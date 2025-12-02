Праздничные огни таят ловушку: огоньки гаснут, а риски только начинают всплывать

Каждый декабрь мы с удовольствием украшаем дом гирляндами, но рано или поздно наступает момент, когда огоньки перестают работать. Многие по привычке выбрасывают их в обычный мусор, не подозревая, что делают ошибку. На самом деле такие украшения относятся к электронным отходам и требуют правильной утилизации. Об этом сообщает idealista.
Современные гирлянды — это электронные изделия, и даже самые маленькие лампочки содержат элементы, которые нужно перерабатывать отдельно. Если выбросить их в несортированный контейнер, можно не только навредить окружающей среде, но и получить штраф — многие муниципалитеты строго регулируют обращение с электронными отходами.
Классификация рождественских огней относится к категории WEEE — отходов электрического и электронного оборудования. Это значит, что для них предусмотрены специальные схемы сбора и переработки. В эту же группу входят мелкая бытовая техника, фонари, кабели и электронные аксессуары.
Понимание правил утилизации помогает уменьшить объём мусора и обеспечить правильную переработку металлов и пластика, которые можно использовать повторно.
Существует несколько способов правильно избавиться от негодных огней.
Следуя этим шагам, можно избежать неправильной утилизации и внести свой вклад в переработку материалов.
Перед тем как выбрасывать украшение, стоит убедиться, что оно действительно неисправно. Иногда проблема не в самой гирлянде, а в проводе, вилке или розетке.
Сначала стоит проверить подключение: работает ли удлинитель и другая техника в этой же розетке. Затем осмотреть вилку, трансформатор, кабель — особенно если гирлянда год хранилась в коробке.
В старых моделях даже одна перегоревшая лампочка могла прервать цепь. Если у вас именно такой вариант, попробуйте заменить подозрительную лампу.
Если после всех проверок гирлянда не включается, причина может быть во внутренней проводке. В этом случае ремонт чаще всего невозможен, и безопаснее купить новый комплект.
Некоторые современные гирлянды всё же поддаются ремонту — особенно если есть базовые навыки и подходящие инструменты.
Ремонт всегда должен проводиться аккуратно. Если есть сомнения — лучше отдать изделие на переработку.
Правильное хранение продлевает жизнь праздничным огням и избавляет от проблем на следующий год. Гирлянды состоят из множества последовательно соединённых элементов, поэтому даже небольшая поломка влияет на всю цепь.
Советы по хранению:
Эти простые меры помогут сохранить украшения целыми.
При разборе украшений нередко обнаруживается, что некоторые шары повреждены безвозвратно. Несмотря на то что они сделаны из стекла или пластика, такие изделия относят к категории несортируемых отходов — их нельзя класть в контейнеры для стекла или пластика.
Искусственные ёлки состоят из смеси материалов, поэтому их нужно сдавать в центры приёма крупных отходов. Если дерево оснащено встроенной электрической подсветкой, оно также попадает в категорию WEEE.
Живые ёлки можно переработать: во многих городах работают пункты приёма органических отходов, куда принимают деревья после праздников.
Такое сравнение помогает ориентироваться в правилах зимней утилизации.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее плюсы значительно перевешивают неудобства.
Проверяйте состояние гирлянд перед хранением.
Ищите ближайшие пункты приёма WEEE заранее.
Используйте долговечные светодиодные украшения.
Покупайте ёлочные игрушки из прочных материалов.
Подписывайте коробки с украшениями.
Храните подсветку в сухом помещении.
Планируйте разбор ёлки заранее, чтобы успеть к дням вывоза.
Можно ли выбросить гирлянду в контейнер для пластика?
Нет, такие изделия относятся к электронным отходам.
Где найти ближайший приём WEEE?
На сайте муниципалитета обычно есть раздел о раздельном сборе.
Можно ли ремонтировать гирлянды дома?
Иногда — да, особенно если неисправен предохранитель, но нужно соблюдать безопасность.
