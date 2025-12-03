Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пол гудит при ходьбе? Есть способ устранить пустоты под плиткой без демонтажа, шума и грязи

Инъекция клеевой смолы устраняет пустоты под плиткой
5:38
Недвижимость

Глухой звук под плиткой — тревожный сигнал, но вовсе не приговор. Исправить пустотелый пол можно без пыли, демонтажа и затрат на замену покрытия. Секрет в том, чтобы восстановить адгезию между плиткой и основанием, не нарушая целостности пола. Об этом сообщает revistaoeste.com.

Трещина в напольной плитке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещина в напольной плитке

Почему пол начинает звучать гулко

Когда при ходьбе плитка издаёт глухой звук, это значит, что раствор под ней отслоился. Между покрытием и основанием образовались воздушные полости. Причин несколько: нарушение технологии при укладке, избыточная влага, подвижка основания или использование некачественного клея.

Если проблему не устранить, со временем пол может начать трескаться или отслаиваться. Поэтому важно отреагировать сразу, пока повреждение локализовано.

Как определить, действительно ли пол пустотелый

Первый шаг — диагностика. Для этого достаточно постучать по плитке монетой или ручкой инструмента. Глухой звук укажет, где образовалась пустота.

После проверки стоит отметить проблемные места — это поможет избежать лишнего сверления и ремонта там, где плитка ещё прочно держится.

Совет профессионалов: если повреждён небольшой участок, достаточно обработать только его, не затрагивая остальной пол.

Эффективный способ ремонта без демонтажа

Современный метод восстановления пола основан на инъекции клеевой смолы. Это безопасная и малозаметная процедура, которая возвращает прочность и устраняет гулкий звук.

Пошаговая инструкция

  • Сделайте отверстия в швах: на пересечениях плиток, через каждые 15-20 см.
  • Используйте сверло 4-6 мм: аккуратно, чтобы не повредить основание.
  • Введите клейкую смолу с помощью шприца или специального пистолета до тех пор, пока пустота не заполнится.
  • Дождитесь полного высыхания, согласно инструкции производителя.

После затвердевания пол сразу становится устойчивым, а звук при ходьбе исчезает. Этот метод позволяет восстановить покрытие без замены плитки и без грязных строительных работ.

Подходящие материалы для ремонта

Для восстановления пустотелых полов применяются два основных типа составов:

  • Эпоксидные смолы: прочные, быстро схватываются, устойчивы к влаге и перепадам температуры.
  • Акриловые клеи: более эластичны, удобны в работе и подходят для жилых помещений.

Жидкие ремонтные растворы можно использовать только в помещениях с низкой нагрузкой — например, в кладовке или ванной. На кухне или в коридоре, где пол испытывает давление, они не обеспечат нужной стойкости.

Как предотвратить появление пустот в будущем

Главное правило — качественный монтаж и правильная подготовка основания. Перед укладкой плитки обязательно нужно проверить ровность поверхности, провести гидроизоляцию и использовать клеи, предназначенные именно для керамики или керамогранита.

  • Не экономьте на клее: дешёвые смеси теряют сцепление через несколько лет.
  • Соблюдайте пропорции воды: избыточная влага делает раствор менее прочным.
  • Не игнорируйте компенсационные швы: они защищают плитку от разрушения при температурных изменениях.
  • Дайте раствору высохнуть: раннее хождение по полу разрушает структуру клея.

Главная профилактика пустот — это внимание к деталям на этапе укладки.

Сравнение методов ремонта

  • Инъекционный метод: не требует демонтажа, даёт мгновенный результат, подходит для любых типов плитки.
  • Замена плитки: применяется при трещинах или полной потере сцепления, требует затрат и времени.
  • Жидкие смеси: бюджетный вариант, но менее долговечный.

Таким образом, метод с инъекцией смолы — самый рациональный способ для домашних условий: он сохраняет оригинальный вид покрытия и устраняет проблему за один день.

Плюсы и минусы инъекционного ремонта

Плюсы

  • Минимальное вмешательство, без пыли и мусора.
  • Экономия времени и материалов.
  • Сохранение внешнего вида пола.
  • Долговечный результат.

Минусы

  • Требует аккуратности при сверлении.
  • Не подходит при крупных пустотах или трещинах.
  • Важно использовать качественные составы.

Советы по самостоятельному ремонту

  • Работайте при комнатной температуре, чтобы смола правильно схватилась.
  • Перед введением клея убедитесь, что отверстие сухое.
  • Не переливайте состав — избыток может выйти через швы.
  • После высыхания можно обновить затирку, чтобы скрыть следы вмешательства.
  • Не ходите по полу минимум 24 часа после ремонта.

Популярные вопросы

Как понять, что пол нужно ремонтировать

Если при ходьбе слышен глухой звук, а плитка немного пружинит, значит, под ней образовалась полость.

Можно ли использовать монтажную пену вместо смолы

Нет. Пена не обеспечивает достаточного сцепления и не выдерживает нагрузок.

Подходит ли этот метод для тёплого пола

Да, но важно использовать смолы с термостойкостью до 80 °C.

Сколько держится такой ремонт

При правильном выполнении эффект сохраняется не менее 10 лет.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
