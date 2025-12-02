Праздничные огни таят ловушку: огоньки гаснут, а риски только начинают всплывать

Гирлянды нужно сдавать в центры приёма электронных отходов — idealista

Каждый декабрь мы с удовольствием украшаем дом гирляндами, но рано или поздно наступает момент, когда огоньки перестают работать. Многие по привычке выбрасывают их в обычный мусор, не подозревая, что делают ошибку. На самом деле такие украшения относятся к электронным отходам и требуют правильной утилизации. Об этом сообщает idealista.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разложенная на полу новогодняя гирлянда

Почему рождественские огни нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором

Современные гирлянды — это электронные изделия, и даже самые маленькие лампочки содержат элементы, которые нужно перерабатывать отдельно. Если выбросить их в несортированный контейнер, можно не только навредить окружающей среде, но и получить штраф — многие муниципалитеты строго регулируют обращение с электронными отходами.

Классификация рождественских огней относится к категории WEEE — отходов электрического и электронного оборудования. Это значит, что для них предусмотрены специальные схемы сбора и переработки. В эту же группу входят мелкая бытовая техника, фонари, кабели и электронные аксессуары.

Понимание правил утилизации помогает уменьшить объём мусора и обеспечить правильную переработку металлов и пластика, которые можно использовать повторно.

Куда сдавать сломанные гирлянды

Существует несколько способов правильно избавиться от негодных огней.

Раздельный сбор. Наиболее точный вариант — отнести гирлянду в центр приёма электронных отходов. В городах чаще всего работают специальные экологические островки, принимающие оборудование разных категорий.

Торговые точки. Магазины электроники принимают старые изделия по принципу обмена. Если покупаете новую гирлянду, продавец обязан принять старую. В некоторых магазинах действует система "один против нуля", позволяющая сдавать электроотходы без покупки.

Коммунальные службы. Некоторые муниципалитеты организуют сбор WEEE в определённые дни или предлагают отдельный вывоз. Это удобно, если нет возможности отвезти отходы самостоятельно.

Следуя этим шагам, можно избежать неправильной утилизации и внести свой вклад в переработку материалов.

Что делать, если гирлянда перестала работать

Перед тем как выбрасывать украшение, стоит убедиться, что оно действительно неисправно. Иногда проблема не в самой гирлянде, а в проводе, вилке или розетке.

Сначала стоит проверить подключение: работает ли удлинитель и другая техника в этой же розетке. Затем осмотреть вилку, трансформатор, кабель — особенно если гирлянда год хранилась в коробке.

В старых моделях даже одна перегоревшая лампочка могла прервать цепь. Если у вас именно такой вариант, попробуйте заменить подозрительную лампу.

Если после всех проверок гирлянда не включается, причина может быть во внутренней проводке. В этом случае ремонт чаще всего невозможен, и безопаснее купить новый комплект.

Как можно починить LED-гирлянды

Некоторые современные гирлянды всё же поддаются ремонту — особенно если есть базовые навыки и подходящие инструменты.

Проверка предохранителя. В некоторых моделях LED-огней в вилке установлен маленький предохранитель. Если вся цепь не работает, возможно, дело в нём.

Осмотр соединений. Нужно убедиться, что провода плотно закреплены, нет оголённых участков или поломок.

Мультиметр. Если неисправность не видна, можно проверить целостность цепи прибором. Он помогает определить, где именно пропадает ток.

Ремонт всегда должен проводиться аккуратно. Если есть сомнения — лучше отдать изделие на переработку.

Как хранить гирлянды, чтобы они не ломались

Правильное хранение продлевает жизнь праздничным огням и избавляет от проблем на следующий год. Гирлянды состоят из множества последовательно соединённых элементов, поэтому даже небольшая поломка влияет на всю цепь.

Советы по хранению:

аккуратно наматывайте провода на картон или специальную основу — так они не запутаются;

используйте плотные коробки, подходящие по размеру;

держите гирлянды в сухом месте, защищённом от влаги;

подписывайте коробки, чтобы знать, какие огни рабочие и где они использовались.

Эти простые меры помогут сохранить украшения целыми.

Что делать со сломанными ёлочными шарами и искусственной ёлкой

При разборе украшений нередко обнаруживается, что некоторые шары повреждены безвозвратно. Несмотря на то что они сделаны из стекла или пластика, такие изделия относят к категории несортируемых отходов — их нельзя класть в контейнеры для стекла или пластика.

Искусственные ёлки состоят из смеси материалов, поэтому их нужно сдавать в центры приёма крупных отходов. Если дерево оснащено встроенной электрической подсветкой, оно также попадает в категорию WEEE.

Живые ёлки можно переработать: во многих городах работают пункты приёма органических отходов, куда принимают деревья после праздников.

Утилизация натуральных и искусственных ёлок

Живые деревья. После праздников настоящие ёлки превращают в щепу или компост. Во многих муниципалитетах организуют специальные точки сбора или проводятся выезды по районам.

Искусственные деревья. Такие конструкции подлежат сдаче в центр переработки крупногабаритных отходов. Если в ёлку встроены электрические элементы, она обрабатывается как электроотход.

Разница между двумя типами деревьев помогает понять, какой способ утилизации подходит в каждой конкретной ситуации.

Сравнение: утилизация гирлянд vs утилизация ёлок

гирлянды — всегда электронные отходы и принимаются только в WEEE-центрах;

стеклянные и пластиковые шары — несортируемые отходы;

живые ёлки перерабатываются как органика;

искусственные деревья относятся к крупногабаритным отходам или WEEE (если есть подсветка);

гирлянды можно попытаться отремонтировать, ёлки — нет.

Такое сравнение помогает ориентироваться в правилах зимней утилизации.

Плюсы и минусы правильной переработки праздничных украшений

Плюсы:

защита окружающей среды;

уменьшение объёма неразлагаемых отходов;

предотвращение штрафов;

возможность повторного использования материалов;

формирование экологичной привычки.

Минусы:

необходимость искать специализированный пункт сбора;

ограниченные часы работы таких центров;

невозможность упростить процесс "быстрым выбросом".

Тем не менее плюсы значительно перевешивают неудобства.

Советы по экологичной утилизации праздничных украшений

Проверяйте состояние гирлянд перед хранением. Ищите ближайшие пункты приёма WEEE заранее. Используйте долговечные светодиодные украшения. Покупайте ёлочные игрушки из прочных материалов. Подписывайте коробки с украшениями. Храните подсветку в сухом помещении. Планируйте разбор ёлки заранее, чтобы успеть к дням вывоза.

Популярные вопросы о сломанных рождественских огнях

Можно ли выбросить гирлянду в контейнер для пластика?

Нет, такие изделия относятся к электронным отходам.

Где найти ближайший приём WEEE?

На сайте муниципалитета обычно есть раздел о раздельном сборе.

Можно ли ремонтировать гирлянды дома?

Иногда — да, особенно если неисправен предохранитель, но нужно соблюдать безопасность.