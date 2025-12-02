Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
Шпинат даёт зелень через 3–4 недели после посева
Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Подвесные раковины экономят пространство в ванной
Популярные Hyundai, Kia, Toyota и Lexus чаще других угоняют в 2025 году
Исследование показало, что матки-куколки не подают сигнал болезни, сообщает Lefigaro
Многослойный салат с курицей и ананасом советуют приготовить на праздник кулинары
Майли Сайрус показала кольцо на премьере, намекнув на помолвку
Диана Гурцкая рассказала, как сын подарил ей шикарный букет

Муравьиная армия в доме: как найти их гнездо и уничтожить колонию раз и навсегда

Борная кислота действует как отравленная приманка для муравьёв
Недвижимость

Мелкие муравьи на кухне сначала кажутся случайностью: один пробежал вдоль плинтуса — и ладно. Но проходит пару дней, и "разведчики" превращаются в стабильные дорожки, а в шкафах и возле раковины появляются новые точки активности. Главное здесь — не паниковать и не тянуть: чем раньше вы перекроете доступ к еде и ударите по колонии, тем быстрее квартира вернется в норму. Об этом сообщает дзен-канал "Идеи вашего дома".

Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Какие муравьи могут жить рядом с человеком

В природе муравьи полезны, но некоторые виды отлично приспособились к жизни рядом с людьми и находят в квартире тепло, влагу и пищу. Важно понимать, с кем вы имеете дело, потому что поведение у разных видов различается.

Дерновые муравьи

Это более крупные особи тёмно-красного или чёрного цвета. Обычно они устраивают гнёзда под дерном на придомовой территории: в швах плитки, трещинах бетона и похожих местах. Внутри квартиры они обычно не живут постоянно: чаще заходят "по еду" и уходят обратно. В квартиры выше первого этажа такие гости почти не добираются.

Муравьи-воры

Небольшие муравьи светло-жёлтого, рыжего или коричневого оттенка. В природе они держатся рядом с колониями более крупных сородичей и "воруют" личинки и пищу, отсюда и название. В доме они могут обосноваться, предпочитая древесину, особенно гниющую: пустоты в стенах, внутри мебели, шкафчиков и подобных мест.

Фараоновы муравьи

Это мелкие рыжие муравьи, которые чаще других поселяются прямо в человеческих зданиях: в домах и многоэтажках, а также в общественных местах. Поскольку они родом из тропиков и плохо переносят холод, им комфортнее в тёплых влажных зонах с доступом к пище. В многоквартирных домах первые колонии нередко появляются в подвале и затем расселяются выше.

Откуда муравьи берутся в квартире

Муравьи миниатюрные и проходят там, где человеку кажется "всё закрыто". Они проникают через щели, двери и окна, а в многоэтажках часто используют вентиляционные пути и коммуникации.

Чаще всего причины такие:

  1. случайный "занос" с улицы: на обуви, одежде, вещах;
  2. поиск тепла: когда на улице холодает, насекомые смещаются в тёплые укрытия;
  3. "переезд" из соседних квартир, где начали травлю;
  4. постоянная кормовая база: редкий вынос мусора, крошки, грязная посуда, остатки еды на столе;

Пути проникновения обычно понятные: вентиляция, трубы из подвала, неплотности окон и дверей, отверстия в стенах. Полностью перекрыть все микроскопические щели почти невозможно, поэтому важнее быстро реагировать и не давать колонии закрепиться.

Как понять, что это уже колония, а не случайные гости

В начале муравьёв легко пропустить: колония маленькая, а отдельные особи прячутся. Но у муравейника есть особенность: при росте численности часть насекомых может отделяться вместе с самкой и создавать новое гнездо, из-за чего "очагов" становится больше.

Признаки, что муравьи живут где-то рядом:

  1. если оставить сахар или сладость, через 2-3 часа по ним могут появиться муравьи;
  2. насекомые обнаруживаются внутри закрытых упаковок и банок с продуктами;
  3. на еде видны белесые нитевидные следы — остатки слюны, которой муравьи размягчают пищу;

Гнёзда чаще располагаются рядом с водой и едой, поэтому в жилых комнатах они встречаются реже. Проверять стоит кухню и санузел: за шкафчиками, под ванной, за раковиной, в щелях пола. Иногда муравейник обнаруживается в неожиданном месте — например, в шкафу или в цветочном горшке.

Чем опасны муравьи в квартире

Такие соседи не просто неприятны. Они портят продукты, бегают по поверхностям, включая мусорное ведро, и могут переносить на лапках возбудителей заболеваний. Кроме того, муравьи иногда выбирают для "жизни" корпуса бытовой техники и электроники: скопления внутри способны стать причиной замыкания. А фараоновы муравьи ещё и кусаются — укус бывает болезненным и может вызвать аллергическую реакцию.

Чем вывести муравьёв: что работает дома

Важно настроиться на реальность: быстро "одним махом" проблему удаётся решить не всегда, особенно в многоквартирном доме. Муравьи могут уйти к соседям и вернуться, поэтому устойчивый результат чаще достигается при одновременных мерах в нескольких квартирах и при хорошей профилактике.

Народные способы: когда их достаточно

Народные средства обычно считают более безопасными для людей и животных, но они лучше помогают при небольшом количестве насекомых и на раннем этапе.

  • Борная кислота. Из порошка делают приманки, смешивая его с растолчённым варёным желтком или с сахаром, смоченным водой, затем раскладывают на муравьиных дорожках.
  • Сода. Смесь соды, воды и сахара в равных пропорциях наносят на места, где видели муравьёв.
  • Уксус (или разведённый нашатырь). Резкий запах сбивает ориентацию и отпугивает, им протирают тропы и по возможности обрабатывают место гнезда.
  • Дрожжи. Приманки из сахара и дрожжей раскладывают рядом с гнездом и на дорожках; при попадании в организм дрожжи увеличиваются, что приводит к гибели насекомого.

Покупные средства: когда нужна "тяжёлая артиллерия"

Инсектициды обычно эффективнее, но они токсичнее, поэтому действовать нужно строго по инструкции. Перед обработкой убирают пищевые продукты, защищают детей и животных и после применения тщательно моют и проветривают помещения.

  • Ловушки. Клеевые отлавливают лишь часть муравьёв и чаще дают слабый эффект. Ловушки с ядом работают лучше: муравей уносит приманку в гнездо и "делится" ею с колонией.
  • Порошки. Их наносят на места активности: муравьи переносят частицы на теле и лапках в гнездо.
  • Гели. Наносятся точечно каплями на тропы и точки скопления; насекомое становится переносчиком яда.
  • Аэрозоли и спреи. Это быстрый вариант, но требующий строгой безопасности: на время обработки выводят людей и питомцев, герметизируют продукты, затем проветривают и очищают поверхности. В обзоре отмечается, что через 3-4 недели обработку желательно повторить.

Отдельное правило — если в доме есть дети или питомцы, приманки, порошки и гели либо не используют, либо размещают так, чтобы к ним нельзя было добраться.

Сравнение народных и покупных подходов

Народные методы удобны, когда муравьёв немного и вы готовы действовать дисциплинированно: перекрыть питание и параллельно разложить приманки. Но при массовом нашествии они могут сработать слабее.

Химические средства обычно дают более заметный эффект и быстрее сокращают численность, однако требуют строгого соблюдения инструкции и мер безопасности. А в многоэтажках они особенно хороши в связке с ловушками и профилактикой: важно не только "выбить" рабочих муравьёв, но и добраться до колонии.

Плюсы и минусы разных способов

Народные методы часто выбирают за относительную мягкость и доступность. Но они требуют времени и могут не справиться, если гнёзд несколько или колония уже большая.

Покупные средства выигрывают в эффективности и скорости, но проигрывают по токсичности и "бытовым рискам": ошиблись с применением — получите не только муравьёв, но и проблемы с безопасностью дома.

Как действовать, чтобы муравьи ушли надолго

  1. Уберите кормовую базу: спрячьте еду, крошки, сахар, вымойте поверхности, не оставляйте грязную посуду в раковине.
  2. Ограничьте воду: вытрите раковину, не оставляйте мокрые губки и лужицы, проверьте протечки.
  3. Отследите тропы: где муравьи ходят — там и ставьте приманки или наносите гель.
  4. Параллельно работайте по гнезду: проверяйте шкафы, зоны за техникой, щели и места возле труб и вентиляции.
  5. Если используете инсектициды, делайте всё по инструкции: уберите продукты, защитите детей и животных, после — проветрите и вымойте поверхности.
  6. В многоэтажке предупредите соседей: если травят только в одной квартире, насекомые часто просто "переезжают".
  7. Закрепите результат профилактикой: регулярная уборка, герметичная упаковка продуктов, закрытое мусорное ведро и отсутствие крошек на кухне.

Популярные вопросы о борьбе с муравьями в квартире

Как выбрать средство, если я не знаю вид муравьёв?

Ориентируйтесь не на "породу", а на масштаб проблемы. Единичные муравьи и свежие тропы часто удаётся остановить профилактикой и приманками. Если муравьёв много и тропы устойчивые, обычно подключают покупные средства.

Почему муравьи возвращаются после обработки?

В многоквартирных домах они могут уходить в соседние помещения и возвращаться, если снова находят еду и воду или если гнездо осталось целым. Поэтому важно одновременно перекрыть доступ к пище, обработать тропы и по возможности воздействовать на колонию.

Можно ли обойтись без химии?

Да, если насекомых немного и вы готовы поддерживать строгую чистоту и регулярно обновлять приманки. При крупной колонии народные способы могут оказаться слабее.

Что делать в первую очередь: искать гнездо или ставить приманки?

Лучше делать параллельно. Приманки и гели работают по рабочим муравьям и помогают донести яд до колонии, а поиск гнезда позволяет быстрее сократить проблему, если удаётся найти ключевую точку.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Подвесные раковины экономят пространство в ванной
Популярные Hyundai, Kia, Toyota и Lexus чаще других угоняют в 2025 году
Страны ЕС отказывают Бельгии в гарантиях по поводу российских активов
Исследование показало, что матки-куколки не подают сигнал болезни, сообщает Lefigaro
Многослойный салат с курицей и ананасом советуют приготовить на праздник кулинары
Майли Сайрус показала кольцо на премьере, намекнув на помолвку
Диана Гурцкая рассказала, как сын подарил ей шикарный букет
Борная кислота действует как отравленная приманка для муравьёв
Собаки используют более 30 сигналов тела для коммуникации — "Белновости"
Утренний приём кофе признан оптимальным для бодрости — диетолог Антон Поляков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.