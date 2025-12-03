Пол гудит при ходьбе? Есть способ устранить пустоты под плиткой без демонтажа, шума и грязи

Глухой звук под плиткой — тревожный сигнал, но вовсе не приговор. Исправить пустотелый пол можно без пыли, демонтажа и затрат на замену покрытия. Секрет в том, чтобы восстановить адгезию между плиткой и основанием, не нарушая целостности пола. Об этом сообщает revistaoeste.com.
Когда при ходьбе плитка издаёт глухой звук, это значит, что раствор под ней отслоился. Между покрытием и основанием образовались воздушные полости. Причин несколько: нарушение технологии при укладке, избыточная влага, подвижка основания или использование некачественного клея.
Если проблему не устранить, со временем пол может начать трескаться или отслаиваться. Поэтому важно отреагировать сразу, пока повреждение локализовано.
Первый шаг — диагностика. Для этого достаточно постучать по плитке монетой или ручкой инструмента. Глухой звук укажет, где образовалась пустота.
После проверки стоит отметить проблемные места — это поможет избежать лишнего сверления и ремонта там, где плитка ещё прочно держится.
Совет профессионалов: если повреждён небольшой участок, достаточно обработать только его, не затрагивая остальной пол.
Современный метод восстановления пола основан на инъекции клеевой смолы. Это безопасная и малозаметная процедура, которая возвращает прочность и устраняет гулкий звук.
После затвердевания пол сразу становится устойчивым, а звук при ходьбе исчезает. Этот метод позволяет восстановить покрытие без замены плитки и без грязных строительных работ.
Для восстановления пустотелых полов применяются два основных типа составов:
Жидкие ремонтные растворы можно использовать только в помещениях с низкой нагрузкой — например, в кладовке или ванной. На кухне или в коридоре, где пол испытывает давление, они не обеспечат нужной стойкости.
Главное правило — качественный монтаж и правильная подготовка основания. Перед укладкой плитки обязательно нужно проверить ровность поверхности, провести гидроизоляцию и использовать клеи, предназначенные именно для керамики или керамогранита.
Главная профилактика пустот — это внимание к деталям на этапе укладки.
Таким образом, метод с инъекцией смолы — самый рациональный способ для домашних условий: он сохраняет оригинальный вид покрытия и устраняет проблему за один день.
Если при ходьбе слышен глухой звук, а плитка немного пружинит, значит, под ней образовалась полость.
Нет. Пена не обеспечивает достаточного сцепления и не выдерживает нагрузок.
Да, но важно использовать смолы с термостойкостью до 80 °C.
При правильном выполнении эффект сохраняется не менее 10 лет.
