Сколько на самом деле нужно копить на первый взнос — цифра удивляет даже тех, кто уже в ипотеке

Удмуртия заняла 27-е место по доступности ипотеки

Житель обычной семьи из Удмуртии, руководствуясь текущим уровнем региональных доходов, столкнётся с необходимостью копить на первый взнос по ипотеке более трёх лет.

При оценке доступности жилья учитывался сценарий, когда семья с одним ребёнком и "средними по региону" доходами откладывает на первоначальный взнос половину доходов за вычетом прожиточных расходов, размещая сбережения на банковском вкладе. Заём рассматривается для квартиры площадью 60 квадратных метров, а первый взнос составляет 30% её средней стоимости в регионе.

По этой методике выходит, что для Удмуртии семье потребуется накопить около 1,59 млн рублей — сроком порядка 3,23 года. Это почти на квартал дольше, чем ровно три года, необходимый при идеальных условиях.

Где находится Удмуртия в рейтинге доступности

В общемировом рейтинге российского жилья Удмуртия занимает 27-е место по доступности первоначального взноса, опережая, например, Подмосковье и Ленинградскую область. При этом по стране в среднем на взнос требуется около 2,23 млн рублей и 3,45 года накоплений.

В числе регионов с наибольшей "скоростью накопления" лидируют автономные округа и северные территории: в Ханты‑Мансийский автономный округ (ХМАО) — 1,68 года, Ямало‑Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 1,82, Чукотский автономный округ — 2,07, а также Мурманская область и Ненецкий автономный округ — 2,11 и 2,15 года соответственно.

В Приволжском федеральном округе Удмуртия уступает только Оренбургская область (2,83 года) и Пермский край (2,85 года), а такие регионы, как Татарстан, Башкортостан, Самарская область, оказываются менее доступными, требуя от 3,32 до 4,3 года.

Почему даже лучший прошлый взнос — это всё ещё испытание

Хотя Удмуртия выглядит относительно благоприятно по части ранжирования, срок накоплений остаётся заметным. За три года семья вынуждена откладывать значительную долю доходов без всякой уверенности, что инфляция, рост цен на жильё или изменение условий ипотеки не изменят "правила игры", сообщает udm-info.ru

Когда речь идёт о крупных городах вроде Москва или Санкт‑Петербург, времена накоплений часто сравнимы с показателями Удмуртии, но суммы взносов там ощутимо выше — что снова делает вопрос жилья проблемой, требующей масштабных финансовых ресурсов.