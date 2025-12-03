Чужие долги — ваши страдания? Есть законный способ перестать платить за родственников по ЖКХ

Разделение лицевых счетов избавит от чужих долгов по ЖКХ

Когда долги по коммуналке одного родственника становятся общей проблемой, человек может оказаться в ловушке: платить приходится за всех, даже если сам он не живёт в квартире. Подобная ситуация часто встречается при долевой собственности — и не всегда очевидно, как выйти из неё законно. Об этом рассказывает юрист Елизавета Васильева в разъяснении для издания "Т-Ж".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина получает квитанцию

Почему вы платите за чужие долги

Коммунальные платежи привязаны не к человеку, а к собственности. Согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность платить за содержание жилья и услуги ЖКХ возникает в момент, когда человек получает долю в квартире. Поэтому, если в одной квартире несколько собственников, расходы и долги распределяются между ними пропорционально долям.

Суд при взыскании задолженности рассматривает их как солидарных должников: то есть взыскивает с тех, у кого есть официальные доходы, независимо от того, кто пользовался квартирой. Даже если собственник не проживает в жилье, он обязан платить за коммунальные услуги.

"Пока вы собственник хотя бы небольшой части квартиры, вы обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг и содержания жилья", — объясняется в комментарии Елизаветы Васильевой.

Если же право собственности на вторую квартиру не оформлено, взыскивать долг с вас не имеют права — без регистрации доли обязанности не возникает.

Как платить только за себя

Чтобы перестать отвечать за чужие долги, нужно разделить лицевые счета. Это позволит оплачивать только собственную часть коммунальных услуг и получать отдельные квитанции.

Сделать это можно двумя способами

По соглашению между собственниками: все участники долевой собственности заключают письменное соглашение и обращаются в ЕИРЦ, ТСЖ или управляющую компанию. Там оформляют отдельные договоры и лицевые счета для каждого.

все участники долевой собственности заключают письменное соглашение и обращаются в ЕИРЦ, ТСЖ или управляющую компанию. Там оформляют отдельные договоры и лицевые счета для каждого. Через суд: если кто-то из собственников против или уклоняется от соглашения, нужно подать иск об определении порядка участия в оплате коммунальных услуг. Судебное решение станет основанием для разделения счетов.

Для оформления понадобятся выписка из ЕГРН, копии паспортов и свидетельства о рождении всех собственников. Нотариального заверения не требуется.

После разделения каждый будет получать индивидуальные квитанции и нести ответственность только за свою часть расходов.

Что делать, если долг уже взыскан

Если коммунальная задолженность уже взыскана приставами, а вы оплатили её в полном объёме, можно потребовать регресс - возврат денег с других собственников.

Например, если долг составлял 700 000 ₽, а квартира принадлежит пяти людям, вы можете взыскать с каждого по 140 000 ₽. Аналогично распределяются и пени.

"Если один из солидарных должников полностью оплатил долг, он вправе взыскать с остальных их доли расходов", — говорится в судебной практике Верховного суда.

Чтобы вернуть деньги, необходимо подать в суд иск о возмещении убытков с приложением документов: квитанций, решения суда и справки от приставов о погашении долга.

Сравнение способов урегулирования долгов по ЖКХ

Разделение счетов по соглашению: быстро и мирно, но требует согласия всех собственников.

быстро и мирно, но требует согласия всех собственников. Разделение через суд: дольше, но единственный вариант, если кто-то против.

дольше, но единственный вариант, если кто-то против. Регресс: способ вернуть деньги, если вы оплатили долг за других.

способ вернуть деньги, если вы оплатили долг за других. Продажа доли: теоретически возможна, но требует снятия ареста и согласия совладельцев.

Комбинация судебных и административных мер обычно даёт устойчивый результат: вы платите только за себя и не рискуете стать должником из-за родственников.

Плюсы и минусы разделения лицевых счетов

Плюсы

Каждый платит за себя.

Прекращаются споры и обвинения между собственниками.

Проще контролировать расходы.

Можно взыскать переплату через суд.

Минусы

При сопротивлении других жильцов процесс затягивается.

Раздел возможен только при официально оформленных долях.

Старые долги придётся оплатить до разделения.

Как выйти из долгового круга

Проверьте выписку из ЕГРН: подтверждено ли ваше право собственности и размер доли.

Направьте другим собственникам предложение разделить счета добровольно.

Если они отказываются, подайте иск в районный суд по месту нахождения квартиры.

После вступления решения в силу обратитесь в ЕИРЦ или ТСЖ для открытия отдельных лицевых счетов.

Оплатите долг (при необходимости) и соберите документы, подтверждающие оплату.

Подайте регрессный иск к остальным собственникам для возврата их долей.

После выполнения этих шагов приставы будут взыскивать только вашу часть долга, а квитанции будут приходить на отдельное имя.

Популярные вопросы

Можно ли отказаться от доли, чтобы не платить долги

Нет. По закону отказаться от собственности в пользу государства или других лиц нельзя. Единственный способ — продать или подарить долю, но при аресте это невозможно.

Если я не живу в квартире, обязан ли я платить

Да. Обязанность платить возникает с правом собственности, а не с фактом проживания.

Можно ли списать долг по коммуналке через банкротство

Да, физические лица вправе пройти процедуру банкротства, если сумма долгов превышает 500 тысяч рублей и нет возможности погасить их самостоятельно.

Что делать, если приставы удерживают половину зарплаты

Можно подать заявление о сохранении прожиточного минимума. В таком случае удерживать будут не более 50 %, оставляя вам сумму, равную прожиточному минимуму в регионе.