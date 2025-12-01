Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Хутор официально открыл зимний сезон
Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин
Бузова заявила, что не хочет быть в отношениях мамкой
Лишняя жидкость в банке указывает на низкое качество икры по Быстрову
В Москве вручили международную премию Best Business Awards
Синицы зимой расклевывают череп сородичей ради выживания – орнитолог Мишин
В Колонном зале Дома Союзов пройдет юбилейная новогодняя ёлка
Здоровое питание после 50 лет улучшает работу сердца у взрослых — диетологи
Физическая активность защищает нервы во время химиотерапии — Штрекман

Вторичный рынок хранит больше секретов, чем объявляет продавец: одна ошибка превращает покупку в многолетний спор

Покупателям стоит закладывать расходы на юриста и нотариуса — юрист Арифулин
Недвижимость

Наблюдение за сделками на вторичном рынке показывает: основная угроза для покупателя кроется не в цене, а в юридических нюансах. Юристы отмечают, что снижение рисков начинается с понимания того, как переходила квартира от одного владельца к другому.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Проверка истории объекта

Член Ассоциации юристов России Антон Арифулин подчёркивает, что покупателю важно рассматривать сделку как инвестиционный проект.

"Отправная точка для покупателя — отношение к сделке как к инвестиционному проекту. Расходы на юриста, нотариуса, дополнительные проверки и безопасные расчеты составляют долю процента от стоимости объекта, но именно эти траты часто отделяют удачную покупку от многолетнего процесса оспаривания", — сказал эксперт.

Его слова подчеркивают: расходы на нотариуса, юриста и дополнительные проверки составляют малую часть стоимости жилья, но именно они способны предотвратить затяжные споры.

Эксперт объясняет, что первым шагом становится анализ цепочки перехода прав. Покупатель заказывает расширенную выписку из ЕГРН, изучает основания прошлых сделок — от приватизации до наследования. Особого внимания требуют квартиры с семейными конфликтами или быстрым переходом между владельцами. Кроме того, оцениваются судебные базы и данные службы приставов, чтобы понять, есть ли у продавца долги или признаки банкротства, пишет Газета.Ru.

Роль нотариуса в защите сделки

По словам Арифулина, нотариальное сопровождение становится дополнительным уровнем безопасности.

"Добровольное обращение к нотариусу дает покупателю не только удостоверенный договор, но и проверку полномочий сторон, анализ пакета документов, фиксацию волеизъявления продавца и направление документов в орган регистрации", — добавил он.

Нотариус проверяет документы, подтверждает волю сторон и направляет пакет в Росреестр, что формирует доказательство добросовестности продавца.

Эксперт уточняет, что в случае нарушений у покупателя появляется возможность взыскать убытки за счёт страховой ответственности нотариуса. Для объектов со сложной историей или пожилыми собственниками такая гарантия особенно важна. Она снижает вероятность оспаривания сделки в ситуациях, когда формальные ошибки выявляются уже после передачи денег.

Безопасные расчёты и документирование

Существенной частью защиты становятся безопасные способы расчётов. Арифулин подчёркивает, что передача денег наличными создаёт поле для споров. Гораздо надёжнее использовать аккредитив, ячейку или сервис безопасных платежей, где сумма блокируется до регистрации права собственности. Это устраняет риск, что покупатель заплатит, а сделку отменят из-за ошибок в документах.

Юрист обращает внимание, что фиксация всех действий — от выписок до переписки с банком и нотариусом — формирует доказательственную базу.

"Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать", — заключил эксперт.

Такой подход демонстрирует осмотрительность покупателя и помогает в спорных ситуациях, если дело дойдёт до суда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты
На дне Иссык-Куля обнаружены стены и постройки средневекового города — Earth
Лоза считает несправедливой историю с квартирой Ларисы Долиной
Крепить елку к стене рекомендуют специалисты для защиты животных — Известия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.