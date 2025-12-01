Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Винтаж и натуральные материалы создают вневременный интерьер — дизайнер Гейл
Когнитивное отвлечение помогает быстрее заснуть после ночного пробуждения — HuffPost
Таяние ледников ускорилось в Гималаях — доктор Пепин
Недостаток света провоцирует хлороз листьев у баклажанов
Мужской фитнес укрепляет мышцы и снижает риск травм заявили тренеры
Рост ногтей зависит от увлажнения кутикулы и ногтевой пластины
Некоторые седаны начала 2000-х отличаются низким качеством сборки — BLITZ
Кудрявцева предостерегла от новой мошеннической схемы с военкоматом
Потемнение подмышек часто связано с механическим раздражением

В комнате жужжит нежданный гость? Один трюк мягко отпугивает недоброжелателя за считанные секунды

Бумажный пакет, похожий на осиное гнездо, отпугивает пчёл — modenavoltapagina
Недвижимость

Иногда в дом пролетают пчёлы, и это вызывает тревогу, хотя сами насекомые не несут злого умысла. Многие не знают, что существует безопасный способ мягко отпугнуть их, не причиняя вреда и не прибегая к радикальным мерам. Простой бытовой трюк помогает справиться с ситуацией быстро и экологично. Об этом сообщает издание Modenavoltapagina.

Целлофановая пчела
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Целлофановая пчела

Почему важно удалять пчёл аккуратно

Пчёлы — ключевые опылители, обеспечивающие размножение огромного количества растений. Каждый раз, собирая нектар, они невольно переносят пыльцу, и именно этот процесс способствует формированию до 84% коммерческих культур, используемых в пищевой промышленности. Благодаря им поддерживаются экосистемы, садовые посадки и многие сельскохозяйственные культуры.

По этой причине пчёл нельзя уничтожать: их численность снижается, некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, контакт с ними без необходимости может быть опасным — даже неядовитые виды способны вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому главная задача — мягко вывести пчёл из помещения так, чтобы они не пострадали.

"Если пчела пролетают рядом с домом или садом, это не повод убивать её, а лишь сигнал к тому, что нужно безопасно перенаправить насекомое", — отмечается в материале.

Часто пчёлы оказываются в доме случайно и сразу ищут путь наружу. Важно не провоцировать их и использовать методы, которые помогут им улететь в безопасное место.

Трюк с бумажным пакетом: простое и неожиданное решение

Один из наиболее эффективных и удивительно простых способов отпугнуть пчёл — использовать обычный коричневый бумажный пакет. Такой пакет обычно выдают в пекарнях или продуктовых магазинах.

Суть метода: пакет слегка надувают и закрепляют на потолке или высоко на стене, создавая визуальное подобие осиного гнезда. Идея основана на инстинктивном поведении пчёл: осы считаются их природными хищниками, поэтому появление объекта, напоминающего гнездо, сигнализирует о потенциальной угрозе.

Согласно наблюдениям, особенно чувствительны к такому "предупреждению" пчёлы-плотники, которые избегают конфликтов с осами и предпочитают не приближаться к "чужой" территории. Такой метод ценится ещё и потому, что он не требует никаких запахов, не загрязняет помещение и подходит даже для домов, где живут дети или аллергики. Он создаёт визуальный барьер, легко воспринимаемый насекомыми, и остаётся эффективным в течение всего сезона.

"Крепление слегка надутого бумажного пакета имитирует осиное гнездо, заставляя пчёл улетать, не вступая в контакт", — говорится в материале.

Мягкие способы отпугнуть пчёл без вреда

Если пчёлы всё же появляются в помещении или на участке, можно использовать естественные отпугивающие средства. Они безопасны для окружающей среды, не вредят людям и животным, а также помогают создать барьер, который пчёлы предпочитают не пересекать.

Среди нежных и эффективных вариантов:

  • Чеснок в воде. Его насыщенный аромат отпугивает пчёл. Небольшие ёмкости можно разместить около окон.
  • Кофе или уксус. Запахи кофе и уксуса также воспринимаются как неприятные. Их ставят в небольших блюдцах там, где нежелательно появление насекомых.
  • Дым. Около ульев дым используется как сигнал опасности. Если пчёлы случайно роятся рядом с домом, лёгкое дымление помогает им мигрировать.
  • Корица. Её посыпают вокруг мест, где пчёлы могут появляться.
  • Цитрусовые. Кожура лимона или апельсина отлично работает как временный ароматный барьер.
  • Ароматические растения. На подоконниках можно ставить горшки с базиликом, мятой, лемонграссом, эвкалиптом или лавандой.

Эти методы не причиняют вреда пчёлам и помогают бережно регулировать их поведение.

Сравнение способов отпугивания пчёл

Разные методы имеют свои особенности, и выбор зависит от ситуации.

  1. Бумажный пакет. Работает быстро, не требует контакта с насекомыми, но зависит от вида пчёл.

  2. Запахи (чеснок, уксус, кофе). Подходят для дома, действуют мягко.

  3. Дым. Эффективен в ситуациях с роем, но применяется аккуратно.

  4. Растения. Подходят для сезонного предотвращения появления пчёл возле окон.

Сравнение показывает, что лучше всего использовать комбинацию, адаптированную под конкретное пространство.

Плюсы и минусы безопасных методов отпугивания

Использование природных средств имеет множество преимуществ, но лучше учитывать и ограничения.

Преимущества:

  • Полная безопасность для пчёл.
  • Возможность применения в любом помещении.
  • Экологичность и отсутствие токсичных веществ.

Недостатки:

  • Некоторые методы действуют не на все виды.
  • Эффект может быть временным.
  • Не подходят при активном рое — в таких случаях нужен специалист.

Советы по безопасному удалению пчёл

  1. Не делайте резких движений — пчёлы реагируют на внезапные сигналы.

  2. Открывайте окна и двери, создавая путь для выхода.

  3. Используйте только мягкие натуральные средства.

  4. Если пчёлы собираются в рой — вызывайте профессионального пчеловода.

Популярные вопросы о безопасном отпугивании пчёл

Можно ли применять аэрозоли?
Нет, они вредят пчёлам и загрязняют воздух. Лучше выбирать натуральные методы.

Насколько безопасен трюк с пакетом?
Он не контактирует с насекомыми и лишь имитирует визуальный сигнал опасности.

Можно ли оставлять растения-репелленты дома постоянно?
Да, это один из самых мягких способов профилактики.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
Экономика и бизнес
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Последние материалы
Редкий гелий-3 обнаружен в глубинной мантии — Nature Geoscience
Курение увеличивает риск рака лёгких в 5–6 раз — по данным врачей
Поза ребёнка мягко снимает давление с поясницы — эксперт Рами Хашиш
Бумажный пакет, похожий на осиное гнездо, отпугивает пчёл — modenavoltapagina
Самцы фугу строят песочные узоры для нереста
Рецепт пирога 3 стакана исключает замес теста — кулинары
Автосалоны продают трейд-ин авто по верхней планке рынка
Избыточная влага провоцирует гниение корней в террариумах
Международные трассы Афганистана обеспечили удобное движение — Известия
Иду Галич восхитила диета Натальи Орейро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.