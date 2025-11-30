Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На проблему переваривания макарон в России указали итальянские кулинары
Советские режиссёры мастерски снимали пугающие хорроры
Непогода в США привела к массовым отменам и задержкам авиарейсов — FlightAware
Протеин не наращивает мышцы без силовых тренировок — эндокринолог Дарья Диброва
Длительные периоды засухи в долине Инда привели к упадку древней цивилизации — учёные
Совместные занятия спортом повышают мотивацию зимой по данным тренеров
Передача управления водителю с просроченными правами влечёт штраф 30 тыс. рублей
Татуировки повышают риск меланомы на 29% — доцент Кристел Нильсен
Шлюмбергера образует бутоны в прохладе и скудном поливе

Глажка больше не нужна: простая техника после стирки делает постельное бельё ровным сама по себе

Правильное свертывание влажного белья убирает складки — канал "Северяночка"
6:54
Недвижимость

Многим привычно представление о том, что идеальный порядок в доме начинается с безупречно выглаженного постельного белья, и воскресный вечер часто проходит в компании утюга и гладильной доски.

Постель
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Постель

Но современные подходы к уходу за текстилем доказывают, что ровные простыни и пододеяльники можно получить без утомительной глажки. Более того, правильная техника обращения с тканью сразу после стирки позволяет сохранить её качество дольше. Об этом рассказали на канале "Северяночка".

Почему глажка больше не обязательна

Многие уверены, что идеальное бельё — это обязательно хрустящие, тщательно выглаженные текстильные полотна. Но реальные свойства тканей говорят о другом. Хлопок и лён, которые чаще всего используются для постельных комплектов, теряют прочность при слишком высокой температуре. Волокна со временем истончаются, и любимые простыни становятся менее плотными. Поэтому отказ от постоянной глажки не только экономит время, но и помогает продлить срок службы белья.

Современные рекомендации отельных и прачечных специалистов показывают, что ключ к ровной поверхности лежит не в интенсивном нагреве, а в работе с влажной тканью. Именно сразу после стирки волокна более податливы и способны "запомнить" форму. Таким образом, правильное обращение в первые минуты после цикла отжима зачастую эффективнее любой паровой станции.

Основной метод: складывание тёплого влажного белья

Метод, который давно используют профессиональные прачечные, основан на естественных свойствах тканей и не требует специальных устройств. Всё, что нужно — немного внимательности и ровная поверхность.

Шаг 1: снятие белья с минимальной задержкой

После окончания отжима необходимо сразу достать бельё. Влажность должна быть умеренной: ткань остаётся прохладной, влажной на ощупь, но не капает. Это оптимальное состояние, при котором волокна максимально податливы.

Скорость вращения при отжиме также играет роль. Специалисты рекомендуют 800-1000 оборотов в минуту. Более высокие показатели могут чрезмерно "забить" ткань, формируя глубокие складки, которые сложнее расправить в дальнейшем.

Шаг 2: расправление и сворачивание пододеяльника

Бельё нужно разложить на ровной поверхности — идеально подойдёт стол или чистый матрас. Пододеяльник необходимо тщательно выровнять. Движения ладонями должны идти от центра к краям, словно вы разглаживаете воздух под плёнкой. На этом этапе важно убрать каждую складку: то, что останется незамеченным, проявится после сушки.

После расправления пододеяльник складывают пополам, совмещая углы и швы. Затем снова выравнивают поверхность и начинают сворачивать в рулон. Плотный, аккуратный валик обеспечивает равномерное натяжение ткани, предотвращая образование заломов.

Шаг 3: обработка простыни и наволочек

Простыню и наволочки обрабатывают аналогичным образом. Важно соблюдать тот же порядок: расправление, устранение неровностей и сворачивание в ролики. Именно этот шаг создаёт основу равномерного высыхания и гладкой поверхности в итоге.

Шаг 4: дать рулонам "отдохнуть"

Все скрученные элементы оставляют на 30-60 минут. За это время происходит мягкое перераспределение влаги, а ткань "запоминает" приданную форму. Превышать этот интервал не рекомендуется, чтобы избежать появления запаха и излишней сырости.

Шаг 5: финальная сушка

После разворачивания рулонов можно сразу заметить, что ткань стала ровнее. Глубоких складок нет, а поверхность выглядит значительно аккуратнее. Далее бельё развешивают привычным способом, снова слегка расправляя его руками.

Дополнительные преимущества метода

Использование этой техники приносит пользу не только тканям, но и домашней рутине. Процесс занимает гораздо меньше времени, чем стандартная глажка, и не требует специальных усилий или навыков. Такой подход снижает энергопотребление, смягчает эксплуатацию оборудования и делает уборку менее утомительной.

Ткани становятся более долговечными, их структура остаётся плотной и ровной, а цвета — яркими. Кроме того, бельё приобретает естественную мягкость, которую не всегда удаётся сохранить при интенсивной термообработке.

Сравнение: глажка утюгом и метод отельного складывания

  1. Утюг воздействует высокой температурой, метод складывания — естественным испарением влаги.

  2. Глажка занимает много времени, складывание требует минимум усилий.

  3. Жар утюга изнашивает волокна, мягкое расправление их сохраняет.

  4. После утюга ткань быстро мнётся, правильно высушенные рулоны — дольше остаются ровными.

  5. Метод без глажки подходит для всех натуральных тканей, тогда как некоторые материалы чувствительны к температуре.

Плюсы и минусы отказа от глажки

Преимущества очевидны: сокращение времени ухода, снижение износа тканей, экономия электроэнергии и более аккуратный вид белья без лишних усилий. Из минусов можно отметить необходимость привыкнуть к новому алгоритму, однако уже после первых попыток становится ясно, что метод значительно упрощает домашнюю рутину.

Советы: как улучшить результат

Перед стиркой

  • Не перегружайте барабан машины.
  • Используйте мягкие моющие средства.
  • Выбирайте деликатный или стандартный режим с умеренным отжимом.

После стирки

  • Сразу расправляйте каждую деталь комплекта.
  • Следите за тем, чтобы поверхность для складывания была чистой и сухой.
  • Скручивайте рулоны одинаковой плотности.

Во время сушки

  • Избегайте резких перегибов.
  • Делайте лёгкое встряхивание перед развешиванием.
  • Не сушите бельё в комке.

Популярные вопросы о методе "без глажки"

1. Подходит ли техника для льняного белья?
Да, особенно для льна: волокна становятся мягкими и приобретают естественную ровность.

2. Можно ли использовать сушильную машину?
Да, но всё равно лучше слегка расправить бельё перед загрузкой.

3. Можно ли отказаться от глажки полностью?
В большинстве случаев — да. Техника обеспечивает аккуратный внешний вид без термообработки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
Экономика и бизнес
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
Татуировки повышают риск меланомы на 29% — доцент Кристел Нильсен
Шлюмбергера образует бутоны в прохладе и скудном поливе
Героиня фильма "Умри, моя любовь" переживает душевный кризис
Энергетика будущего оказалась на грани глубокого кризиса
Спрос на российские товары со стороны Катара стабилен — Минэкономразвития РФ
Добавление сметаны улучшает мягкость теста, считают кулинары
Анализ стопы показал подвижный большой палец и древесный образ жизни — Fanpage
Учёные объяснили, почему храм Венеры в Байях выдержал испытания временем и природой
Австралийку и её спутника нашли мёртвыми на яхте у берегов Южной Африки — 9News
Правильное свертывание влажного белья убирает складки — канал "Северяночка"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.