Чужие долги — ваши страдания? Есть законный способ перестать платить за родственников по ЖКХ

Когда долги по коммуналке одного родственника становятся общей проблемой, человек может оказаться в ловушке: платить приходится за всех, даже если сам он не живёт в квартире. Подобная ситуация часто встречается при долевой собственности — и не всегда очевидно, как выйти из неё законно. Об этом рассказывает юрист Елизавета Васильева в разъяснении для издания "Т-Ж".
Коммунальные платежи привязаны не к человеку, а к собственности. Согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность платить за содержание жилья и услуги ЖКХ возникает в момент, когда человек получает долю в квартире. Поэтому, если в одной квартире несколько собственников, расходы и долги распределяются между ними пропорционально долям.
Суд при взыскании задолженности рассматривает их как солидарных должников: то есть взыскивает с тех, у кого есть официальные доходы, независимо от того, кто пользовался квартирой. Даже если собственник не проживает в жилье, он обязан платить за коммунальные услуги.
"Пока вы собственник хотя бы небольшой части квартиры, вы обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг и содержания жилья", — объясняется в комментарии Елизаветы Васильевой.
Если же право собственности на вторую квартиру не оформлено, взыскивать долг с вас не имеют права — без регистрации доли обязанности не возникает.
Чтобы перестать отвечать за чужие долги, нужно разделить лицевые счета. Это позволит оплачивать только собственную часть коммунальных услуг и получать отдельные квитанции.
Для оформления понадобятся выписка из ЕГРН, копии паспортов и свидетельства о рождении всех собственников. Нотариального заверения не требуется.
После разделения каждый будет получать индивидуальные квитанции и нести ответственность только за свою часть расходов.
Если коммунальная задолженность уже взыскана приставами, а вы оплатили её в полном объёме, можно потребовать регресс - возврат денег с других собственников.
Например, если долг составлял 700 000 ₽, а квартира принадлежит пяти людям, вы можете взыскать с каждого по 140 000 ₽. Аналогично распределяются и пени.
"Если один из солидарных должников полностью оплатил долг, он вправе взыскать с остальных их доли расходов", — говорится в судебной практике Верховного суда.
Чтобы вернуть деньги, необходимо подать в суд иск о возмещении убытков с приложением документов: квитанций, решения суда и справки от приставов о погашении долга.
Комбинация судебных и административных мер обычно даёт устойчивый результат: вы платите только за себя и не рискуете стать должником из-за родственников.
После выполнения этих шагов приставы будут взыскивать только вашу часть долга, а квитанции будут приходить на отдельное имя.
Нет. По закону отказаться от собственности в пользу государства или других лиц нельзя. Единственный способ — продать или подарить долю, но при аресте это невозможно.
Да. Обязанность платить возникает с правом собственности, а не с фактом проживания.
Да, физические лица вправе пройти процедуру банкротства, если сумма долгов превышает 500 тысяч рублей и нет возможности погасить их самостоятельно.
Можно подать заявление о сохранении прожиточного минимума. В таком случае удерживать будут не более 50 %, оставляя вам сумму, равную прожиточному минимуму в регионе.
