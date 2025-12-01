Сегодня не живёшь — завтра теряешь: механизм бесхозных квартир создаёт опасный прецедент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Недвижимость

Идея признавать жильё бесхозным при отсутствии проживания вызывает споры, хотя подобные инициативы периодически появляются в профессиональной среде.

Ключи от квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключи от квартиры

Эксперты предупреждают: вмешательство в механизм владения может изменить саму логику рынка недвижимости.

Инвестиционные квартиры под давлением

Финансовый специалист Дмитрий Трепольский подчёркивает, что предложение признания инвесторских квартир бесхозными несёт серьёзные риски.

"С точки зрения государства, обязательная регистрация позволила бы отчасти обелить рынок аренды… однако рисков в таком подходе больше, чем плюсов", — отметил Трепольский.

Его оценка связана с тем, что в России такие объекты воспринимаются как способ вложения, а не только как жилое помещение, уточняет Газета.Ru.

Ранее директор жилищной ассоциации Татьяна Вепрецкая в эфире другой площадки критиковала популярность квартир для инвестиций, указывая, что бюджет недополучает средства из-за неоформленного использования. Она предлагала обязать собственников регистрировать такие объекты, а при отсутствии регистрации — признавать их бесхозными по аналогии с дачными участками. Эксперт по финансам считает этот подход опасным из-за возможного давления на права владельцев.

Угроза собственности и доверия

По словам Трепольского, признание пустующей квартиры бесхозной создаёт риск вмешательства в гарантии частной собственности.

"Признание квартиры "бесхозной" подрывает гарантии владения имуществом", — сказал он.

Такая мера может восприниматься как сигнал расширения контроля государства над активами, которыми гражданин временно не пользуется.

Он подчеркивает, что последствия могут выйти далеко за рамки рынка жилья. Потеря уверенности в стабильности институтов приводит к снижению доверия. В условиях, когда собственники временно не используют активы — квартиру, автомобиль или другое имущество, — возникает риск расширения практики изъятия.

Экономические и рыночные последствия

Эксперт обращает внимание и на рыночные угрозы.

"Коррупционные и рыночные риски" - так он описывает последствия запуска подобных правил.

Любая вероятность изъятия может вынудить владельцев массово продавать имущество, что обрушит цены и ударит по строительной отрасли, уже испытывающей последствия завершения льготных программ.

Трепольский сомневается, что инициатива будет реализована в заявленном виде. Он считает более вероятным переход обсуждения к мерам налогового стимулирования или разработке прозрачных правил владения. При этом, по его словам, репрессивный подход способен нанести ущерб стабильности и не решит проблему однозначно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
