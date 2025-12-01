Вторичный рынок хранит больше секретов, чем объявляет продавец: одна ошибка превращает покупку в многолетний спор

Покупателям стоит закладывать расходы на юриста и нотариуса — юрист Арифулин

Наблюдение за сделками на вторичном рынке показывает: основная угроза для покупателя кроется не в цене, а в юридических нюансах. Юристы отмечают, что снижение рисков начинается с понимания того, как переходила квартира от одного владельца к другому.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Проверка истории объекта

Член Ассоциации юристов России Антон Арифулин подчёркивает, что покупателю важно рассматривать сделку как инвестиционный проект.

"Отправная точка для покупателя — отношение к сделке как к инвестиционному проекту. Расходы на юриста, нотариуса, дополнительные проверки и безопасные расчеты составляют долю процента от стоимости объекта, но именно эти траты часто отделяют удачную покупку от многолетнего процесса оспаривания", — сказал эксперт.

Его слова подчеркивают: расходы на нотариуса, юриста и дополнительные проверки составляют малую часть стоимости жилья, но именно они способны предотвратить затяжные споры.

Эксперт объясняет, что первым шагом становится анализ цепочки перехода прав. Покупатель заказывает расширенную выписку из ЕГРН, изучает основания прошлых сделок — от приватизации до наследования. Особого внимания требуют квартиры с семейными конфликтами или быстрым переходом между владельцами. Кроме того, оцениваются судебные базы и данные службы приставов, чтобы понять, есть ли у продавца долги или признаки банкротства, пишет Газета.Ru.

Роль нотариуса в защите сделки

По словам Арифулина, нотариальное сопровождение становится дополнительным уровнем безопасности.

"Добровольное обращение к нотариусу дает покупателю не только удостоверенный договор, но и проверку полномочий сторон, анализ пакета документов, фиксацию волеизъявления продавца и направление документов в орган регистрации", — добавил он.

Нотариус проверяет документы, подтверждает волю сторон и направляет пакет в Росреестр, что формирует доказательство добросовестности продавца.

Эксперт уточняет, что в случае нарушений у покупателя появляется возможность взыскать убытки за счёт страховой ответственности нотариуса. Для объектов со сложной историей или пожилыми собственниками такая гарантия особенно важна. Она снижает вероятность оспаривания сделки в ситуациях, когда формальные ошибки выявляются уже после передачи денег.

Безопасные расчёты и документирование

Существенной частью защиты становятся безопасные способы расчётов. Арифулин подчёркивает, что передача денег наличными создаёт поле для споров. Гораздо надёжнее использовать аккредитив, ячейку или сервис безопасных платежей, где сумма блокируется до регистрации права собственности. Это устраняет риск, что покупатель заплатит, а сделку отменят из-за ошибок в документах.

Юрист обращает внимание, что фиксация всех действий — от выписок до переписки с банком и нотариусом — формирует доказательственную базу.

"Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать", — заключил эксперт.

Такой подход демонстрирует осмотрительность покупателя и помогает в спорных ситуациях, если дело дойдёт до суда.