользования жильем, которое нередко оказывается прочнее, чем права самого собственника.

"Регистрация в квартире — это не просто техническая процедура, а юридически значимый шаг. Она не дает права собственности, но закрепляет за гражданином право проживания, которое может оказаться весьма устойчивым. Поэтому решение вписать кого-либо в свое жилье нужно принимать с большой осторожностью", — отметила Айвар.

Она пояснила, что снять человека с регистрационного учета без его согласия можно только через суд. Если гражданин проживал длительное время, участвовал в расходах на содержание жилья или состоит с собственником в семейных отношениях, суд нередко встает на его сторону. Особенно сложно выписать несовершеннолетних — органы опеки требуют предоставления альтернативного жилья, а суды защищают интересы детей как приоритетные.

Кроме того, регистрация может повлиять на будущие сделки с недвижимостью — продажу, дарение или обмен. Наличие зарегистрированных лиц делает объект "юридически обремененным", что настораживает нотариусов и потенциальных покупателей. Дополнительные риски связаны и с долгами зарегистрированного лица: приставы вправе прийти по адресу регистрации для взыскания имущества.

"Добрый жест в виде регистрации может обернуться долгосрочной юридической связью. Разорвать ее значительно сложнее, чем создать. Поэтому, прежде чем вписать родственников или друзей, стоит хорошо взвесить последствия — ведь нередко выписка превращается в отдельный судебный процесс", — подчеркнула Айвар.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
